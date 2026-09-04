/चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर BCCI च्या बैठकीला का उपस्थित नव्हते? समोर आलं मोठं कारण

Why Ajit Agarkar Upsent In Meeting : गुरुवारी 3 सप्टेंबर रोजी बीसीसीआयची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हेड कोच गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल यांसहित बीसीसीआयचे पदाधिकारी सुद्धा उपस्थित होते. याशिवाय सेंटर ऑफ एक्सीलेंसचे डायरेक्टर व्हीव्हीएस लक्ष्मण हे सुद्धा हजर होते. मात्र या बैठकीत चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर हे मात्र अनुपस्थित राहिले. या बैठकीत अजित आगरकर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुद्धा या बैठकीत सामील झाले नव्हते. तेव्हा बीसीसीआयच्या महत्वाच्या बैठकीत चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर का सामील झाले नाहीत असा प्रश्न विचारला जात होता. ज्याचं उत्तरं बैठकीनंतर देण्यात आलं.
अजित आगरकरांचा कार्यकाळ हा सप्टेंबर महिन्यात संपणार आहे, त्यामुळेच त्यांची या बैठकीतील उपस्थितीत अधिक महत्वाची होती. बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी म्हटले की अजित आगरकर अशा ठिकाणी आहेत जिथून त्यांचं मिटिंगमध्ये सामील होणं शक्य नव्हतं. देवजीत सैकिया अजित आगरकरांच्या अनुपस्थितीबाबत बोलताना म्हटले की, 'ते शहराबाहेर असल्याने बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. ही बैठक खूप शॉर्ट नोटिसवर सूचना देऊन बोलावण्यात आली होती आणि त्यावेळी आगरकर शहरात नव्हते. ते अशा ठिकाणी होते की, जिथे सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही त्यांना ऑनलाइन बैठकीत सहभागी होता आले नाही'.
असं सांगितलं जात होतं की 3 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या या बैठकीत अजित आगरकरांची चीफ सिलेक्टर म्हणून असलेल्या कार्यकाळाबाबतही निर्णय घेतला जाईल. अजित आगरकरांचा चीफ सिलेक्टर पदाचा कार्यकाळ एका वर्षाने वाढवला जाऊ शकतो, असे दावे केले जात होते. मात्र याला अद्याप दुजोरा मिळालेला नाही. यासंदर्भात सैकिया यांना विचारले असता, त्यांनी सांगितले की बैठकीत अशा कोणत्याही विषयावर चर्चा झाली नाही.
चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांमुळे ते ट्रोल झाले होते. रोहित शर्माकडून वनडे संघाचं कर्णधारपद काढून घेतल्याने ते ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर आले. सध्या भारताच्या वनडे आणि टेस्ट संघाचा कर्णधार शुभमन गिल आहे. तसेच हार्दिक पांड्या ऐवजी सूर्यकुमार यादवकडे टीम इंडियाचं नेतृत्व सोपवण्याचा निर्णय सुद्धा देवजीत सैकियांकडेच होता. दरम्यान अनुभवी खेळाडूंना सातत्याने वगळण्याचा आणि युवा खेळाडूंना पदार्पणाची संधी देण्याचा निर्णयही चर्चेचा एक प्रमुख विषय ठरला आहे.