/कोण होणार चेन्नई सुपरकिंग्सचा पुढचा कोच? CSK कडून आलं उत्तर

CSK New Coach: आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक असलेला चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ सध्या नवीन कोचच्या शोधात आहे. 2009 ते 2026 पर्यंत स्टीफन फ्लेमिंग हा चेन्नई सुपरकिंग्सचा हेड कोच होता, मात्र त्याने आयपीएल 2026 नंतर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. आता तो इंग्लंड संघाचा टेस्ट कोच म्हणून रुजू झाला आहे. चेन्नई सुपरकिंग्सचे सीईओ काशी विश्वनाथनने आता संघाच्या नव्या कोच संदर्भात एल मोठी अपडेट दिली आहे. फ्रेंचायझीने हे सुद्धा स्पष्ट केलं की ते हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडबाबत ते कोणतीही चर्चा करत नाहीयेत. तसेच नवीन कोच निवडण्यापूर्वी माजी कर्णधार एम एस धोनी आणि सध्याचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड या दोघांचा सल्ला घेण्यात येईल असं सीएसकेकडून सांगण्यात आलं.
चेन्नई सुपरकिंग्सचे सीईओ काशी विश्वनाथनने स्पष्ट केलं आहे की सध्या हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडबाबत कोणतीही चर्चा नाही. असं म्हटलं जातंय की चेन्नई सुपरकिंग्स हार्दिक पांड्याला संघात घेण्यासाठी उत्सुक आहे. सीईओने सांगितलं की पांड्याबाबतचा निर्णय हा नवीन कोच आल्यावरच होईल. पण जर समजा असं झालंच तर लागोपाठ दुसरं वर्ष ही संघातील सर्वात मोठी डील असेल. कारण मागच्या वर्षीच संघाने रवींद्र जडेजा आणि सॅम करनला रिलीज करून संजू सॅमसनला आपल्या संघासोबत जोडलं.
चेन्नई सुपरकिंग्सने स्पष्ट केलं की आता हार्दिक पांड्या विषयी कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही. हा निर्णय नवीन प्रशिक्षकावर सोपवला जाईल. 'क्रिकबझ'च्या वृत्तानुसार, फ्रँचायझीचे सीईओ काशी विश्वनाथन म्हणाले, 'आम्ही अद्याप यावर विचार सुरू केलेला नाही. सर्वप्रथम आम्ही प्रशिक्षकाची निवड करू. आम्हाला अनेक इच्छुक उमेदवारांचे फोन आले आहेत. आम्ही एकत्र बसून अंतिम निर्णय घेऊ'.
रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आल्यानुसार काशी विश्वनाथन आणि सीएसकेचे होल-टाइम डायरेक्टर रूपा गुरुनाथ, एस एस धोनी आणि ऋतुराज गायकवाड यांच्याकडून सल्ला घेतल्यावर नवीन कोच निश्चित करतील. जर हार्दिक पांड्या ट्रेडसाठी उपलब्ध राहिला, तर त्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. विश्वनाथन यांच्या मते, नवीन प्रशिक्षक हा परदेशी तज्ज्ञ असण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी एका रिपोर्टमध्ये असे म्हटले होते की, ब्रेंडन मॅक्युलम चेन्नईचा नवीन हेड कोच बनू शकतो. इंग्लंडच्या टेस्ट संघाचे प्रशिक्षकपद मिळवण्यात मॅक्युलम यांनी फ्लेमिंग यांना मदत केली होती आणि आता फ्लेमिंग त्याची परतफेड करू शकतात, अशी चर्चा होती.