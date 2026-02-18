English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अभिषेक शर्माने मॅचमध्ये का घातली मोहम्मद सिराजची जर्सी? कारण ऐकून तुम्ही डोक्याला हात माराल

 T20 World Cup 2026 : भारत विरुद्ध नेदरलँड सामन्यात मैदानात फलंदाजीसाठी आलेल्या अभिषेक शर्माने मोहम्मद सिराजची जर्सी घातली होती. मात्र त्याने असं का केलं याविषयी चाहत्यांना प्रश्न पडला, पण याचं उत्तर सुनील गावसकर यांनी कॉमेंट्री करत असताना दिलं.  

पूजा पवार | Updated: Feb 18, 2026, 10:26 PM IST
(Photo Credit - Social Media)

 T20 World Cup 2026 : भारत विरुद्ध नेदरलँड (IND VS NED) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा ग्रुप स्टेज सामना पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाचा (Team India) कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) टॉस जिंकला आणि प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. मात्र यावेळी टीम इंडियाच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब ठरली. टीम इंडियाचा ओपनर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) हा फ्लॉप ठरला. सलग तिसऱ्या सामन्यात तो डक आउट झाला. त्यामुळे अभिषेकच्या नावावर नकोसा विक्रम सुद्धा नोंदवण्यात आला. मात्र या दरम्यान सर्वांचं लक्ष अजून एका गोष्टीने वेधलं ते म्हणजे अभिषेकने घातलेली जर्सी. मैदानात फलंदाजीसाठी आलेल्या अभिषेक शर्माने मोहम्मद सिराजची जर्सी घातली होती. मात्र त्याने असं का केलं याविषयी चाहत्यांना प्रश्न पडला, पण याचं उत्तर सुनील गावसकर यांनी कॉमेंट्री करत असताना दिलं. 

अभिषेकने का घातली सिराजची जर्सी? 

सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकला आणि प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नेदरलँडला गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी भारताकडून ईशान किशन आणि अभिषेक शर्मा हे दोन फलंदाज मैदानात उतरले. मैदानात येण्यापूर्वी अभिषेकने अर्शदीप सिंहची जर्सी घातली होती, मात्र त्याने मैदानात येण्यापूर्वी मोहम्मद सिराजची जर्सी घातली, त्याला मैदानात यायला थोडा उशीर झाला. यावेळी कॉमेंटेटर नासिर हुसेन आणि सुनील गावसकर म्हणाले की अभिषेक त्याची जर्सी टीम हॉटेलमध्ये विसरला आहे. 

अभिषेक शर्मा नेदरलँड विरुद्ध सामन्यात तरी चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा सर्वांना होती, मात्र सर्वांचा अपेक्षा भंग झाला आणि अभिषेक शर्मा पहिल्याच ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर बाद झाला. ही अभिषेक शर्माची डक आउट होण्याची ही तिसरी वेळ होती. यापूर्वी तो यूएसए आणि पाकिस्तान विरुद्ध झालेल्या सामन्यात सुद्धा शून्यावर बाद झाला होता. भारत आता रविवार पासून सुपर 8 फेरीतील सामने खेळणार आहे. अशावेळी ओपनर म्हणून अभिषेक शर्माचा हा फॉर्म भारतासाठी घातक ठरू शकतोय.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : सुपर 8 पूर्वी 'या' संघाला मोठा झटका, स्टार खेळाडू टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर

 

नेदरलँडची प्लेईंग 11 :

माइकल लेविट, मैक्स ओ’डोड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर/कर्णधार), जैच लायन-कैशेट, नोआ क्रॉस, रूलोफ वैन डेर मेरवे, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन.

भारताची प्लेईंग 11 :

ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

