फुटबॅाल विश्वचषकामध्ये मुस्लिम खेळाडूंना वेगळी ट्रॉफी का दिली जाते? 'मॅन ऑफ द मॅच' पुरस्कारात मोठा बदल!

फुटबॅाल विश्वचषक सुरु आहे, ही स्पर्धा सामन्यांव्यतिरिक्त कधी सामन्यात जादू टोणा होतो तर कधी सामन्यादरम्यान नव्या नियमांमुळे दिलेले रेड कार्ड चर्चेत असते. सातत्याने फीफा विश्वचषक 2026 हे काही ना काही कारणांमुळे चर्चेत पाहायला मिळाले आहेत. फीफा विश्वचषक हा अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या तीन देशांमध्ये खेळवला जात आहे. मागील काही दिवसांमध्ये अनेक वाद या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाले आहेत, आता एक नवी चर्चा या स्पर्धेतील सुरु झाली आहे. आता या चर्चेनंतर फीफा विश्वचषकाच्या आयोजन समितीचे कौतुक केले जात आहेत. फीफा विश्वचषकामध्ये अनेक मुस्लिम खेळाडू सहभागी झाले आहेत. जेव्हा सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी केली की 'सामनावीर' (Man of the Match) पुरस्कार दिला जातो.
आता तुम्हाला माहिती आहे का? मुस्लिम खेळाडूंना 'सामनावीर' (Man of the Match) म्हणून एक वेगळी ट्रॉफी दिली जात आहे पण असे का केले जाते? असे सांगितले जात आहे की मुस्लिम खेळाडूंच्या धार्मिक श्रद्धा असे मानले जात आहे. त्यामुळे आता फीफाच्या या निर्णयाचे जगभरामध्ये कौतुक केले जात आहे. सुरु असलेल्या फीफा विश्वचषक 2026 च्या उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना सामनावीराचा पुरस्कार दिला जातो, त्यावर एका मद्य कंपनीचे ब्रँडिंग आहे. इस्लाममध्ये मद्यपान निषिद्ध आहे, म्हणूनच मुस्लिम खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या 'मॅन ऑफ द मॅच' ट्रॉफीवर हे ब्रँडिंग नसते. जेव्हा मोरोक्कोच्या इस्माईल साबरीने सामनावीराचा पुरस्कार जिंकला होता त्यावेळी त्याला वेगळी ट्रॅाफी देण्यात आली होती.
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त्यामुळे फीफा जेव्हा मुस्लिम खेळाडूंना सामनावीराची ट्रॅाफी दिली जाते त्यावेळी ट्रॉफीच्या दृश्यांमधून बिअर कंपनीचे ब्रँडिंग आणि लोगो पूर्णपणे वगळण्यात आले आहेत. फिफाने 'सुपीरियर मॅन ऑफ द मॅच' हे शब्द आणि फिफा विश्वचषक 2026 लोगो असलेली एक साधी रचना निवडली आहे. आतापर्यत स्पर्धेमध्ये मोरोक्कोच्या इस्माईल साबरी या खेळाडूच्या व्यतिरिक्त इतर अनेक मुस्लिम खेळाडूंना ही अद्वितीय ट्रॉफी प्रदान करण्यात आली आहे.
याबद्दल सांगायचे झाले तर मोहम्मद सलाह, जॉर्डनचे अली ओलवान, इराणचे रामिन रझाईयान, इजिप्तचे इमाम अशूर, कतारचे गोलकीपर महमूद अबुनादा आणि आयव्हरी कोस्टचे यान डिओमांडे या खेळाडूंचा समावेश आहे. पण या खेळाडूंची फार काही चर्चा झालेली नाही, त्याचे कारण म्हणजेच जुन्या खेळाडूंनी कामगिरीवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लिओनेल मेस्सी, ख्रिस्तियानो रोनाल्डो, किलियन एमबाप्पे आणि हालंड हे त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे चर्चेत आहेत.