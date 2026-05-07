Amanpreet Singh Gill: वयाच्या 36 व्या वर्षी अकाली निधन, पाच डावांत नऊ विकेट्स घेणारा अमनप्रीत सिंग गिल कोण होता?

Amanpreet Singh Gill untimely death at 36: पंजाब क्रिकेटविश्वाला मोठा धक्का बसला आहे. माजी क्रिकेटपटू अमनप्रीत सिंह गिलच्या अवघ्या 36 व्या वर्षी निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली. भारताचा माजी अष्टपैलू क्रिकेटपटू युवराज सिंग यानेही त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहत जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. युवराजने सोशल मीडियावर लिहिले की, अमनप्रीतसोबत त्याने सुरुवातीच्या काळात ड्रेसिंग रूम शेअर केली होती. शांत स्वभाव, मेहनती वृत्ती आणि क्रिकेटवरील निस्सीम प्रेम यासाठी तो कायम लक्षात राहील, असेही त्याने नमूद केले. अमनप्रीत यांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त करत त्याने “ओम शांती” असा संदेश दिला.
16 सप्टेंबर 1989 रोजी चंदीगड येथे जन्मलेला अमनप्रीत सिंह गिल हा उजव्या हाताचा मध्यमगती गोलंदाज होता. तो उजव्या हाताने फलंदाजीही करत असत. पंजाबच्या वयोगटातील क्रिकेटमधून त्याने आपली ओळख निर्माण केली आणि पुढे राज्याच्या वरिष्ठ संघापर्यंत मजल मारली. त्याच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे भारताच्या अंडर-19 संघातील निवड. त्या काळात तो विराट कोहली, मनीष पांडे आणि सौरभ तिवारी यांच्यासोबतच्या पिढीतील खेळाडू मानला जात होता.
2007 मध्ये श्रीलंका येथे झालेल्या अंडर-19 त्रिकोणी मालिकेत त्याने भारताचे प्रतिनिधित्व केले. त्या स्पर्धेत त्याने प्रभावी गोलंदाजी करत पाच डावांत नऊ बळी घेतले. अंतिम सामन्यात बांगलादेशविरुद्ध भारताने मोठा विजय मिळवला होता आणि त्या सामन्यात अमनप्रीत यानेही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
वरिष्ठ स्तरावर त्याने पंजाबकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळले. त्याची कारकीर्द फार मोठी नसली तरी तो पंजाबच्या वेगवान गोलंदाजी आघाडीचा भाग होता. सहा प्रथम श्रेणी सामन्यांत त्याने 11 विकेट्स घेतल्या. एका डावातील 72 धावांत 4 बळी ही त्याची सर्वोत्तम कामगिरी ठरली.
आयपीएलच्या सुरुवातीच्या काळात अमनप्रीत याचा संबंध पंजाब किंग्ज (त्यावेळीच किंग्स इलेव्हन पंजाब) संघाशी आला होता. जरी त्याला नियमित संधी मिळाली नाही, तरी त्या काळात त्याने संघासोबत वेळ घालवला. युवराज सिंहने आठवलेले ड्रेसिंग रूममधील दिवस याच काळाशी संबंधित होते.
खेळाडू म्हणून कारकीर्द संपल्यानंतरही अमनप्रीत पंजाब क्रिकेटपासून दूर गेला नाही. त्याने पंजाब क्रिकेट संघटनेत वरिष्ठ निवड समिती सदस्य म्हणून काम केले. युवा खेळाडूंना संधी देणे आणि राज्याच्या क्रिकेट व्यवस्थेत योगदान देणे हे काम त्याने पुढेही सुरू ठेवले.
अमनप्रीत सिंह गिल याची आकडेवारी कदाचित भारतीय क्रिकेटमधील मोठ्या नावांसारखी झगमगती नव्हती, पण त्याने शांतपणे आणि समर्पणाने क्रिकेटची सेवा केली. खेळाडू, संघसहकारी आणि निवडकर्ता अशा विविध भूमिकांमधून त्याने पंजाब क्रिकेटमध्ये आपला ठसा उमटवला. त्याच्या अकाली निधनामुळे पंजाब क्रिकेटमधील एका समर्पित व्यक्तिमत्त्वाची पोकळी निर्माण झाली आहे.