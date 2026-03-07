English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Who is Sayli Satghare?: कोण आहे सायली सतघरे?, डेब्यू मॅचमध्ये कांगारूंना फोडला घाम; Expression मुळे होतेय ट्रेंड!

Who is Sayli Satghare:   भारतीय महिला क्रिकेट संघांची बॉलर मराठमोळी सायली सातघरे सध्या चर्चेत आलीय. 

Updated: Mar 7, 2026, 07:52 PM IST
सायली सतघरे

Who is Sayli Satghare: भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर आहे. दोन्ही संघांमध्ये पर्थच्या वाका मैदानावर ऐतिहासिक डे-नाईट कसोटी सामना सुरू आहे. ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यात गुलाबी चेंडू वापरला जात असल्याने वेगवान गोलंदाजांना खेळपट्टीतून चांगली मदत मिळतेय. टीम इंडियाला पहिल्या दिवशी फलंदाजी करताना मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही, पण गोलंदाजांनी दमदार कामगिरी केली. या सर्वात मराठमोळी सायली सातघरे चर्चेत आलीय. 

भारतीय संघाची फलंदाजी

प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाचा डाव अवघ्या 198 धावांवर आटोपला. शफाली वर्माने 35 धावा केल्या, तर प्रतिका रावलने 18 धावा जोडल्या. जेमिमा रॉड्रिग्जने सर्वाधिक 52 धावांची खेळी केली. कर्णधार हरमनप्रीत कौर 19 धावा करून बाद झाली, तर ऋचा घोषने 11 धावा केल्या. शेवटी काश्वी गौतमने नाबाद 34 धावांची उपयुक्त खेळी केली. ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांनी भारतीय फलंदाजांना अडचणीत टाकले आणि विकेट घेतल्या.

सायली सतघरेची दमदार गोलंदाजी

टीम इंडियाकडून आपला पहिलाच कसोटी सामना खेळत असलेल्या सायली सतघरेने उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. तिने अचूक लाईन आणि लेंथवर चेंडू टाकून ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना त्रस्त केले. सायलीने जॉर्जिया वोलला बाद करून आपल्या कारकिर्दीतील पहिला विकेट घेतला. हा चेंडू इतका भन्नाट होता की, त्याला 'बॉल ऑफ द सेंच्युरी' म्हणून ओळखले जात आहे. दरम्यान सायली तिच्या एक्सप्रेशनमुळे सोशल मीडियात चांगलीच चर्चेत आलीय. 

'बॉल ऑफ द सेंच्युरी'

सायली सतघरेने तिसऱ्या ओव्हरमधील दुसरा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर टाकला. चेंडू टप्पा पडताच स्विंग होऊन आत आला आणि लेग स्टंप उडवून गेला. जॉर्जिया वोल अवघ्या 2 धावांवर बाद झाली. हा चेंडू पाहून क्रिकेट चाहते थक्क झाले. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत असून, जगभरातून सायलीच्या गोलंदाजीची प्रशंसा होत आहे.

सोशल मीडिया आणि व्हिडिओ

मुफद्दल वोहरा यांनी ट्विटरवर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यात 'सायली सतघरे विथ अ ब्यूटी' असे लिहिले आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांना शेन वॉर्नच्या 'बॉल ऑफ द सेंच्युरी' ची आठवण आली. क्रिकेटप्रेमींमध्ये या चेंडूची चर्चा आहे आणि भारतीय गोलंदाजांच्या क्षमतेची दाद दिली जातेय.

ऑस्ट्रेलियाची बॅटींग

198 धावांचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाला चांगली सुरुवात करता आली नाही, पण नंतर त्यांनी आघाडी घेतली. एलिस पेरीने 76 धावांची शानदार खेळी केली, तर अॅनाबेल सदरलँडनेही मोठी धावसंख्या उभारली. भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीला विकेट घेतल्या, पण ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावात मजबूत स्थिती मिळवली.हा सामना डे-नाईट असल्याने रात्रीच्या वेळी गोलंदाजी अधिक प्रभावी ठरताना दिसतेय. सायली सतघरेच्या या चेंडूने टीम इंडियाला मोठा दिलासा मिळालाय. हा सामना दोन्ही टीमसाठी महत्वाचा आहे.

