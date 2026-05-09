/IPL 2026 Team Playoff : या संघांचा प्लेऑफमधून पत्ता कट! सात टीम शर्यतीत कायम, कोण मिळणार टॅाप 4 मध्ये जागा?

IPL 2026 Team Playoff : आयपीएल 2026 चा हंगाम आज शेवटच्या टप्प्यात आहे, आतापर्यत स्पर्धेतील 51 सामने झाले आहेत. यानंतर आता कोणत्या संघाना प्लेऑफमध्ये जाण्याची संधी आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
IPL 2026 Team Playoff Qualifiers Possible : आयपीएल 2026 चे आतापर्यत 51 सामने झाले आहेत, यामध्ये आता काही संघ हे प्लेऑफच्या शर्यतीमधून बाहेर झाले आहेत तर काही संघाच्या आशा अजूनही जिवंत आहेत. आता कोणते संघ किती सामने जिंकल्यानंतर प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवू शकतात यावर सर्वाचे लक्ष लागले आहे. काल आयपीएल 2026 चा 51 वा सामना खेळवण्यात आला यामध्ये केकेआरच्या संघाने सलग चार सामन्यांमध्ये विजय मिळवल्यानंतर आता संघ हा प्लेऑफच्या शर्यतीत अजूनही टिकून आहे. सनराइझर्स हैदराबादच्या प्लेऑफच्या गणितावर नजर टाकली तर एसआरएचच्या संघाचे सर्वात जास्त चान्स आहेत. संघाने 7 विजय मिळवले आहेत, त्यांनी जर आणखी एक विजय मिळवल्यास संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरेल. या संघाचे टॅाप 2 मध्ये देखील स्थान मिळू शकते, संघ अजूनपर्यत 98% प्लेऑफमध्ये जाण्याची संधी आहे.
गुणतालिकेमध्ये दुसऱ्या स्थानावर सध्या पंजाब किंग्जचा संघ आहे, संघाचे मागील तीन सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. 6 सामन्यामध्ये पंजाबला विजय मिळाला आहे तर प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी त्यांना किमान एक विजयाची गरज आहे. तर या आरसीबीच्या संघाला देखील प्लेऑफमध्ये जाण्याची 80% संधी आहे. संघ चांगल्या फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे. संघाला टॅापमध्ये देखील स्थान मिळवण्याची संधी आहे. राजस्थान रॅायल्सच्या संघाला प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी 80% चान्स अजूनही आहेत. संघाने 6 सामने जिंकले आहेत.
गुजरात टायटन्स आणि रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु हे दोन्ही संघ सध्या समान गुणांवर आहेत. त्याचबरोबर दोन्ही संघाच्या प्लेऑफच्या आशा 80% इतक्या आहेत. त्यामुळे आता आरसीबी, जीटी आणि राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये चुरशीची लढत सुरु आहे. चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाचा आतापर्यत 50-50% असा निकाल राहिला आहे, संघाच्या प्लेऑफच्या आशा अजूनही 60-65% शिल्लक आहेत. संघाला प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी अजूनही 3 विजयांची गरज असणार आहे. कोलकताने सलग 4 सामने जिंकल्यानंतर आता केकेआरच्या प्लेऑफच्या आशा जिवंत आहेत. संघाला 14 पॅाइंट पर्यत पोहोचण्याची संधी आहे.
दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने मागील सामन्यात केकेआरविरुद्ध पराभवानंतर आता संघ जवळजवळ प्लेऑफमधून बाहेर झाला आहे. दिल्ली उर्वरित सर्व सामने जिंकणे अनिवार्य आहे. तर मुंबईच्या संघाची सातत्याने खराब कामगिरीमुळे संघ प्लेऑफमधून बाहेर झाला आहे. लखनऊ सुपर जायंट्स आणि मुंबई इंडियन्स यांची सध्या सारखीच स्थिती आहे.