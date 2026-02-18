अभिषेक शर्माने मॅचमध्ये का घातली मोहम्मद सिराजची जर्सी? कारण ऐकून तुम्ही डोक्याला हात माराल

T20 World Cup 2026 : भारत विरुद्ध नेदरलँड (IND VS NED) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा ग्रुप स्टेज सामना पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाचा (Team India) कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) टॉस जिंकला आणि प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. मात्र यावेळी टीम इंडियाच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब ठरली. टीम इंडियाचा ओपनर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) हा फ्लॉप ठरला. सलग तिसऱ्या सामन्यात तो डक आउट झाला. त्यामुळे अभिषेकच्या नावावर नकोसा विक्रम सुद्धा नोंदवण्यात आला. मात्र या दरम्यान सर्वांचं लक्ष अजून एका गोष्टीने वेधलं ते म्हणजे अभिषेकने घातलेली जर्सी. मैदानात फलंदाजीसाठी आलेल्या अभिषेक शर्माने मोहम्मद सिराजची जर्सी घातली होती. मात्र त्याने असं का केलं याविषयी चाहत्यांना प्रश्न पडला, पण याचं उत्तर सुनील गावसकर यांनी कॉमेंट्री करत असताना दिलं.
सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकला आणि प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नेदरलँडला गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी भारताकडून ईशान किशन आणि अभिषेक शर्मा हे दोन फलंदाज मैदानात उतरले. मैदानात येण्यापूर्वी अभिषेकने अर्शदीप सिंहची जर्सी घातली होती, मात्र त्याने मैदानात येण्यापूर्वी मोहम्मद सिराजची जर्सी घातली, त्याला मैदानात यायला थोडा उशीर झाला. यावेळी कॉमेंटेटर नासिर हुसेन आणि सुनील गावसकर म्हणाले की अभिषेक त्याची जर्सी टीम हॉटेलमध्ये विसरला आहे.
अभिषेक शर्मा नेदरलँड विरुद्ध सामन्यात तरी चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा सर्वांना होती, मात्र सर्वांचा अपेक्षा भंग झाला आणि अभिषेक शर्मा पहिल्याच ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर बाद झाला. ही अभिषेक शर्माची डक आउट होण्याची ही तिसरी वेळ होती. यापूर्वी तो यूएसए आणि पाकिस्तान विरुद्ध झालेल्या सामन्यात सुद्धा शून्यावर बाद झाला होता. भारत आता रविवार पासून सुपर 8 फेरीतील सामने खेळणार आहे. अशावेळी ओपनर म्हणून अभिषेक शर्माचा हा फॉर्म भारतासाठी घातक ठरू शकतोय.
माइकल लेविट, मैक्स ओ’डोड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर/कर्णधार), जैच लायन-कैशेट, नोआ क्रॉस, रूलोफ वैन डेर मेरवे, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन.
ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.