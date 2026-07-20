/फायनलमध्ये का पराभूत झाली मेस्सीची अर्जेंटिना? एकही गोल का करू शकली नाही? गतविजेत्या संघाच्या पराभवाची 2 मुख्य कारणं

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना हा खूप रोमांचक ठरला. गतविजेत्या अर्जेंटिना संघाला स्पेनने सामन्यात गोल करण्याची संधी दिली नाही आणि 1-0 ने सामना जिंकून वर्ल्ड कपवर नाव कोरलं. फुटबॉलमधील दिग्गज खेळाडू असलेल्या लिओनल मेस्सीला अर्जेंटिना संघासाठी फायनलमध्ये गोल करता आला नाही. त्यांच्या खेळाडूंना गोल करण्याच्या काहीच संधी निर्माण करता आल्या, पण त्या संधींचे गोलमध्ये रूपांतर करता आले नाही. तेव्हा अर्जेंटिनाच्या पराभवाची मुख्य 2 कारणं कोणती याविषयी जाणून घेऊयात.
स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना फायनल सामन्यात 90 मिनिटं संपेपर्यंत कोणताही संघ गोल करू शकला नाही. स्पेन पूर्णपणे हावी दिसून आली. फेरन टोरेस सह सर्व खेळाडूंनी गोल करण्याचा प्रयत्न केला मात्र अर्जेंटिनाचा स्टार गोलकिपर एमिलियानो मार्टिनेजने जबरदस्त परफॉर्मन्स देऊन हे गोल होऊ दिले नाहीत. यात लॅमिन यामालच्या फ्री-किकवर केलेला एक उत्कृष्ट बचावही पाहायला मिळाला. सामना अतिरिक्त वेळेत गेला, जिथे फेरान टोरेसने 106 व्या मिनिटाला गोल करून स्पेनला आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर आणखी कोणतेही गोल झाले नाहीत आणि अर्जेंटिनाचा पराभव झाला.
फिफा वर्ल्ड कप फायनलचा 90 मिनिटांचा खेळ संपला होता. हा वेळ संपल्याच्या काहीच मिनिटांपूर्वी अर्जेंटिनाच्या एंजो फर्नांडीजला रेड कार्ड देण्यात आला. ज्यामुळे त्याला मैदानाच्या बाहेर जावं लागलं. मात्र त्यानंतर संघांना गोल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात आला. अर्जेंटिना यावेळी 10 खेळाडूंसह मैदानात उतरली आणि हेच अर्जेंटिना संघाला भारी पडलं.
जेव्हा 106 व्या मिनिटाला लामिन यामालने पास केला तेव्हा पोरोने गोलपोस्टजवळ गोल बनवला तेव्हा 75 व्या मिनिटात सब्स्टीट्यूट बनून आलेल्या मिकेल मोरिनोला अर्जेंटिनाच्या 3 डिफेंडर्सने घेरलं होतं. तर फेरन टोरेस जवळ अजेंटिनचा कोणीही खेळाडू नव्हता. गोलसमोर अगदी मोकळ्या स्थितीत असलेल्या टोरेसकडे चेंडू आला. निकोलस विल्यम्स आर्थरने हेडरद्वारे चेंडू त्याच्यासाठी तयार करून दिला आणि टोरेसने कोणतीही चूक न करता तो थेट जाळीत धाडला. जर त्याच्या आसपास एखादाही डिफेंडर असता, तर कदाचित हा गोल झाला नसता. एकाच खेळाडूवर तीन डिफेंडरना तैनात करून दुसऱ्या खेळाडूला पूर्णपणे मोकळे सोडण्याची मोठी चूक अर्जेंटिनाने केली.