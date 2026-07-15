/कोणाला मिळणार मुंबई इंडियन्सचे नवे कर्णधारपद? आयपीएल 2027 आधी फ्रॅन्चायझी घेणार मोठा निर्णय

Mumbai Indians New Captain : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेला सुरुवात झाली आहे, या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये जसप्रीत बुमराह जवळजवळ तीन वर्षानंतर एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये त्याचे संघात पुनरागमन झाले आहे. त्याने भारतासाठी प्रभावी कामगिरी केली, आता जसप्रीत बुमराहच्या संदर्भात एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. मागील अनेक दिवसांपासून आयपीएलमध्ये ट्रेडच्या संदर्भात अनेक अपडेट्स समोर येत आहेत. रिषभ पंत आणि कुलदीप यादव यांच्यामध्ये ट्रेड झाला. आता अनेक संघ त्याच्या संघामध्ये मोठे बदल करणार असे दावे केले जात आहेत. आता मुंबई इंडियन्सच्या संघामध्ये मागील काही मोठे बदल आगामी काही दिवसांमध्ये होतील असे दावे केले जात आहेत.
असे वृत्त आहे की, मुख्य प्रशिक्षक महेला जयवर्धने यांनी नुकत्याच संपलेल्या हंगामाचा आपला अहवाल संघ व्यवस्थापनाकडे सादर केला आहे. पुढील आठवड्यात मुंबई इंडियन्सचे व्यवस्थापन एक आढावा बैठक घेऊ शकते, ज्यामध्ये हार्दिक पांड्याबाबत एक मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. क्रिकेट वर्तुळात हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडबाबत अनेक वृत्ते समोर आली आहेत. हार्दिक पांड्याने जर कर्णधारपद सोडल्यानंतर कोणाला मुंबई इंडियन्सचा कर्णधारपद मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता मुंबई इंडियन्स आगामी सिझनमध्ये कोणाकडे कर्णधारपद सोपवणार यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा
टाइम्स ऑफ इंडियामधील एका वृत्तानुसार, मुंबई इंडियन्सचे नवे कर्णधार होण्याच्या शर्यतीमध्ये जसप्रीत बुमराह आणि तिलक वर्मा आहेत. बुमराहकडे मोठा अनुभव आहे, मात्र त्याच्या दुखापती आणि कामाच्या ताणाचे व्यवस्थापन या समस्या नेहमीच चर्चेचा विषय राहिल्या आहेत. दरम्यान, मुंबई इंडियन्स तिलक वर्मासोबत आपले भविष्य सुरक्षित करू शकते. इंडिया 'अ' संघाचा कर्णधार आणि वरिष्ठ टी20 संघाचा उपकर्णधार असलेल्या तिलक वर्माबाबत संघ व्यवस्थापन काय निर्णय घेते, हे पाहणे बाकी आहे.
2022 आणि 2023 मध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाचे कर्णधारपद हार्दिक पांड्याने सांभाळले आणि 2022 मध्ये त्याने संघाला ट्रॅाफी देखील जिंकवून दिली. तर 2023 मध्ये त्याने गुजरातच्या संघाला फायनलमध्ये देखील नेले होते. 2024 मध्ये तो मुंबई इंडियन्सच्या संघामध्ये सामील झाला पण मागील दोन वर्षात त्याच्या कॅप्टन्सीमध्ये संघाची फार काही चांगली कामगिरी केली नाही. हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सची कामगिरी निराशाजनक होती. पहिल्या हंगामात संघ गुणतालिकेत 10व्या स्थानावर राहून तळाशी राहिला. मात्र, 2025मध्ये संघाने उल्लेखनीय पुनरागमन करत प्लेऑफसाठी पात्रता मिळवली, पण त्यांना ट्रॉफी जिंकता आली नाही.