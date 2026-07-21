'रोहित- विराटला BCCI टीम इंडियातून बाहेर का करू शकत नाही?' आर अश्विनने कारण स्पष्टच सांगितलं

R Ashwin About Rohit And Virat : मागच्या काही दिवसांपासून भारताचा स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा याच्या वनडे क्रिकेटमधील निवृत्ती विषयी जोरदार चर्चा रंगल्या होत्या. अनेक रिपोर्ट्समध्ये असं सांगण्यात आलं की इंग्लंड दौऱ्यानंतर रोहित शर्माला भारताच्या वनडे क्रिकेट संघात निवडण्यात येणार नाही. मात्र रोहित शर्माने रविवारी इंग्लंड विरुद्ध लॉर्ड्स मैदानावर झालेल्या सामन्यात शतक ठोकून त्याच्यावर टीका करणाऱ्यांना चोख उत्तर दिलं. तसेच नंतर झालेल्या मुलाखतीत तो म्हणाला की मी जोपर्यंत खेळत आहे तोपर्यंत अशा चर्चा होत राहणार आणि त्याकडे मी लक्ष देत नाही. माझं काम मैदानाच्या आतमध्ये आहे. दरम्यान भारताचा दिग्गज माजी क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विनने त्याच्या युट्युब चॅनलवर बोलताना दोन अशी कारणं सांगितली ज्यामुळे विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दिग्गज क्रिकेटरला भारतीय संघातून बाहेर काढणं कठीण आहे.
आर अश्विनने युट्युब चॅनल 'Ash ki Baat' वर विराट आणि रोहितबद्दल बोलताना म्हंटलं की, 'जर विराट आणि रोहित शर्मा या दोघांना खेळायचं असेल तर त्यांना कोणीही हटवू शकत नाही. असं त्यांच्या जबरदस्त रेकॉर्डमुळे सुद्धा आहे. रोहित शर्माने जवळपास 12,000 धावा केल्या असून त्यांना कोणीही हात लावू शकत नाही'.
आर अश्विनने दुसरं कारण सांगत स्पष्ट केलं की, 'विराट आणि रोहित शर्मा या दोघांना यामुळे सुद्धा हटवलं जाऊ शकत नाही कारण ते दोघे फलंदाज आहेत. त्यांच्या चाहत्यांची एक खूप मोठी फौज आहे. लोकं त्यांना पाहण्यासाठी येतात. जर तुम्ही त्यांना संघातून बाहेर करता तर खूप हंगामा होईल. आर अश्विनने पुढे म्हटले की, 'जर मोहम्मद शमी, सिराज आणि भुवनेश्वर कुमार यांना निवडलं गेलं नाही तर 10 लोकं प्रश्न विचारतील. 100, 1000 किंवा 10,000 लोकांनी जर प्रश्न उपस्थित करतील पण ते गोंधळ उडवणार नाहीत. जर कधी अशी स्थिती येईल जेव्हा लोकं गोलंदाजासाठी प्रश्न विचारतील त्यावेळी गोलंदाजांना संघातून सहजासहजी बाहेर काढणं कठीण होईल'.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात झालेल्या तिसऱ्या सामन्यापूर्वी रोहित शर्माबाबत विविध गोष्टी बोलल्या जात होत्या. मात्र रोहितने लॉर्ड्सच्या मैदानावर इंग्लंड विरुद्ध जबरदस्त कामगिरी केली आणि त्याने 110 बॉलमध्ये 138 धावा केल्या. रोहित शर्माने फलंदाजी करताना 17 चौकार आणि 5 षटकार ठोकले. 388 धावांचे लक्ष्य गाठताना रोहितने इंग्लंडच्या उत्कृष्ट गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई केली आणि जवळपास संपूर्ण सामन्यादरम्यान भारताच्या विजयाच्या आशा जिवंत ठेवल्या.