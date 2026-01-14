IND vs NZ 2nd: आज रंगणार भारत विरुद्ध न्यूझीलंड ODI! कोण जिंकेल सामना? जाणून घ्या प्लेइंग इलेव्हन

Who will win 2nd IND vs NZ 2nd ODI today: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील दुसरा सामना आज राजकोटमध्ये खेळवला जात आहे. मालिकेत भारताने 1-0 अशी आघाडी घेतली असून, दुसऱ्या सामन्यातही विजयी लय कायम ठेवण्याचा संघाचा प्रयत्न असेल. पहिला सामना वडोदरा येथे झाला होता, जिथे भारतीय संघाने 4 गडी राखून विजय मिळवला. आजच्या सामन्याची राजकोटच्या निरंजन शाह स्टेडियमवर सुरुवात झाली आहे. सामन्याची सुरुवात दुपारी 1.30 वाजता झाली असून, नाणेफेक 1 वाजता पार पडला जो न्यूझीलंडने जिंकला. न्यूझीलंडने नेणेफेक जिंकून सर्वप्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यामध्ये दरम्यान, भारतीय संघाला धक्का बसला असून, फिरकी अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतीमुळे उर्वरित मालिकेतून बाहेर झाला आहे. पहिल्या वनडेमध्ये गोलंदाजी करताना त्याला दुखापत झाली होती.
आतापर्यंत भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये 121 सामने खेळवले गेले आहेत. यामध्ये भारताचे वर्चस्व दिसून येते. टीम इंडियाने 63 सामने जिंकले असून, न्यूझीलंडला 50 वेळा विजय मिळवता आला आहे. सात सामने अनिर्णित राहिले, तर एक सामना बरोबरीत संपला आहे. मात्र, राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवरील भारताचा वनडे रेकॉर्ड फारसा उत्साहवर्धक नाही. येथे भारताने 4 वनडे सामने खेळले असून, त्यापैकी 3 सामन्यांत पराभव पत्करावा लागला आहे.
राजकोटची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते. त्यामुळे आजच्या सामन्यात मोठी धावसंख्या पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र संध्याकाळी ओस पडण्याची शक्यता लक्षात घेता, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो आणि तसेच झाले. वडोदरा येथील पहिल्या सामन्यातही भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा पर्याय निवडला होता.
दुसऱ्या वनडेमध्येही भारतच वरचढ ठरेल, असा अंदाज आहे. सध्याच्या परिस्थितीत सामना सुमारे 75-25 असा भारताच्या बाजूने झुकलेला दिसतो. न्यूझीलंडची फलंदाजी भक्कम असली, तरी भारतीय संघासमोर त्यांची गोलंदाजी काहीशी कमकुवत भासते. त्यामुळे या सामन्यात फारसा उलटफेर होण्याची शक्यता कमी आहे.
शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), ध्रुव जुरैल, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, आयुष बडोनी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा
#TeamIndia Playing XI locked in for the nd ODI
Updates https://t.co/8G8p1tq1RC #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ysCIfYobtN
— BCCI (@BCCI) January 14, 2026
मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), डेव्हन कॉन्वे, मिचेल हे (यष्टीरक्षक), निक केली, हेन्री निकोल्स, विल यंग, जोश क्लार्कसन, जॅक फॉल्क्स, डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, जेडन लेनॉक्स, मायकेल रे