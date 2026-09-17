/तावेंगवा मुखुहलानी आयसीसीचे नवे उपाध्यक्ष; इम्रान ख्वाजा यांना केले पायउतार, नेमके कोण आहेत तावेंगवा?

Who is the ICC Vice-Chairman? : मागील काही काळापासून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) अध्यक्षपदी बिनविरोध जय शाह यांची निवड झाली होती. पण त्यांची साथ देण्यासाठी आतापर्यत उपाध्यक्षपदी कोणाचीही निवड करण्यात आली नाही. आता आयसीसीने उपाध्यक्षपदी निवड केली आहे आणि आता ते जय शाह यांची साथ देणार आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) तवेंग्वा मुकुहलानी यांची उपाध्यक्षपदी निवड केली आहे. ते नोव्हेंबर 2027 पर्यंत या पदावर राहतील. तवेंग्वा मुकुहलानी सध्या झिम्बाब्वे क्रिकेटचे अध्यक्ष असून आयसीसी बोर्डावर देशाचे प्रतिनिधित्व करतात. इम्रान ख्वाजा यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांनी हे पद स्वीकारले आहे.
मुखूहलानी सध्या झिम्बाब्वे क्रिकेटचे अध्यक्ष असून आयसीसी बोर्डावर आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व करतात. इम्रान ख्वाजा पायउतार झाल्यानंतर ते ही नवीन जबाबदारी स्वीकारतील. मुखूहलानी हे आयसीसीच्या वित्त आणि वाणिज्यिक व्यवहार (एफ अँड सीए) समिती आणि नामनिर्देशन समितीचे सदस्य आहेत. याव्यतिरिक्त, ते आयसीसीच्या मानव संसाधन आणि मानधन समितीचे प्रमुखही आहेत. उपाध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्याने, ते आयसीसीचे हे महत्त्वाचे पद भूषवणारे पहिले झिम्बाब्वेचे नागरिक ठरले आहेत. त्यांची नियुक्ती आफ्रिकन क्रिकेटसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या वेळी झाली आहे.
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कारण झिम्बाब्वे दक्षिण आफ्रिका आणि नामिबियासोबत 2027 च्या आयसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेचे सह-आयोजन करणार आहे. झिम्बाब्वे क्रिकेटच्या नेतृत्वाचा अनुभव आणि प्रादेशिक ज्ञानाचा उपयोग करून, मुखुहलानी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन करतील, कारण आयसीसी 24 वर्षांत प्रथमच ही मोठी स्पर्धा आफ्रिकेत परत आणत आहे.
जय शाह यांनी मुकुहलानी यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, "आयसीसीच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल मी तवेंग्वा मुकुहलानी यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. तवेंग्वा यांनी त्यांच्या सहकारी संचालकांचा विश्वास संपादन केला आहे आणि आपल्या सदस्य संघटनांमध्ये क्रिकेटला बळकट करण्यासाठी व विकासाच्या अधिक संधी निर्माण करण्यासाठी त्यांच्यासोबत मिळून काम करण्यास मी उत्सुक आहे."
Tavengwa Mukuhlani from Zimbabwe has been confirmed as the Deputy Chair of the ICC.https://t.co/1DLmCA2xTl— ICC (@ICC) September 17, 2026
उपाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर मुकुहलानी यांनीही आनंद व्यक्त केला आणि म्हणाले, "माझ्या सहकारी आयसीसी संचालक मंडळाने माझ्यावर जो विश्वास दाखवला आहे, त्यामुळे मी अत्यंत सन्मानित झालो आहे. आयसीसी उपाध्यक्ष म्हणून सेवा करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी आभारी आहे."