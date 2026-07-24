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बेन स्टोक्सनंतर नेतृत्वाची धुरा कोण सांभाळणार? हॅरी ब्रूक शर्यतीतच नाही...!

बेन स्टोक्स यांच्या निवृतीनंतर इंग्लंडचे कर्णधारपद हे रिकामे आहे, आता इंग्लंडचा संघ आगामी मालिका ही पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे त्याआधी इंग्लंड क्रिकेट बोर्ड त्यांच्या नव्या कर्णधाराची घोषणा करेल अशी अपेक्षा आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 24, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:01 PM IST
बेन स्टोक्सनंतर नेतृत्वाची धुरा कोण सांभाळणार? हॅरी ब्रूक शर्यतीतच नाही...!
Image Credit: इंग्लंडचा नवा कर्णधार कोणाला करणार बोर्ड? (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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