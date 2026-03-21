IPL 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्समध्ये रोहितचा सलामीचा जोडीदार कोण असेल? 'अशी' असू शकते प्लेइंग इलेव्हन

MI probable playing 11: IPL 2026 सुरू होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. आयपीएल म्हंटलं की मुंबई इंडियन्सचं नाव नेहमीच येतं. या संघाची चर्चा नेहमीच होते. हाच तो संघ आहे ज्या संघाकडे सर्वाधिक लक्ष असेल. पाच वेळा विजेतेपद पटकावलेला हा संघ 2020 नंतर पुन्हा फायनलपर्यंत पोहोचू शकलेला नाही. मागील हंगामात त्यांनी चांगली झुंज दिली होती, पण अंतिम टप्प्यावर पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे यंदा संघ कोणत्या प्लेइंग इलेव्हनसह मैदानात उतरणार, हा प्रश्न चाहत्यांसाठी उत्सुकतेचा विषय ठरला आहे. यंदाच्या संभाव्य संघरचनेत रोहित शर्मा पुन्हा डावाची सुरुवात करताना दिसू शकतो. आता असा प्रश्न पदरतो की त्याच्यासोबत ओपनिंगला कोण येणार? त्याच्यासोबत क्विंटन डी कॉक परत येण्याची शक्यता आहे. अनेक वर्षांनी तो पुन्हा मुंबईच्या तंबूत दाखल झाला आहे, त्यामुळे या जोडीकडून संघाला दमदार सुरुवात मिळू शकते. दोघेही फॉर्ममध्ये असतील तर प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांवर सुरुवातीपासूनच दबाव निर्माण होऊ शकतो.
मधल्या फळीमध्ये तिलक वर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांच्यावर मोठी जबाबदारी असणार आहे. दोघेही आक्रमक शैलीत खेळणारे फलंदाज असून, संघाचा रनरेट टिकवून ठेवण्याची त्यांच्याकडून अपेक्षा असेल. परिस्थितीनुसार तिलकला खालच्या क्रमांकावरही पाठवले जाऊ शकते, ज्यामुळे संघाला अधिक लवचिकता मिळेल.
यानंतर विल जॅक्स हा सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये असलेला खेळाडू संघाला मजबुती देऊ शकतो. त्याची आक्रमक फलंदाजी आणि स्पिन गोलंदाजी या दोन्ही गोष्टी संघासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. त्याच्या पुढे कर्णधार हार्दिक पांड्या फिनिशरची भूमिका निभावताना दिसू शकतो. त्याच्यासोबत नमन धीर हा युवा ऑलराउंडर देखील महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो. मुंबईने त्याच्यावर मोठा विश्वास दाखवत त्याला रिटेन केले आहे.
खालच्या फळीमध्ये मिचेल सॅन्टनर हा अनुभवी ऑलराउंडर संघाला संतुलन देऊ शकतो. त्यामुळे क्रमांक 8 पर्यंत मुंबईकडे फलंदाजीची चांगली फळी आहे. गोलंदाजीच्या बाबतीत पाहिल्यास, जसप्रीत बुमराह हा आक्रमणाचा कणा असेल. त्याच्यासोबत ट्रेंट बोल्ट आणि दीपक चाहर हे अनुभवी वेगवान गोलंदाज असतील. नवीन चेंडू आणि डेथ ओव्हर्स दोन्ही ठिकाणी हे तिघे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. हार्दिक पांड्याही गरज पडल्यास चौथा पेस पर्याय ठरू शकतो. स्पिन विभागात सॅन्टनर, विल जॅक्स आणि नमन धीर हे पर्याय उपलब्ध असतील.
एकंदरीत पाहता, मुंबई इंडियन्सची ही संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन संतुलित आणि मजबूत वाटते. फलंदाजीमध्ये खोली, ऑलराउंडर्सची उपस्थिती आणि अनुभवी गोलंदाज यामुळे संघाला यंदा विजेतेपदासाठी जोरदार दावेदारी करता येऊ शकते. आता मैदानावर ही योजना कितपत यशस्वी ठरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.