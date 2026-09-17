/अजित आगरकरचा कार्यकाळ संपला, आता कोण होणार BCCI चा पुढील चीफ सिलेक्टर?

Ajit Agarkar Team India : भारतीय क्रिकेटमध्ये आगामी दिवसात मोठं बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. बुधवारी वेस्ट इंडिज विरुद्ध टी२० आणि वनडे सीरिजसाठी टीम इंडियाची घोषणा करण्यात आली. आता सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे की चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर यांच्या भविष्याबाबत सुद्धा अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. रिपोर्ट्सनुसार वेस्ट इंडिज सीरिजसाठी निवड समितीच्या बैठकीत अजित आगरकर उपस्थित होते, मात्र ही त्यांची शेवटची निवड समिती बैठक असल्याची चर्चा आहे. अजित आगरकर यांचं सध्याचं कॉन्ट्रॅक्ट 4 ऑक्टोबर पर्यंत असल्याचं सांगण्यात येतंय. मात्र अद्याप बीसीसीआयने त्यांचा कार्यकाळ वाढवण्यात येणार याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. जर आगरकर यांचा कार्यकाळ वाढवला गेला नाही तर बीसीसीआयचा पुढील चीफ सिलेक्टर कोण असणार याची चर्चा क्रीडा विश्वात आहे.
सध्या पुरुष सिलेक्टर कमिटीमध्ये अजित आगरकरांच्या ऐवजी शिव सुंदर दास, अजय रात्रा, आरपी सिंह आणि प्रज्ञान ओझा यांचा समावेश आहे. आरपी सिंह आणि प्रज्ञान ओझाला 2025 मध्ये निवड समितीमध्ये सामील करण्यात आले. जर बीसीसीआय आगरकरांचा कार्यकाळ वाढवणार नसेल तर सध्या बोर्डात असलेल्या पॅनलमधील कोणत्या एका सदस्यावर ही जबाबदारी सोपवली जाईल किंवा बीसीसीआय अगदी नव्या व्यक्तीची चीफ सिलेक्टरपदी घोषणा करेल. निवड समितीबाबतच्या बीसीसीआयच्या नियमांमध्ये 'सर्वाधिक टेस्ट सामने खेळलेला' सदस्यच समितीचा अध्यक्ष असेल अशी तरतूद आहे. त्यामुळे जर एखाद्या विद्यमान सदस्याला पदोन्नती दिली गेली तर त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा मुद्दा महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.
अजित आगरकर यांना पर्याय म्हणून मीडिया रिपोर्ट्समध्ये व्हीव्हीएस लक्ष्मणच्या नावाची सुद्धा जोरदार चर्चा आहे. लक्ष्मण सध्या बीसीसीआयच्या 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स'शी जोडलेले आहेत आणि भारतीय क्रिकेट प्रणालीमध्ये त्याने दीर्घकाळापासून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. मात्र पुढील मुख्य निवडकर्ता म्हणून त्यांच्या नियुक्तीबाबत बीसीसीआयने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. काही मीडिया रिपोर्ट्समधून भारताचा माजी हेड कोच रवी शास्त्रीच्या नावाची सुद्धा चर्चा आहे. मात्र अद्याप याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. आता बीसीसीआय काय निर्णय घेतं याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. अजित आगरकरला 2027 वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत बीसीसीआय चीफ सिलेक्टर पदावर ठेवते की रवी शास्त्री, व्हीव्हीएस लक्ष्मण सारख्या नावांचा यापदासाठी विचार करते, हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.