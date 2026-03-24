ऑक्शनमध्ये अनसोल्ड राहिलेला, एकही सामना न खेळलेला खेळाडू घेणार आकाश दीपची जागा! KKR मध्ये एन्ट्री घेतलेला सौरभ दुबे आहे तरी कोण?

Saurabh Dubey as replacement for Akash Deep, KKR: कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) ने कंबरेच्या दुखापतीमुळे संघातून बाहेर पडलेल्या आकाश दीपच्या जागी सौरभ दुबेला संघात सामील करून घेतले आहे. सौरभ दुबे स्पर्धेच्या आधी झालेल्या ऑक्शनमध्ये विकला गेला नव्हता. पण आता त्याला मोठी संधी मिळत आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 24, 2026, 02:20 PM IST
Who Is Saurabh Dubey have picked by KKR as replacement for Akash Deep: कोलकाता नाइट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) ने आयपीएल 2026 सुरू होण्याआधीच आपल्या संघात एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. दुखापतीमुळे बाहेर पडलेल्या आकाश दीप (Akash Deep) याच्या जागी आता युवा वेगवान गोलंदाज  सौरभ दुबे (Saurabh Dubey) याला संधी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ऑक्शनमध्ये दुर्लक्षित राहिलेल्या या खेळाडूला आता मोठी संधी मिळाली आहे.

ऑक्शनमध्ये अनसोल्ड, तरी मिळाली संधी! 

सौरभ दुबे याने आयपीएल 2026 च्या लिलावात 30 लाख रुपये बेस प्राइस ठेवला होता, पण कोणत्याही संघाने त्याच्यावर बोली लावली नव्हती. याआधी 2022 मध्ये सनरायझर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) ने त्याला 20 लाखांत विकत घेतलं होतं, मात्र त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती.

कोण आहे सौरभ दुबे?

मिळालेल्या माहितीनुसार कंबरेच्या दुखापतीमुळे या सिजनमधून बाहेर झालेल्या आकाश दीपच्या जागी कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) संघाने सौरभ दुबेची निवड केली आहे. डावखुरा मध्यमगती गोलंदाज असलेला सौरभ दुबे भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये विदर्भाचे प्रतिनिधित्व करतो. या २८ वर्षीय खेळाडूने आठ प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये १६ बळी घेतले असून, तो तीन टी-२० सामन्यांमध्येही खेळला आहे.

विदर्भचा डावखुरा वेगवान गोलंदाज

सौरभ हा डावखुरा फास्ट बॉलर असून तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये विदर्भकडून खेळतो. सध्या तो KKR सोबत सराव करत होता आणि आता अधिकृतपणे संघात सामील झाला आहे.

आकडेवारीत दमदार कामगिरी

सौरभने लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये 8 सामन्यांत 16 विकेट्स घेतल्या आहेत, तर टी20 फॉरमॅटमध्येही त्याने काही सामने खेळले आहेत. 2019 मधील एसीसी इमर्जिंग एशिया कपमध्ये तो भारतीय संघाचा भाग होता. त्या स्पर्धेत त्याने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत लक्ष वेधलं होतं.

 

KKR मागे दुखापतींचे सत्र 

KKR चा वेगवान गोलंदाजी विभाग यंदा कमकुवत दिसत आहे. हर्षित राणा (Harshit Rana) आणि आकाश दीप हे दोघेही बाहेर पडले आहेत, तर पाथिराना (Matheesha Pathirana) सुरुवातीच्या सामन्यांसाठी उपलब्ध नसणार आहे. त्यामुळे सौरभ दुबेची एन्ट्री संघासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.

फलंदाजी मात्र मजबूत

गोलंदाजीमध्ये अडचणी असल्या तरी KKR ची फलंदाजी मजबूत दिसत आहे. फिन ॲलन, टिम सेफर्ट आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांसारखे खेळाडू संघात आहेत. तसेच आंद्रे रसेल (Andre Russell) याच्या जागी रोव्हमन पॉवेल (Rovman Powell)  याला फिनिशर म्हणून संधी देण्यात आली आहे.

एकूणच, अजून एकही आयपीएल सामना न खेळलेला सौरभ दुबे आता मोठ्या मंचावर स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

