/आशिया कप 2026 मध्ये टीम इंडियाचा पहिला सामना कोणाशी होणार? वाचा एका क्लिकवर संपूर्ण माहिती

भारताचा टी20 संघ जपानला आगामी आशियाई खेळांच्या सामन्यासाठी गेला आहे. भारताचा संघ या स्पर्धेमध्ये थेट क्वालिफाय सामना खेळताना दिसणार आहे, पण टीम इंडियाचा पहिला सामना कधी आणि कोणाशी होणार हे तुम्हाला माहिती आहे का? आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 च्या क्रिकेट स्पर्धेत, अव्वल मानांकनाच्या आधारावर चार संघ उपांत्यपूर्व फेरीसाठी आधीच पात्र ठरले आहेत. इतर चार संघ सध्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या पात्रता फेरीत खेळत आहेत. साखळी टप्प्यात एकूण सहा सामने खेळवले जाणार असून, त्यापैकी चार सामने आधीच पार पडले आहेत. यावरून भारतीय संघाला उपांत्यपूर्व फेरीत कोणत्या संघाचा सामना करावा लागू शकतो, याचा अंदाज येतो.
लीग सामन्यांना सुरुवात झाली आहे, यामध्ये नेपाळने अफगाणिस्तानला पराभूत केले. टीम इंडियाचा पहिला सामना कधी आणि कोणाशी होणार यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला माहिती देणार आहोत. भारत 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपला दुसरा उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना 28 सप्टेंबर रोजी खेळेल. वेळापत्रकानुसार, भारताचा सामना 'अ' गटातील 'अ२' संघाशी होईल. 'अ' गटामध्ये अफगाणिस्तान, नेपाळ आणि जपान यांचा समावेश आहे. अफगाणिस्तानचे उपांत्यपूर्व फेरीतील स्थान आधीच निश्चित झाले आहे, परंतु ते 'ए1' गटात राहतील की 'ए2' गटात, हे 26 सप्टेंबर रोजी नेपाळ आणि जपान यांच्यातील सामन्यानंतर ठरेल.
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जपानच्या संघाला नेपाळने पराभूत केले तर अफगाणिस्तानच्या संघाला पुढील फेरीमध्ये जाण्याची संधी असणार आहे. भारताने नुकत्याच झालेल्या अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेमध्ये अफगाणी संघाला एकतर्फी विजय मिळवला होता. किंवा दुसरे समीकरण हे जपानच्या संघाला नेपाळविरुद्ध विजय मिळवला तर जपानचा रन रेट जास्त आहे तर मग जपानच्या संघाशी टीम इंडियाचा सामना होऊ शकतो. आगामी नेपाळ विरुद्ध जपान यांच्यामध्ये होणारा सामन्यावर टीम इंडियाचा कोणाशी सामना होणार यावर सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
नेपाळ विरुद्ध जपान सामना पावसामुळे रद्द झाला तरी, उपांत्यपूर्व फेरीत भारत आणि अफगाणिस्तान एकमेकांविरुद्ध खेळतील. नेपाळला तीन गुण मिळतील, ज्यामुळे ते 'अ' गटात अव्वल स्थान मिळवतील आणि तिसऱ्या उपांत्यपूर्व फेरीत त्यांचा सामना श्रीलंकेशी होईल. दुसरीकडे, पाकिस्तानचा सामना हाँगकाँग किंवा चीनशी होण्याची शक्यता आहे.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), इशान किशन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, विप्रज निगम, रवि बिश्नोई, जसप्रित बुमराह, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी.