फुटबॅाल विश्वचषकात कोण मारणार बाजी? ऑक्टोपस पॅालने केली भविष्यवाणी, 'हा' संघ ठरणार चॅम्पियन?

Spain vs argentina Match prediction : फुटबॅाल विश्वचषकाचा फायनलचा सामना आहे आणि गतविजेते अर्जेंटिना आणि स्पेन 2026 च्या फिफा विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. उपांत्य फेरीत फ्रान्सला 2-0 ने हरवून स्पेनने अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले, तर अर्जेंटिनाने इंग्लंडला 2-1 ने हरवून सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत प्रवेश केला. लिओनेल मेस्सीच्या नेतृत्वाखाली अर्जेंटिनाने कतारमध्ये खेळला गेलेला 2022 चा फिफा विश्वचषक जिंकला होता. आता, दोन्ही संघ विश्वचषक ट्रॉफीसाठी भिडतील आणि चाहत्यांना एक रोमांचक सामना पाहायला मिळणार आहे. आता सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये एक प्रसिद्ध ऑक्टोपस पॅाल याने फायनलच्या सामन्याची भविष्यवाणी केली आहे.
सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ आगामी सामना स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना या सामन्याची भविष्यवाणी केली आहे. यामध्ये एक ऑक्टोपस आहे, तो फीफा विश्वचषकाच्या सामन्याची भविष्यवाणी करतो. यामध्ये आता त्याने फायनलच्या सामन्याची भविष्यवाणी केली आहे. व्हिडिओमधील ऑक्टोपस पॅाल याच्यासमोर दोन्ही म्हणजेच स्पेन आणि अर्जेंटिना या देशाचे झेंडे आहेत आणि यामध्ये ऑक्टोपस पॅालला प्रश्न करण्यात आला आहे की फीफा विश्वचषकाचे विजेतेपद कोणाच्या नावावर होणार तर त्याने उत्तर हे दिले आहे की स्पेन हा या विश्वचषकामध्ये चॅम्पियन होणार आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. पण मागील दोन सामन्याचा ऑक्टोपसचा अंदाज चुकला होता.
अर्जेंटिना आणि स्पेन यांच्यातील फिफा विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना सोमवार, 20 जुलै रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार मध्यरात्री 12.30 वाजता सुरू होईल. या दोन संघांमधील विजेतेपदाचा सामना न्यूयॉर्कमधील न्यू जर्सी स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. भारतात, फिफा विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना युनाईट८ स्पोर्ट्स चॅनल्सवर टीव्हीवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. तुम्ही हा सामना हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये थेट पाहू शकता. तुम्ही झी5 ॲप आणि वेबसाइटवरही हा सामना थेट स्ट्रीम करू शकता. मात्र, झी5 वर सामना थेट पाहण्यासाठी तुम्हाला सबस्क्रिप्शनची आवश्यकता असेल.
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2010 च्या विजेत्या स्पेनने स्पर्धेच्या अंतिम फेरीपर्यंतच्या प्रवासात उपांत्यपूर्व फेरीत बेल्जियमविरुद्ध फक्त एकच गोल स्वीकारला आहे, तर दुसरीकडे अर्जेंटिनाने या स्पर्धेत आतापर्यंतच्या सात सामन्यांमध्ये सर्वाधिक 19 गोल केले आहेत. ही लढत केवळ दोन संघांमध्येच नाही, तर दोन वेगवेगळ्या फुटबॉल शैलींमध्येही आहे. अर्जेंटिनाने संपूर्ण स्पर्धेत दबावाच्या क्षणांवर मात करून विजय मिळवला आहे, तर स्पेनने चेंडूवरील नियंत्रण, मजबूत बचाव आणि सांघिक खेळाच्या जोरावर अंतिम फेरी गाठली आहे. स्पेनने उपांत्य फेरीत विजेतेपदाचे दावेदार किलियन एमबाप्पेच्या फ्रान्सला 2-0 ने पराभूत करून दाखवून दिले आहे की, तो कोणाच्याही प्रभावाला घाबरणारा संघ नाही.