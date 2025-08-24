Shreyas Iyer: 'बंद दाराआड काय घडतं ते...', श्रेयस अय्यरला दुर्लक्ष करण्याबद्दल डिव्हिलियर्सचे मोठे विधान

AB de Villiers statement on Shreyas Iyer asia cup 2025 snub: आशिया कपसाठी जाहीर झालेल्या टीम इंडियामध्ये श्रेयस अय्यरचं नाव नसल्याने क्रिकेटविश्वात खळबळ माजली आहे. 19 ऑगस्टला भारतीय संघाची घोषणा झाल्यानंतरपासून अय्यर चर्चेत आहे. यावर आता दक्षिण आफ्रिकेचा माजी दिग्गज फलंदाज एबी डिव्हिलियर्सने प्रतिक्रिया दिली असून त्याने अय्यरच्या नेतृत्व आणि फलंदाजीची भरभरून प्रशंसा केली आहे. एबी डिव्हिलियर्सने भारतीय फलंदाज श्रेयस अय्यरला आशिया कप संघातून वगळल्याबद्दल आपले मत व्यक्त केले आहे. तो नक्की काय म्हणाला? , कसं कौतुक केलं याबद्दल जाणून घेऊयात.
डिव्हिलियर्स आपल्या युट्यूब चॅनेलवर म्हणाला, “दाराआड काय चाललंय, हे मलाही ठाऊक नाही. कदाचित श्रेयसलाच माहीत नसेल. मागील काही वर्षांत असं काही घडलं असावं ज्यामुळे त्याला या स्पर्धेत संधी मिळाली नाही. माझ्या टीममध्ये मात्र तो नेहमीच असला असता.”
अय्यरने पंजाब किंग्जला एक दशकानंतर प्रथमच आयपीएल फायनलमध्ये पोहोचवलं होतं. तरीदेखील त्याला एशिया कप संघात स्थान मिळालं नाही. फॅन्सपासून ते माजी खेळाडूंपर्यंत सगळ्यांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
डिव्हिलियर्स पुढे म्हणाला, “मी संघाचं सिलेक्शन करताना फक्त मैदानावरचं कौशल्य पाहत नसे. 50-50 चा निर्णय घ्यायचा असला तर मी नेहमी त्या खेळाडूला घेत असे ज्यामुळे ड्रेसिंग रूममध्ये सकारात्मक ऊर्जा यायची. हसतमुख, सहकाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारा आणि टीमचं वातावरण चांगलं ठेवणारा खेळाडू महत्वाचा असतो. कदाचित इथेही तसंच काहीतरी झालं असावं.”
डिव्हिलियर्सने संकेत दिले की, अय्यरच्या उपस्थितीमुळे टीममध्ये जास्त कर्णधार पर्याय तयार होऊ शकतात आणि यामुळे गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. “त्याच्या नेतृत्व क्षमतेकडे पाहता तो संघात नसल्यानं नक्कीच आश्चर्य वाटतं. कदाचित यामागे काही वेगळं कारण असेल. एखाद्या दिवशी खरी गोष्ट समोर येईल,” असं तो म्हणाला.
अलीकडच्या काही स्पर्धांमध्ये अय्यरने जबरदस्त प्रदर्शन केलं आहे. चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 मध्ये त्याने भारतासाठी सर्वाधिक धावा (243) केल्या होत्या. 5 सामन्यांत त्याचा सरासरी 48.60 होती, ज्यात दोन अर्धशतकं सामील होती. तसेच आयपीएल 2025 मध्येही त्याने 17 सामन्यांत 604 धावा फटकावल्या, 50.33 चा सरासरी आणि 175 च्या वर स्ट्राईक रेट राखत 6 अर्धशतकं ठोकली. त्याचा सर्वोच्च स्कोअर होता 97* रन.
अय्यरचं नाव टीममधून वगळण्याचं कारण अद्याप गूढच आहे. मात्र, एबी डिव्हिलियर्ससारखा दिग्गज खेळाडू देखील त्याला आपल्या संघात हवाच असल्याचं स्पष्टपणे सांगतोय.
श्रेयस अय्यर हा भारतीय क्रिकेट संघातील उजव्या हाताचा मधल्या फळीतील फलंदाज आहे. त्याने टेस्ट, वनडे आणि टी20 या तिन्ही स्वरूपात भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आहे.
> श्रेयस अय्यरची खेळण्याची शैली काय आहे?
तो उजव्या हाताचा आक्रमक फलंदाज असून स्पिन आणि फास्ट बॉलिंगविरुद्ध आत्मविश्वासाने खेळतो. त्याला लांब षटकार मारण्यातही हातखंडा आहे.
> श्रेयस अय्यरची मोठी कामगिरी कोणती?