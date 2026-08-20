/कोण आहे ऑफ स्पिनर सारांश जैन? कोलंबो टेस्टमध्ये भारताकडून करणार पदार्पण, डोमेस्टिक क्रिकेटमधील कामगिरी पाहून डोळेच फिरतील

Who Is Saransh Jain : भारत आणि श्रीलंका यांच्या दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिल्या सामन्यात भारताने विजय मिळवला. यासह टीम इंडियाने सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली. आता या टेस्ट सीरिजचा निर्णायक टेस्ट सामना हा 23 ऑगस्ट रोजी कोलंबो येथील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळवला जाणार आहे. टीम इंडियाला जर वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2025-27 फायनलच्या रेसमध्ये राहायचं असेल तर त्यांना श्रीलंकेविरुद्ध शेवटचा टेस्ट सामना जिंकणं महत्वाचं आहे. गॉल येथे श्रीलंका विरुद्ध खेळल्या गेलेल्या पहिल्या टेस्ट सामन्यात स्पिनर कुलदीप यादवची कामगिरी ही निराशाजनक ठरली. गॉल येथील फिरकीला अनुकूल असलेल्या खेळपट्टीवर दोन्ही डावांत मिळून या गोलंदाजाला केवळ एकच विकेट घेतला आली.
मध्यप्रदेशसाठी डोमेस्टिक क्रिकेट खेळणारा ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन याची सध्या खूप चर्चा सुरु आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार 33 वर्षांचा ऑफ स्पिनर सारांश जैन श्रीलंकेच्या विरुद्ध कोलंबोमध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या टेस्ट सामन्यासाठी कुलदीप यादवच्या जागी प्लेईंग 11 मध्ये येऊ शकतो. सारांश जैनने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये एकूण 2813 धावा केल्या असून आणि 244 विकेट सुद्धा घेतल्या आहेत.
डाव्या हाताने फलंदाजी करण्यासोबतच, सारांश जैन उजव्या हाताने ऑफ-स्पिन गोलंदाजीही करतो. सारांश जैन कोलंबो येथे श्रीलंकेविरुद्धच्या दुसऱ्या टेस्ट सामन्यासाठी सज्ज आहे आणि त्याला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळण्याची दाट शक्यता आहे. जर सारांश जैनने पदार्पण केले तर कुलदीप यादवला कदाचित प्लेईंग 11 संघातून बाहेर बसावे लागू शकते.
सारांश जैन हा एक ऑफ स्पिन ऑलराउंडर असून तो मध्य प्रदेशसाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. सारांश जैनचा जन्म हा 31 मार्च 1993 ला इंदौर येथे झाला होता. सारांश जैनने वर्ष 2014 मध्ये मध्य प्रदेशसाठी फर्स्ट-क्लास डेब्यू केलं होतं. सारांश जैनचे वडील सुबोध जैन सुद्धा मध्यप्रदेशसाठी रणजी क्रिकेट खेळले आहेत. सुबोध जैन यांनी भारतासाठी खेळण्याचे स्वप्न पाहिले होते पण त्यांना संधी मिळाली नाही. मात्र त्यांची मुलं त्यांचं हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
सारांश जैनच्या मोठ्या भावाला त्यांच्या कुटुंबातील सर्वात टॅलेंटेड क्रिकेटर मानलं जायचं. पण जेव्हा त्यांचं करिअर हे पुढे जाऊ शकलं नाही तेव्हा सारांश जैनवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. सारांश जैनने इंदूरमधील विजय क्लबमध्ये आपल्या कौशल्यांना पैलू पाडले. तिथे त्याने रजत पाटीदारसोबत क्रिकेट खेळले. पाटीदारने भारताचे प्रतिनिधित्व केले असून, तो मध्य प्रदेश आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूचे नेतृत्वही करतो. एकेकाळी सारांश जैनच्या वडिलांना कर्करोगाचे निदान झाले आणि त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. मात्र सारांश घरी परत येईपर्यंत त्याला वडिलांच्या परिस्थितीबद्दल न सांगण्याचा निर्णय त्याच्या कुटुंबीयांनी घेतला.
सारांश जैनचे वडील हे ऑपरेशननंतर नीट बोलू शकत नव्हते, तेव्हा वडील सुबोध जैन यांनी एक चिट्ठी लिहून आपल्या मुलाला क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले. सारांशने ती नोट तेव्हा पासून आपल्या जवळ सांभाळून ठेवली आहे. सारांश जैन याने 2021-22 च्या रणजी करंडक स्पर्धेत स्वतःची ओळख निर्माण केली. त्याने उपांत्यपूर्व, उपांत्य आणि अंतिम सामन्यांत खेळताना बाद फेरीत एकूण 13 विकेट घेतले. तसेच मुंबईविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात त्याने 57 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली ज्यामुळे मध्य प्रदेशला त्यांचे पहिले रणजी ट्रॉफीचं विजेतेपद पटकावता आले.
सारांश जैनचा 2022-23 सीजन सुद्धा जबरदस्त राहिला. त्यात त्याने 360 धावा केल्या आणि 35 विकेट घेतले. त्याच्या या ऑलराऊंडर कामगिरीची दखल घेत त्याला रणजी करंडक स्पर्धेतील सर्वोत्तम ऑलराऊंडर खेळाडूचा 'लाला अमरनाथ पुरस्कार' देण्यात आला. सातत्यपूर्ण दमदार कामगिरीच्या जोरावर इंग्लंड लायन्सविरुद्धच्या 2024 च्या मालिकेसाठी सारांश जैनची 'इंडिया ए' संघात निवड झाली; तिथे त्याने दोन्ही डावांत अर्धशतके झळकावली. सारांश जैन याने 2025 च्या दुलीप ट्रॉफीमध्ये 'सेंट्रल झोन'कडून खेळताना दोन सामन्यांत 16 विकेट घेतले, तसेच उपांत्य आणि अंतिम अशा दोन्ही सामन्यांत अर्धशतकेही झळकावली.