नवा चीफ सिलेक्टर कोण असणार? BCCI च्या सचिवांनी स्पष्टच सांगितलं, म्हणाले 'येत्या 4 ऑक्टोबरपर्यंत...'

Ajit Agarkar On Devajit Saikia : भारतीय पुरुष संघाचे चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ हा 4 ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे. भारतीय वरिष्ठ संघ नव्या चीफ सिलेक्टरच्या शोधात आहे. तेव्हा प्रत्येकाला जाणून घ्यायचं आहे की आगरकरांचा उत्तराधिकारी कोण असणार. तो कोणता व्यक्ती असेल जो भारतीय पुरुष संघाशी निगडित इतक्या महत्वाच्या पदावर विराजमान होईल. कोण तो व्यक्ती असेल जो आगामी वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाच्या संघाची निवड करेल. जेव्हा याबाबत बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांना प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी यावर सूचक उत्तर दिलं.
बुधवारी देवजीत सैकिया यांनी बोलताना म्हटले की, निवड समितीच्या जवळ पर्याप्त वेळ आहे, त्यामुळे या पदाबाबतचा निर्णय हा चार ऑक्टोबरलाच घेतला जाईल. देवजीत सैकियाने पीटीआयशी बोलताना म्हटले की, 'जिथपर्यंत अजित आगरकरांचा प्रश्न आहे की त्यांचा कार्यकाळ हा 4 ऑक्टोबरला संपले तर आमच्याकडे 4 ऑक्टोबरपर्यंत पुरेसा वेळ आहे. 4 ऑक्टोबरनंतर जेव्हा ते पद रिक्त होईल त्यानंतर त्याचा निर्णय घेतला जाईल. बीसीसीआयद्वारे निर्णय घेतल्यावर निश्चितपणे याची सार्वजनिकपणे घोषणा केली जाईल.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार अजित आगरकरांची जागा घेण्यासाठी भारताचा माजी विकेटकिपर फलंदाज पार्थिव पटेल आणि स्पिनर प्रज्ञान ओझा यांच्या नावाची चर्चा सुरु आहे. प्रज्ञान ओझा हे सध्याच्या निवड समितीचे ज्येष्ठ सदस्य असून ते दक्षिण विभागाचे प्रतिनिधित्व करतात; तर अजित आगरकर यांच्या जाण्यामुळे रिक्त झालेली जागा भरण्यासाठी पार्थिव पटेल पश्चिम विभागाचे प्रतिनिधित्व करत समितीत सामील होऊ शकतात.
बीसीसीआयच्या सचिवांनी म्हटलं की ज्या प्रकारे भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने श्रीलंकेला पराभूत करून फायनल जिंकून सुवर्ण पदकावर नाव कोरलं. त्याप्रमाणे पुरुष क्रिकेट संघ सुद्धा जबरदस्त कामगिरी करेल. सचिव देवजीत सैकिया म्हणाले की, 'आम्हाला खूप अभिमान वाटत आहे आणि देश त्यांच्या या जबरदस्त विजयाचा आनंद साजरा करत आहे. महिला संघाने खरोखरच उत्कृष्ट कामगिरी केली असून, गेल्या एका वर्षापेक्षा जास्त काळापासून त्यांची विजयाची मालिका अखंडपणे सुरू आहे. पुरुष संघाबाबत सांगायचे तर, आमची मोहीम 28 तारखेला सुरू होत आहे आणि अंतिम सामना 3 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे ते सुद्धा अशीच चांगली कामगिरी करतील अशी अपेक्षा'.