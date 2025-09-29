कोणाकडे आहे आशिया कपची खरी ट्रॉफी? सूर्यकुमारने पत्रकार परिषदेत केला खुलासा

Asia Cup 2025 : रविवारी आशिया कप 2025 च्या (Asia Cup 2025) फायनल सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) पाकिस्तानवर 5 विकेट्सने विजय मिळवला. यासह टीम इंडियाने स्पर्धेत सलग तिसऱ्यांदा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या पाकिस्तानचा लाजिरवाणा पराभव केला. टीम इंडियाने एसीसी आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष असलेल्या मोहसीन नक्वीकडून विजेतेपदाची ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे टीम इंडियाला आशिया कप ट्रॉफीच देण्यात आली नाही. यानंतर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं (Suryakumar Yadav) एक वक्तव्य समोर आलंय, ज्यात त्याने सांगितलं की, आशिया कपची खरी ट्रॉफी कोणाकडे आहे. पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशननंतर टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव, प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा सोबत पत्रकार परिषदेत पोहोचला. जिथे त्यांनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तर दिली.
भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने विजेतेपदाची ट्रॉफी न घेण्याबाबत सांगितलं की, मी जेव्हापासून क्रिकेट खेळायला सुरुवात केलीये, तेव्हा पासून मी सुद्धा कधी असं पाहिलं नाही की कोणत्या चॅम्पियन संघाने ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला असेल. आमच्यासाठी असं करणं अवघड होतं, ते सोपं नव्हतं. आम्ही सलग दोन चांगले सामने जिंकले आहेत, आम्ही या ट्रॉफीला पात्र आहोत. मला वाटत नाही की मला जास्त काही सांगण्याची गरज आहे, कारण आम्ही स्पर्धा खूप चांगल्या प्रकारे संपवली."
सूर्यकुमार यादवने आशिया कपच्या ट्रॉफीबाबत म्हटलं की, 'माझ्यासाठी ट्रॉफी आमच्या ड्रेसिंग रूममध्ये आहे. माझ्यासाठी संघातील सर्व 14 खेळाडू, सपोर्ट स्टाफ, ती माझ्यासाठी ट्रॉफी आहे. जी माझ्याकडे आहे. माझ्यासाठी, खरी ट्रॉफी म्हणजे आशिया कपच्या सुरुवातीपासूनच आम्हाला पाठिंबा देणारे लोक. आम्ही येथून गोड आठवणी घेऊन जात आहोत ज्या माझ्यासोबत कायम राहतील'.
टीम इंडियाने विजेतेपदाची ट्रॉफी का नाकारली?
उत्तर: टीम इंडियाने एसीसी आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) अध्यक्ष असलेल्या मोहसीन नक्वीकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे टीम इंडियाला आशिया कपची अधिकृत ट्रॉफीच देण्यात आली नाही.
आशिया कपची खरी ट्रॉफी कोणाकडे आहे, असं सूर्यकुमारने सांगितलं?
उत्तर: सूर्यकुमारने म्हटलं की, "माझ्यासाठी ट्रॉफी आमच्या ड्रेसिंग रूममध्ये आहे. माझ्यासाठी संघातील सर्व १४ खेळाडू, सपोर्ट स्टाफ, ती माझ्यासाठी ट्रॉफी आहे. जी माझ्याकडे आहे. माझ्यासाठी, खरी ट्रॉफी म्हणजे आशिया कपच्या सुरुवातीपासूनच आम्हाला पाठिंबा देणारे लोक. आम्ही येथून गोड आठवणी घेऊन जात आहोत ज्या माझ्यासोबत कायम राहतील."
पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशननंतर काय घडलं?
उत्तर: पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशननंतर टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत हजेरी लावली. तिथे त्यांनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिली.