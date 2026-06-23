/टीम इंडियाला हार्दिक पांड्याची रिप्लेसमेंट सापडली? 23 वर्षांच्या मराठमोळ्या क्रिकेटरला मिळू शकते संधी

IND VS IRE : श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात टीम इंडिया (Team India) आयर्लंड दौऱ्यावर दौऱ्यासाठी रवाना झालीये. मात्र यापूर्वी टीम इंडियाच्या चाहत्यांसाठी वाईट बातमी आहे. हार्दिक पांड्या (Hardik Pandदुखापतग्रस्त असल्याने नितीश कुमार रेड्डीला आयर्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघात स्थान मिळालं होतं मात्र आता नितीश सुद्धा दुखापतग्रस्त झाला असून तो टीम इंडियातून बाहेर पडलाय. त्यामुळे आयर्लंड विरुद्ध टी20 सीरिजचा पहिला सामना हा अवघ्या तीन दिवसांवर आलेला असताना टीम इंडियाला आता नवा ऑलराऊंडर खेळाडू शोधावा लागणार आहे. दरम्यान नितीश कुमार रेड्डीच्या जागी 23 वर्षांचा मराठमोळा ऑलराऊंडर सूर्यांश शेडगे याला भारतीय संघात संधी मिळू शकते.
मुंबईचा हा खेळाडू काही दिवसांपूर्वीच ट्राय सीरिज खेळण्यासाठी भारताच्या ए संघासोबत श्रीलंका दौऱ्यावर गेला होता. नितीश कुमारपूर्वी हार्दिक पंड्या सुद्धा दुखापतग्रस्त झाला होता. अशातच टीम इंडियात ऑलराऊंडरच्या स्थानासाठी सुर्यांश शेडगे याच्या नावाची जोरदार चर्चा आहे, मात्र अद्याप यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
नितीश कुमार रेड्डी दुखापतीमुळे बाहेर पडल्याने सुर्यांश शेडगेचं नाव यासाठी चर्चेत आहे कारण तो मधल्या ओव्हरमध्ये सुद्धा चांगली फलंदाजी करतो. इंडिया ए साठी श्रीलंका दौऱ्यावर असताना सुर्यांश शेडगेने आपल्या गोलंदाजीने सर्वांना प्रभावित केले होते. शिवाय सुपर ओव्हर सामन्यात सुर्यांशने चांगली फलंदाजी सुद्धा केली होती. सूर्यांशने या सामन्यात संघासाठी 72 धावा केल्या. म्हणूनच 'पॉवर-हिटर' सूर्यांश शेडगेचा भारतीय संघात समावेश केला जाऊ शकतो.
सूर्यांश शेडगे हा 23 वर्षांचा खेळाडू असून तो एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातून पुढे आलाय. 29 जानेवारी 2003 मध्ये त्याचा जन्म झालेला. तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या संघाकडून खेळतो. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये सुर्यांशने 8 सामन्यात 439 धावा केल्या असून यात 4 अर्धशतकांचा समावेश आहे. तर लिस्ट एमध्ये त्याने 15 सामन्यात 258 धावा आहेत. तर टी20 मध्ये त्याने 356 धावा केल्यात. तिन्ही फॉरमॅटमध्ये मिळून त्याने एकूण 25 विकेट घेतल्यात. मागच्या सीजनमध्ये सूर्यांश शेडगे हा पंजाब किंग्सचा खेळाडू होता आणि त्याने 7 सामन्यात 158 धावा केल्या होत्या.