  विराट कोहलीनंतर कोण करणार नंबर 3 वर फलंदाजी? मुंबई इंडियन्सचा स्टार खेळाडू मोठा दावेदार

विराट कोहलीनंतर कोण करणार नंबर 3 वर फलंदाजी? मुंबई इंडियन्सचा स्टार खेळाडू मोठा दावेदार

Who Will Replace Virat Kohli At No 3 : विराट भारतीय संघात नंबर ३ वर फलंदाजी करतो, मात्र त्याच्या निवृत्तीनंतर या स्थानावर कोण फलंदाजी करणार असा प्रश्न अनेक भारतीय क्रिकेट चाहत्यांच्या मनात आहे. अशास्थितीत तिसऱ्या नंबरवर फलंदाजी करण्यासाठी  तिलक वर्माचं नाव समोर येत आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 30, 2026, 10:34 PM IST
Who Will Replace Virat Kohli At No 3 : विराट कोहली (Virat Kohli) हा पुढील वर्षी होणाऱ्या आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 मध्ये टीम इंडियात (Team India) खेळणार हे आता जवळपास निश्चित आहे. या वर्ल्ड कपनंतर विराट कोहली हा वनडे फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेण्याची शक्यता आहे. विराट भारतीय संघात नंबर 3 वर फलंदाजी करतो, मात्र त्याच्या निवृत्तीनंतर या स्थानावर कोण फलंदाजी करणार असा प्रश्न अनेक भारतीय क्रिकेट चाहत्यांच्या मनात आहे. वनडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये श्रेयस अय्यर हा नंबर 4, विकेटकिपर फलंदाज केएल राहुल हा नंबर 5 तर ऑल राउंडर हार्दिक पंड्या हा नंबर 6 वर फलंदाजी करतो. आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना स्टार फलंदाज तिलक वर्मा (Tilak Verma) हा वनडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नंबर 3 वर फलंदाजी करण्यासाठी एक प्रबळ दावेदार मानला जात आहे. 

नंबर 3 वर फलंदाजीसाठी मोठा दावेदार : 

तिलक वर्मा हा वनडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाकडून नंबर 3 वर फलंदाजीसाठी मोठा दावेदार आहे. तिलक वर्मा हा नंबर तीनवर योग्य ठरू शकतो. तिलक वर्मा हा स्फोटक फलंदाजीसाठी ओळखला जातो. आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून फलंदाजी करताना तिलक वर्माने शतक ठोकलं. 

तिलक वर्माची टेक्निक येणार कामाला : 

तिलक वर्माकडे वेगवान गोलंदाजी आणि स्पिनर्स समोर खेळण्याची एक चांगली टेक्निक आहे. जी वनडे फॉर्मेटमध्ये नंबर 3 च्या फलंदाजाकडून अपेक्षित असते. तिलक वर्माने टीम इंडियासाठी 49 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, तर 44.81 च्या सरासरीने आणि 145.45 च्या स्ट्राईक रेटने 1389 धावा केल्या आहेत. तिलक वर्माने टी20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये 2 शतक आणि 6 अर्धशतक ठोकले आहेत. तिलक वर्मा 5 वनडे सामन्यात 22.67 च्या सरासरीने 68 धावा केल्या आहेत. 

तिलक वर्माने वनडे क्रिकेटमध्ये 1 अर्धशतक ठोकलं असून तो टी 20 प्रमाणे वनडे क्रिकेटमध्ये सुद्धा धावांचा डोंगर उभा करू शकतो. तिलक वर्मा हा सामना पलटवण्यासाठी माहीर आहे. तिलक वर्मा खूप वेगाने धावा करण्याची क्षमता ठेवतो. तिलक वर्माने त्याचा शेवटचा वनडे सामना हा 6 डिसेंबर 2025 रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळला होता. 

 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

