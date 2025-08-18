सारा वयाने मोठी असून अर्जुनचं लग्न आधी का करतोय सचिन तेंडुलकर? समोर आलं मोठं कारण

Sara Tendulkar And Arjun Tendulkar : भारताचा माजी क्रिकेटर सचिन तेंडुलकरचा (Sachin Tendulkar) मुलगा क्रिकेटर अर्जुन तेंडुलकर (Arjun Tendulkar) याचा काही दिवसांपूर्वी सानिया चंडोक (Sanniya Chandok) हिच्याशी साखरपुडा झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या. अत्यंत मोजक्या पाहुण्यांच्या उपस्थितीत हा कौटुंबिक सोहळा पार पडल्याची माहिती आहे. परंतु अद्याप दोन्ही कुटुंबाकडून याची पुष्टी करण्यात आलेली नाही. सानिया ही अर्जुन आणि सारा यांची बालपणीपासूनची मैत्रीण आहे. मात्र अर्जुनच्या साखरपुड्याची बातमी समोर आल्यावर चाहत्यांमध्ये याबाबत अनेक प्रकारच्या चर्चा रंगू लागल्या. सारा तेंडुलकर ही वयाने अर्जुनपेक्षा मोठी आहे, पण तरी अर्जुनचं लग्न आधी का केलं जातंय अशा प्रश्न अनेकांना पडला. याबाबत अधिकृत माहिती मिळाली नसली तरी साराच्या लग्नाला विलंब होण्याचं एक कारण समोर आलं आहे.
सचिन तेंडुलकर आणि त्याची पत्नी अंजली यांचं पहिलं अपत्य म्हणजे सारा तेंडुलकर. सारा ही सध्या २७ वर्षांची आहे. तर सचिनचा दुसरा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर हा २५ वर्षांचा आहे. म्हणजेच सारा पेक्षा २ वर्षांनी लहान आहे. भारतीय कुटुंबांमध्ये बऱ्याचदा मुलींचं लग्न हे आधी केलं जातं . पण साराच्या लग्नपयरवीच अर्जुन तेंडुलकरचं लग्न होणार असल्याची बातमी समोर आली. अर्जुन हा सध्या क्रिकेटमध्ये नाव कमावण्यासाठी मेहनत घेतोय. त्याने आपल्या वडिलांप्रमाणे अद्याप मोठं यश मिळवलं नसलं तरी तो आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून तर देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये गोवाकडून खेळतो. अर्जुन लहान असूनही त्याचं लग्न हे साराच्या आधी का केलं जातंय असा प्रश्न अनेकांना पडला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार काही लोकांचं म्हणणं आहे की सारा तेंडुलकर सध्या इंग्लंडमध्ये मेडिसिनचा अभ्यास करतेय. हे तिच्या लग्नाला उशीर होण्याचं कारण असू शकतं. सारा तेंडुलकरचं नाव मागील काही वर्षांपासून टेस्ट कर्णधार शुभमन गिल सोबत जोडलं जातंय. दोघे एकमेकांना डेट करतायत अशी सुद्धा माहिती समोर आली पण दोघांनी अद्याप याबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही.
हेही वाचा : 'भारत - पाकिस्तान सामना होणार नाही...' आशिया कप 2025 पूर्वी माजी क्रिकेटरचा मोठा दावा
अर्जुन सध्या 25 वर्षांचा आहे तर सानिया 26 वर्षांची आहे. दोघांमध्ये साधारण दीड वर्षांचा वयाचा फरक आहे. हा किस्सा ऐकून चाहत्यांना लगेच मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांची आठवण झाली. कारण सचिनने 1995 मध्ये अंजलीशी विवाह केला होता आणि अंजली त्यांच्यापेक्षा तब्बल पाच वर्षांनी मोठी आहे.
सारा तेंडुलकरच्या लग्नाला उशीर का होतोय?
सारा तेंडुलकर, जी अर्जुनपेक्षा दोन वर्षांनी मोठी आहे (वय 27), सध्या इंग्लंडमध्ये मेडिसिनचा अभ्यास करत आहे. तिच्या शिक्षणामुळे तिच्या लग्नाला उशीर होत असल्याचे मीडिया अहवाल सांगतात.
अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक यांचा साखरपुडा कधी आणि कसा झाला?
अर्जुन आणि सानिया यांचा साखरपुडा 13 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबईत एका खाजगी समारंभात पार पडला. या सोहळ्याला फक्त जवळचे कुटुंबीय आणि मित्र उपस्थित होते. दोन्ही कुटुंबांनी याबाबत अद्याप अधिकृत पुष्टी केलेली नाही.
सानिया चंडोकच्या कुटुंबाचा व्यवसाय कोणता आहे?
सानिया चंडोकचे आजोबा रवी घई हे ग्रॅव्हिस ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत, ज्यांच्याकडे मुंबईतील इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव्ह हॉटेल आणि ‘ब्रुकलिन क्रीमरी’ व ‘बास्किन-रॉबिन्स इंडिया’सारखे लोकप्रिय खाद्य ब्रँड आहेत. त्यांची वार्षिक उलाढाल कोट्यवधी रुपयांमध्ये आहे.