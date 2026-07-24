/बेन स्टोक्सनंतर नेतृत्वाची धुरा कोण सांभाळणार? हॅरी ब्रूक शर्यतीतच नाही...!

Who is Englands new captain? : इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये झालेल्या मालिकेमध्ये इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्स याने निवृती घेतली होती. त्यानंतर आता इंग्लंडचा नवा कर्णधार कोण असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बेन स्टोक्सच्या अनुपस्थितीत इंग्लंडचे कर्णधारपद हे जो रुटने सांभाळले होते, पण आता इंग्लंडचा कर्णधार कोण असणार असा क्रिकेट चाहत्यांना प्रश्न आहे. बेन स्टोक्स यांच्या निवृतीनंतर इंग्लंडचे कर्णधारपद हे रिकामे आहे, आता इंग्लंडचा संघ आगामी मालिका ही पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे त्याआधी इंग्लंड क्रिकेट बोर्ड त्यांच्या नव्या कर्णधाराची घोषणा करेल अशी अपेक्षा आहे. बेन स्टोक्सने निवृती घेतल्यानंतर संघामध्ये जो रुट सारखे काही अनुभवी खेळाडू संघात आहेत.
संघातील सर्वात अनुभवी फलंदाज, जो रूट, पुन्हा एकदा इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार होण्याच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. रूटने 2017 ते 2022 दरम्यान संघाचे नेतृत्व केले होते. बेन स्टोक्सने इंग्लंडचा पुढील कसोटी कर्णधार म्हणून हॅरी ब्रूकला पाठिंबा दिला आहे. ब्रूक आधीच एकदिवसीय आणि टी20 मध्ये इंग्लंडचे नेतृत्व करतो आणि कसोटी प्रकारात स्टोक्सचा उपकर्णधार म्हणून काम पाहिले आहे. आता हॅरी ब्रुकला कसोटी संघाचे कर्णधारपद सोपवले जाणार का असा क्रिकेट चाहत्यांना प्रश्न आहे. 'द ॲथलेटिक'मधील वृताने दिलेल्या माहितीनुसार जो रुटला पुन्हा इंग्लंडच्या कसोटी संघाचे कर्णधारपद दिले जाणार अशी ईसीबी घोषणा करु शकतात.
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19 ऑगस्टपासून इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये मालिका होणार आहे, या मालिकेमध्ये इंग्लंडचे कर्णधारपद हे जो रुटकडे दिले जाऊ शकते. नुकत्याच संपलेल्या मालिकेतील ओव्हल कसोटीत न्यूझीलंडविरुद्ध इंग्लंड व्यवस्थापनाने माजी कर्णधार जो रूटची संघाचे नेतृत्व करण्यासाठी निवड केली होती. स्टोक्सने निवृती घेतल्यानंतर गमतीने म्हटले होते की हॅरी ब्रुक हा आधीच संघाचा उपकर्णधार आहे त्यामुळे तो आता संघाचा कर्णधार होणार हे फार सहाजिकच आहे पण आता इसीबी काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
रूटने यापूर्वी संघाचे कर्णधारपद भूषवले आहे. त्याने 64 कसोटी सामन्यांमध्ये इंग्लंडचे नेतृत्व केले आणि 2012 मध्ये कर्णधारपद सोडले. कर्णधार म्हणून त्याने 27 सामने जिंकले. हा 35 वर्षीय फलंदाज गेल्या चार वर्षांपासून इंग्लंडच्या फलंदाजीचा मुख्य आधारस्तंभ राहिला आहे. त्याने अॅलिस्टर कूकचा विक्रम मोडून देशाचा सर्वाधिक कसोटी धावा करणारा फलंदाज बनण्याचा मान मिळवला आणि सर्वकालीन कसोटी धावसंख्या करणाऱ्यांच्या यादीत अव्वल पाचमध्ये स्थान मिळवले.