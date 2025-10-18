English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कोण होते ते 3 क्रिकेटर? पाकिस्तानने ज्यांच्यावर केलं एअरस्ट्राईक, अवघं क्रिकेट विश्व शोकसागरात!

पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर एअरस्ट्राईक केला ज्यात जवळपास १० जणांचा मृत्यू झाला असून यात तीन क्रिकेटर्सचा सुद्धा समावेश आहे.   

पूजा पवार | Updated: Oct 18, 2025, 03:40 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Pakistan Airstrike On Afganistan : भारत - पाकिस्ताननंतर आता अफगाणिस्तान - पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये तणावाचं वातावरण पाहायला मिळतं. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या पक्तिका  प्रांतावर एअरस्ट्राईक केला. यात जवळपास 10 लोकांचा मृत्यू झाला यात 3 युवा क्रिकेटरचा समावेश होता. हे तीनही क्रिकेटर पक्तिका प्रांताची राजधानी शाराना येथील स्थानिक क्रिकेट टूर्नामेंटमध्ये भाग घेण्यासाठी तेथे गेले होते. मात्र त्याचवेळी पाकिस्तानने त्यांच्यावर हवाई हल्ला केला. हे लक्षात घेतले पाहिजे की पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील लष्करी संघर्ष सुरू आहे. अहवालानुसार, पाकिस्तानने पक्तिका प्रांतातील अर्गुन आणि बारमल जिल्ह्यात हवाई हल्ले केले आहेत, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील युद्धविरामही आता संपुष्टात आला आहे. 

अफगाणिस्तानच्या क्रिकेट बोर्डाने पाकिस्तानच्या एअरस्ट्राईकमध्ये मारल्या गेलेल्या तीन क्रिकेटर्सचे फोटो एका पोस्टमध्ये शेअर केले. अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (एसीबी) स्पष्ट केले की, पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्यात अर्गुन जिल्ह्यात ठार झालेल्या आठ जणांमध्ये कबीर आगा, सिबगतुल्लाह आणि हारून हे तीन क्रिकेटपटू होते. पाकिस्तानच्या हल्ल्यात मरण पावलेले तिन्ही क्रिकेटर हे एका मैत्रीपूर्ण क्रिकेट सामन्यात सहभागी होण्यासाठी पक्तिका प्रांताची राजधानी शरण येथे गेले होते. सामना संपल्यावर घरी परतत असताना पाकिस्तानच्या हल्ल्याचा ते लक्ष ठरले. 

कोण होते ते 3 क्रिकेटर्स?

मीड‍िया रिपोर्ट्सनुसार पाकिस्तानच्या हल्ल्यात मरण पावलेला कबीर आगा हा अफगाणिस्तानातील पक्तिका प्रांतातील अर्गुन जिल्ह्यातील एक प्रतिभावान तरुण क्रिकेटपटू होता. तो अफगाणिस्तानातील देशांतर्गत क्रिकेटमधील प्रतिभावान क्रिकेटपटूंपैकी एक होता. त्याचवेळी, सिब्घाटुल्लाह आणि हारून यांनाही अफगाणिस्तान क्रिकेटचे भविष्य मानले जात होते. या तिन्ही क्रिकेटपटूंबद्दल अधिक माहिती उपलब्ध नाही. अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने या तिन्ही क्रिकेटपटूंच्या मृत्यूबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे.

अफगानिस्तान क्रिकेटर्सनी व्यक्त केली प्रतिक्रिया :

अफगानिस्तान क्रिकेट संघातील क्रिकेटर गुलबदिन नायबने म्हटलं,  'पक्तिका येथील अर्घुन येथे झालेल्या भ्याड लष्करी हल्ल्याने आम्हाला दुःख झाले आहे, ज्यामध्ये अनेक निष्पाप नागरिक आणि क्रिकेटपटूंचा बळी गेला. पाकिस्तानी लष्कराची ही क्रूर कृती आपल्या लोकांसाठी थेट धोका आहे. पण यामुळे अफगाणिस्तानचा उत्साह तुटणार नाही'.

ट्राय सिरीजमधून माघार : 

ACB ने पुढे म्हटलं, 'ही घटना अफगाणिस्तानच्या क्रीडा समुदायासाठी आणि क्रिकेट कुटुंबासाठी एक मोठी हानी आहे. या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने नोव्हेंबरच्या अखेरीस होणाऱ्या त्रिकोणी टी20 मालिकेतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मालिकेत पाकिस्तान, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान सहभागी होणार होत'.

FAQ : 

पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर एअरस्ट्राईक का केली?
उत्तर: पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील लष्करी संघर्ष सुरू असल्याने पाकिस्तानने पक्तिका प्रांतातील अर्गुन आणि बारमल जिल्ह्यांवर हवाई हल्ले केले. यामुळे दोन्ही देशांमधील युद्धविराम संपुष्टात आला आहे. हल्ल्यात जवळपास १० लोकांचा मृत्यू झाला.

कबीर आगा कोण होते?
उत्तर: कबीर आगा हा पक्तिका प्रांतातील अर्गुन जिल्ह्यातील एक प्रतिभावान तरुण क्रिकेटपटू होता. तो अफगाणिस्तानातील देशांतर्गत क्रिकेटमधील उमेदवारांपैकी एक होता. सिबगतुल्लाह आणि हारून यांनाही अफगाण क्रिकेटचे भविष्य मानले जात होते.

अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (ACB) काय प्रतिक्रिया दिली?
उत्तर: ACB ने या तीन क्रिकेटर्सचे फोटो शेअर करून तीव्र दुःख व्यक्त केले. त्यांनी म्हटले की, ही घटना अफगाण क्रिकेट कुटुंबासाठी मोठी हानी आहे. यानंतर ACB ने नोव्हेंबरच्या अखेरीस होणाऱ्या त्रिकोणी टी२० मालिकेतून (पाकिस्तान, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान) माघार घेतली.

