English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कोण आहे सेनुरन मुथुसामी? भारतीय वंशाच्या आफ्रिकी क्रिकेटरने टीम इंडियाचा काढला घाम

IND VS SA Test : गुवाहाटीत भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसरा टेस्ट सामना खेळवला जातोय. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या ऑलराऊंडरने भारताविरुद्ध शतकीय कामगिरी केली. 

पूजा पवार | Updated: Nov 23, 2025, 02:18 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA Test : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जातेय. यातील पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाचा दक्षिण आफ्रिकेकडून 30 धावांनी पराभव झाला ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. सीरिजमधील शेवटचा सामना हा गुवाहाटी येथे खेळवला जात असून रविवारी या सामन्याचा दुसरा दिवस आहे. रविवारी सामन्यादरम्यान भारतीय वंशाच्या दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूने टीम इंडियाला घाम फोडला आणि दमदार शतक ठोकले. पाकिस्तान आणि बांगलादेशनंतर या क्रिकेटरने भारताला सुद्धा जखम दिली. ऑलराऊंडर सेनुरन मुथुसामीने टेस्ट करिअरमधील त्याचं पहिलं शतक ठोकलं आणि टीम इंडियाच्या जखमेवर मीठ चोळलं. पहिल्या दिवशी गुवाहाटी टेस्टमध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या 246 धावांवर 6 विकेट पडल्या होत्या. टीम इंडिया दुसऱ्या दिवशी त्यांना 300 च्या आत गुंडाळू शकली असती पण तसं झालं नाही आणि दक्षिण आफ्रिकेचा स्कोअर 400 च्या पार पोहोचला. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोण आहे सेनुरन मुथुसामी?

सेनुरन मुथुस्वामी यांचे भारताशी खोलवरचे संबंध आहेत. ते मूळचे तामिळनाडूतील नागापट्टिनमचे आहेत. सेनुरन मुथुस्वामी याचे पूर्वज नागापट्टिनमचे होते. सेनुरन मुथुस्वामी यांच्या कुटुंबातील काही सदस्य अजूनही नागापट्टिनममध्ये राहतात. सेनुरन मुथुस्वामी याचा जन्म 22 फेब्रुवारी 1994 रोजी दक्षिण आफ्रिकेतील नताल प्रांतातील डर्बन येथे झाला. सेनुरन मुथुस्वामी याने 2 ऑक्टोबर 2019 रोजी भारताविरुद्ध विशाखापट्टणम टेस्टमधून पदार्पण केले.

नंबर 7 वर येत झळकावलं शतक : 

दक्षिण आफ्रिकेचा ऑलराऊंडर सेनुरन मुथुसामी ने नंबर 7 वर बॅटिंग करण्यासाठी उतरला आणि त्याने टेस्ट क्रिकेटमध्ये त्याचं पहिलं शतक ठोकलं. सेनुरन मुथुसामीने 206 बॉलवर 109 धावा केल्या. दरम्यान 10 चौकार आणि 2 षटकार ठोकले. गेल्या महिन्यात ऑक्टोबर 2025 मध्ये रावळपिंडी येथे पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्या डावात सेनुरन मुथुसामीने 89 धावा केल्या होत्या. दक्षिण आफ्रिकेने हा कसोटी सामना 8 विकेट्सने जिंकला.

भारताची प्लेईंग 11 : केएल राहुल, यशस्वी जयस्वाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, नितीशकुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

दक्षिण आफ्रिकेची प्लेईंग 11: एडन मार्कराम, रायन रिकेल्टन, विआन मुल्डर, टेंबा बावुमा, टोनी डी झोर्झी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल व्हेरेने, मार्को जॅन्सन, सेनुरान मुथुसामी, सायमन हार्मर, केशव महाराज

FAQ : 

सेनुरन मुथुसामी कोण आहे? 

सेनुरन मुथुसामी हा दक्षिण आफ्रिकेचा एक ऑलराऊंडर क्रिकेट खेळाडू आहे. तो भारतीय वंशाचा आहे. 

सेनुरन मुथुसामीचा जन्म कुठे झाला? 

सेनुरन मुथुसामीचा जन्म 22 फेब्रुवारी 1994 रोजी दक्षिण आफ्रिकेतील डर्बन येथे झाला.

सेनुरन मुथुसामीने टेस्ट करिअरमधील त्याचं पहिलं शतक कुठे ठोकलं? 

सेनुरन मुथुसामीने टेस्ट करिअरमधील त्याचं पहिलं शतक गुवाहाटी टेस्टमध्ये ठोकलं.

About the Author
Tags:
Ind vs SAmarathi newsCricket NewsSenuran Muthusamy

इतर बातम्या

वयानुसार केस का पांढरे होतात? जाणून व्हाल थक्क!

Lifestyle