आयला... IPL लिलिवात 'या' संघाने सगळे बॅट्समनच घेतले? '20 ओव्हर कोण टाकणार?' दिग्गज संतापला

World Cup Winning Team Member Slams IPL Champions: भारताचे माजी क्रिकेपटू कृष्णमचारी श्रीकांत यांनी आयपीएलच्या लिलावानंतर सनरायझर्स हैदराबादच्या संघावर निशाणा साधला आहे. 2026 च्या आयपीएलसाठी संघातील खेळाडूंची निवड करताना गोलंदाजीचा विचारच करण्यात आला नाही, असं श्रीकांत यांचं म्हणणं आहे. सनरायझर्सच्या संघाची मालकीण काव्या मारनच्या उपस्थितीमध्ये सनरायझर्सच्या संघाने लिम लिव्हिंगस्टोनला आयपीएलच्या लिलावामध्ये खरेदी केल्यावरूनही श्रीकांत यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आधीपासूनच उत्तम फलंदाजांचा भरणा असतानाही सनरायझर्सने 13 कोटी रुपये खर्च करुन लिम लिव्हिंगस्टोनला सर्वात महागडा खेळाडू म्हणून संघात स्थान देण्याची काय गरज होती असा प्रश्न श्रीकांत यांना पडला आहे.
मागील पर्वामध्ये सनरायझर्सचा घात त्यांच्या गोलंदाजांनी केलेला. गोलंदाजीमधील कामगिरी मागील पर्वात सुमार राहिली असूनही त्यांनी यंदाच्या पर्वात अधिक अनुभव असलेल्या गोलंदाजाला संघात समावून घेण्याचा विचार केलेला नसल्याचं दिसत आहे, असं श्रीकांत म्हणाले. लिम लिव्हिंगस्टोन हा 2025 च्या आरसीबीच्या विजेत्या टीममध्ये होता. मात्र त्याला फलंदाजीमध्ये चमक दाखवता आली नव्हती. त्याने 10 सामन्यात 16 च्या सरासरीने धावा केलेल्या. यावरुनच आपल्या युट्यूब चॅनेलवर बोलताना श्रीकांत संतापलेला दिसून आला.
"लिव्हिंगस्टोनला सर्वांनी बेस प्राइजलाच सोडून दिलं. तसेच तुम्हाला त्याला संघात घ्यायचं होतं तर 2 कोटींना घेऊ शकत होता. आता त्यांची (सनरायझर्सची) बॅटींग ऑर्डर एकदम दमदार आहे. मात्र त्यांच्यासाठी 20 ओव्हर कोण टाकणार?" असा थेट सवाल श्रीकांत यांनी विचारला आहे. तसेच पुढे बोलताना, "सनरायझर्सला खरोखर लिव्हिंगस्टोनसारख्या खेळाडूची गरज होती का? त्यांनी शमीला जाऊ दिलं. आता शमीच्या जागी कोणाला संधी देत आहेत ते? त्यांना चागलं नियोजन करता आलं असतं. पण त्यांच्याकडे आधीपासूनच उत्तम संघ असूनही मागील पर्वात ते अंतिम सामन्यासाठी पात्र ठरले नाहीत. मागील वर्षी ते चेन्नई सुपरकिंग्सप्रमाणे अगदी रसातळाचा गेले," असं निरीक्षणही श्रीकांत यांनी नोंदवलं.
2024 मध्ये उपविजेता राहिलेला सनरायझर्सचा संघ 2025 मध्ये सहाव्या स्थानी घसरल्याचं पाहायला मिळालं. कर्णधार पॅट कमिन्स यांच्या नेतृत्वाखाली सनरायझर्सचा संघ युवा आणि अनुभवी खेळाडूंचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केल्यासारखा वाटतो. संघाची फलंदाजी आक्रमक आहे, तर गोलंदाजीमध्ये भारतीय अनकॅप्ड खेळाडूंवरच अवलंबून असेल आणि याचीच चिंता श्रीकांत यांनी व्यक्त करुन दाखवली आहे.
पॅट कमिन्स (कर्णधार, ऑलराऊंडर, ऑस्ट्रेलिया)
ट्रॅव्हिस हेड (सलामीवीर, ऑस्ट्रेलिया)
अभिषेक शर्मा (सलामीवीर)
अनिकेत वर्मा
आर. स्मरण
इशान किशन (यष्टिरक्षक-फलंदाज)
हेन्रिक क्लासेन (यष्टिरक्षक-फलंदाज, दक्षिण आफ्रिका)
नितीश कुमार रेड्डी (ऑलराऊंडर)
हर्ष दुबे
कामिंडु मेंडिस (ऑलराऊंडर, श्रीलंका)
हर्षल पटेल (गोलंदाज)
ब्रायडन कार्से (गोलंदाज, इंग्लंड)
जयदेव उनाडकट (गोलंदाज)
ईशान मलिंगा (गोलंदाज)
जीशान अंसारी (गोलंदाज)
लियाम लिव्हिंगस्टोन (ऑलराऊंडर, इंग्लंड) - ₹13 कोटी
जॅक एडवर्ड्स (ऑलराऊंडर, ऑस्ट्रेलिया) - ₹3 कोटी
शिवम मावी (गोलंदाज) - ₹75 लाख
सलील अरोरा (यष्टिरक्षक-फलंदाज) - ₹1.5 कोटी
शिवांग कुमार - ₹30 लाख
साकिब हुसेन - ₹30 लाख
ओंकार तरमले - ₹30 लाख
अमित कुमार - ₹30 लाख
प्रफुल हिंगे - ₹30 लाख
क्रेन्स फुलेत्रा - ₹30 लाख
लिलावानंतर सनरायझर्सकडे 5.45 कोटी रुपये शिल्लक असून संघात एकूण 25 खेळाडू आहेत.