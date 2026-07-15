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कोणाला मिळणार मुंबई इंडियन्सचे नवे कर्णधारपद? आयपीएल 2027 आधी फ्रॅन्चायझी घेणार मोठा निर्णय

MI IPL 2027 : मागील अनेक दिवसांपासून आयपीएलमध्ये ट्रेडच्या संदर्भात अनेक अपडेट्स समोर येत आहेत. आता मुंबई इंडियन्सच्या संघामध्ये मागील काही मोठे बदल आगामी काही दिवसांमध्ये होतील असे दावे केले जात आहेत, संघाच्या कर्णधार कोण असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 15, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:43 PM IST
कोणाला मिळणार मुंबई इंडियन्सचे नवे कर्णधारपद? आयपीएल 2027 आधी फ्रॅन्चायझी घेणार मोठा निर्णय
Image Credit: Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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