Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND VS SA : टीम इंडियाचा उपकर्णधार अक्षर पटेल सुपर 8 मॅचमध्ये का खेळत नाहीये? कर्णधार सूर्याने सांगितलं कारण

IND VS SA : टीम इंडियाचा उपकर्णधार अक्षर पटेल सुपर 8 मॅचमध्ये का खेळत नाहीये? कर्णधार सूर्याने सांगितलं कारण

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सुपर 8 चा सामना खेळवला जात असून टॉस गमावल्यामुळे टीम इंडियाला प्रथम गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये सुपर 8 सामन्यात संघाचा उपकर्णधार अक्षर पटेल याला संधी देण्यात आली नाही. यामागचं नेमकं कारण सुद्धा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सांगितलं.   

पूजा पवार | Updated: Feb 22, 2026, 07:36 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS SA : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये आता सुपर 8 सामन्यांचा थरार सुरु झाला असून यात भारताचा पहिला सामना हा दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध खेळवला जात आहे. रविवार 22 जानेवारी रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना जात असून या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे टीम इंडियाला प्रथम गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये सुपर 8 सामन्यात संघाचा उपकर्णधार अक्षर पटेल याला संधी देण्यात आली नाही. यामागचं नेमकं कारण सुद्धा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सांगितलं. 

अक्षरला प्लेईंग 11 मध्ये का दिली नाही संधी? 

टीम इंडियाचा उपकर्णधार आणि स्टार ऑलराऊंडर अक्षर पटेलचा ग्रुप स्टेजमधील परफॉर्मन्स हा उत्तम होता. मात्र सुपर 8 सामन्यात त्याच्या बदली वॉशिंग्टन सुंदरला स्थान दिल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. यापूर्वी ग्रुप स्टेज सामन्यात नेदरलँड विरुद्ध सुद्धा अक्षर पटेलला बेंचवर बसवण्यात आलं होतं आणि प्लेईंग 11 मध्ये वॉशिंग्टन सुंदरला संधी देण्यात आली होती. सुपर 8 मध्ये अक्षर पटेलला प्लेईंग 11 मध्ये पुन्हा संधी मिळू शकेल अशी अपेक्षा असताना तसं झालं नाही आणि सुपर 8 साठी टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये बदल केले नाहीत. यावेळी कर्णधार सूर्याने सांगितलं की, 'अक्षर पटेलसाठी हे खूप कठोर आहे, पण हा एक रणनीतिक निर्णय आहे, बाकी आम्ही त्याच संघासह जात आहोत, त्यामुळे गेल्या सामन्यापेक्षा प्लेईंग 11 मध्ये कोणतेही बदल नाहीत'.

वर्ल्ड कप 2026 मधील सुपर 8 चा 'ग्रुप ऑफ डेथ' : 

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या ग्रुप स्टेजनंतर आता 12 संघ स्पर्धेच्या बाहेर पडले असून उर्वरित 8 संघांनी सुपर 8 साठी क्वालिफाय केलंय. यात सुपर 8 साठी भारत, इंग्लंड, पाकिस्तान, झिम्बाब्वे, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, साऊथ आफ्रिका, न्यूझीलंड आणि श्रीलंका हे संघ क्वालिफाय झालेत. आयसीसीद्वारे अंमलात आणल्या गेलेल्या प्री-सीडिंग फॉरमॅटमुळे चार ग्रुपमधील सर्व विजेता संघ भारत, वेस्ट इंडिज, झिम्बाब्वे आणि दक्षिण आफ्रिका यांना एकाच ग्रुपमध्ये ठेवण्यात आलेत. त्यामुळे या ग्रुपला 'ग्रुप ऑफ डेथ' असं म्हणून देखील संबोधलं जातंय. अशातच आता या ग्रुप ऑफ डेथमधून कोणते दोन संघ बाजी मारणार आणि सेमी फायनलमध्ये पोहोचणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), टिळक वर्मा, सूर्यकुमार यादव(कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

दक्षिण आफ्रिकेची प्लेईंग 11 :

एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Ind vs SAT20 World Cup 2026Axar Patelmarathi newsCricket News

