Asia Cup: भारतीय टीमच्या जर्सीवर पुढचा स्पॉन्सर कोण? 'हे' श्रीमंत व्यावसायिक ठरू शकतात मानकरी

Indian Cricket Team Jersey Sponsorship: विश्व क्रिकेटमध्ये सध्या चर्चेचा विषय म्हणजे भारतीय क्रिकेट टीमची जर्सी पुढील सत्रासाठी कोण स्पॉन्सर करणार? ड्रीम11च्या कराराच्या आधीच समाप्तीमुळे आता बोर्ड नवीन स्पॉन्सर शोधत आहे. बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी स्पष्ट केले की, ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेशन बिल 2025 पास झाल्यानंतर ड्रीम11सह जर्सी स्पॉन्सरशिपची करार रद्द करण्यात आली आहे. भविष्यात बीसीसीआय अशा कोणत्याही ऑनलाइन गेमिंग कंपनीशी करार करणार नाही. आता बोर्डकडे नवीन जर्सी स्पॉन्सर शोधण्याची जबाबदारी आहे, नाहीतर आशिया कपमध्ये टीम इंडिया कोणत्याही स्पॉन्सरशिवाय खेळायला उतरू शकते.
भारतीय क्रिकेट बोर्ड जगातील सर्वात श्रीमंत बोर्ड असल्यामुळे त्यासोबत जोडणे कोणत्याही व्यवसाय गटासाठी मोठी प्रतिष्ठा ठरेल. विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल यांसारख्या स्टार्सच्या जर्सीवर स्पॉन्सरिंग ही संधी फार आकर्षक आहे.
टाटा ग्रुपने भारतीय क्रिकेटसह महिला क्रिकेट, इंडियन प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग आणि इतर क्रीडा उपक्रमात मोठे योगदान दिले आहे. बोर्डसह जर्सी स्पॉन्सरशिप मिळवली तर काही गैरसा वाटण्यासारखे नाही.
अडानी ग्रुप महिला क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहे, दिल्ली प्रीमियर लीगचे स्पॉन्सर आहे आणि यूएई लीग (ILT20) मध्ये टीमसह आहे. पुरुष क्रिकेटमध्ये अद्याप त्याचा प्रभाव तुलनेने कमी आहे.
रिलायंस इंडस्ट्रीज व जियो प्लेटफॉर्मने मुंबई इंडियन्ससारख्या आयपीएल टीम्सची मालकी घेतली आहे. क्रिकेट क्षेत्रातील त्यांचा प्रभाव जर्सी स्पॉन्सरशिपसाठी नैसर्गिक पर्याय ठरवतो.
आनंद महिंद्रा सतत खेळाडूंना प्रोत्साहित करतात. वनडे व आशिया कप 2023 मध्ये कंपनी ब्रॉडकास्टसह को-पावर्ड स्पॉन्सर होती. ड्रीम11च्या गेल्यानंतर ही संधी महिंद्रासाठी मोठा खेळ ठरू शकतो.
टोयोटाने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड क्रिकेट बोर्ड, इंटरनॅशनल ओलंपिक कमिटी, फीफा क्लब वर्ल्ड कप आणि इतर स्पर्धांचा स्पॉन्सर म्हणून मोठा प्रभाव निर्माण केला आहे. भारतातही टोयोटा जर्सी स्पॉन्सरशिपसाठी पुढे राहू शकते.
JSW, पेप्सी तसेच फिनटेक कंपन्या Zerodha, Angel One, Groww देखील संधी मिळाली तर दांव लावू शकतात. 2023 मध्ये ड्रीम11ने 358 कोटी रुपयांच्या कराराद्वारे बीसीसीआयशी भागीदारी केली होती, ज्यामध्ये प्रत्येक घरेलू सामन्यासाठी 3 कोटी आणि प्रत्येक विदेशी सामन्यासाठी 1 कोटी रुपये समाविष्ट होते. रिपोर्टनुसार, बीसीसीआय लवकरच जर्सी स्पॉन्सरसाठी टेंडर जाहीर करेल. मात्र, जर 9 सप्टेंबरपूर्वी करार झाला नाही तर भारतीय टीम आशिया कपमध्ये कोणत्याही स्पॉन्सरशिवाय खेळायला उतरू शकते.