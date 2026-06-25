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फुटबॅाल विश्वचषकामध्ये मुस्लिम खेळाडूंना वेगळी ट्रॉफी का दिली जाते? 'मॅन ऑफ द मॅच' पुरस्कारात मोठा बदल!

 फीफा विश्वचषक हा अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या तीन देशांमध्ये खेळवला जात आहे. मागील काही दिवसांमध्ये अनेक वाद या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाले आहेत, पण तुम्हाला माहिती आहे का? मुस्लिम खेळाडूंना 'सामनावीर' (Man of the Match) म्हणून एक वेगळी ट्रॉफी दिली जात आहे पण असे का केले जाते?

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 25, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:38 PM IST
फुटबॅाल विश्वचषकामध्ये मुस्लिम खेळाडूंना वेगळी ट्रॉफी का दिली जाते? 'मॅन ऑफ द मॅच' पुरस्कारात मोठा बदल!
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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फुटबॅाल विश्वचषकामध्ये मुस्लिम खेळाडूंना वेगळी ट्रॉफी का दिली जाते? 'मॅन ऑफ द मॅच' पुरस्कारात मोठा बदल!
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