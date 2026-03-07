English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND vs NZ WC 2026 Final: भारत-न्यूझीलंड फायनल पावसामुळे रद्द झाला तर कोण ठरणार विजेता? जाणून घ्या संपूर्ण समीकरण

India vs New Zealand wash out scenario: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील विजेतेपदाचा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. भारतीय संघाने टी-२० विश्वचषकात अद्याप न्यूझीलंडला हरवलेले नाही. आता, भारतीय संघ अंतिम सामना जिंकून हा दुष्काळ संपवण्याचा प्रयत्न करेल. पण हा सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोण ठरणार विजेता? याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 7, 2026, 01:17 PM IST
Who Wins T20 World CUP 2026 final if rain cancels the match at Ahmedabad: आयसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा अंतिम सामना 8 मार्च (रविवार) रोजी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात खेळला जाणार आहे. अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणाऱ्या या मोठ्या सामन्याकडे जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. मात्र चाहत्यांच्या मनात एक मोठा प्रश्न आहे. जर या फायनल सामन्यात पाऊस पडला आणि सामना पूर्ण होऊ शकला नाही तर विजेता कोण ठरणार? सूर्यकुमार यादव यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत इंग्लंडचा 7 धावांनी पराभव करत फायनलमध्ये प्रवेश केला. दुसरीकडे न्यूझीलंडने पहिल्या सेमीफायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेवर 9 विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवत अंतिम फेरी गाठली.

भारतीय संघ चौथ्यांदा फायनलमध्ये!

भारतीय संघ टी20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात चौथ्यांदा फायनलमध्ये पोहोचला आहे. भारताने 2007 आणि 2024 मध्ये हा किताब जिंकला होता. मात्र 2014 च्या फायनलमध्ये भारताला श्रीलंकेकडून पराभव स्वीकारावा लागला होता. यावेळी भारतीय संघ तिसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरणार आहे. तर दुसरीकडे न्यूझीलंड संघ अजूनही आपल्या पहिल्या टी20 वर्ल्ड कप विजेतेपदाच्या प्रतीक्षेत आहे.

भारत आणि न्यूझीलंडचा इतिहास 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी20 वर्ल्ड कपमधील इतिहास भारतासाठी फारसा अनुकूल नाही. या स्पर्धेत दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत तीन सामने झाले असून तिन्ही वेळा भारताला पराभव पत्करावा लागला आहे. त्यामुळे यंदाच्या फायनलमध्ये विजय मिळवून हा नकारात्मक इतिहास बदलण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असेल.

पावसामुळे सामना रद्द झाल्यास काय?

जर 8 मार्च रोजी पावसामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे सामना पूर्ण होऊ शकला नाही, तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) त्यासाठी विशेष व्यवस्था केली आहे. या सामन्यासाठी राखीव दिवस (रिझर्व डे) ठेवण्यात आला आहे. जर रविवारी किमान 10-10 षटकांचा खेळही होऊ शकला नाही, तर सामना पुढील दिवशी म्हणजेच 9 मार्चला खेळवला जाईल. रिझर्व डेच्या दिवशी सामना जिथे थांबला होता, तिथूनच पुढे सुरू केला जाईल.

रिझर्व डेवरलाही पाऊस झाला तर?

जर रिझर्व डेच्या दिवशीही पावसामुळे खेळ होऊ शकला नाही आणि किमान 10-10 षटकांचा सामना देखील पूर्ण होऊ शकला नाही, तर अशा परिस्थितीत भारत आणि न्यूझीलंड या दोन्ही संघांना संयुक्त विजेते घोषित केले जाईल.

याचाच अर्थ अंतिम सामना पूर्ण होऊ शकला नाही, तर दोन्ही संघांना टी20 वर्ल्ड कप 2026 चे संयुक्त विजेतेपद मिळेल. त्यामुळे आता सर्व क्रिकेट चाहत्यांची नजर अहमदाबादमधील हवामानावर आणि या मोठ्या सामन्यावर लागून राहिली आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

