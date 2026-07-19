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फुटबॅाल विश्वचषकात कोण मारणार बाजी? ऑक्टोपस पॅालने केली भविष्यवाणी, 'हा' संघ ठरणार चॅम्पियन?

Spain vs argentina Match prediction : फुटबॅाल विश्वचषकाचा फायनलचा सामना आहे आणि गतविजेते अर्जेंटिना आणि स्पेन 2026 च्या फिफा विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. ता सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये एक प्रसिद्ध ऑक्टोपस पॅाल याने फायनलच्या सामन्याची भविष्यवाणी केली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 19, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:54 PM IST
फुटबॅाल विश्वचषकात कोण मारणार बाजी? ऑक्टोपस पॅालने केली भविष्यवाणी, 'हा' संघ ठरणार चॅम्पियन?
Image Credit: AI

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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फुटबॅाल विश्वचषकात कोण मारणार बाजी? ऑक्टोपस पॅालने केली भविष्यवाणी, 'हा' संघ ठरणार चॅम्पियन?
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