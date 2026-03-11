English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप जिंकल्यावर शिवम दुबेने रेल्वेने अहमदाबाद ते मुंबई का प्रवास केला? 8 तासांच्या प्रवासात नेमकं काय घडलं?

T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाने टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ची ट्रॉफी जिंकल्यावर तो दुसऱ्याच दिवशी कुटुंबासोबत रेल्वेने अहमदाबाद ते मुंबईत प्रवासाला निघाला. या 8 तासांच्या प्रवासात नेमकं काय घडलं? याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Mar 11, 2026, 07:20 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : 8 मार्चच्या रात्री जिथे संपूर्ण देश हा टी 20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) टीम इंडियाने (Team India) जिंकल्याचा विजयोत्सव साजरा करत होता, तिथे टीम इंडियातील एक वर्ल्ड चॅम्पियन खेळाडू हा गपचूप ट्रेनमध्ये बसून घरी परतत होता. एकीकडे सगळे खेळाडू पार्टी करत होते तर दुसरीकडे भारतीय संघाची स्टार क्रिकेटर शिवम दुबे (Shivam Dube) हा आपली ओळख लपवून रेल्वेने अत्यंत जोखीम स्वीकारून मुंबईत परतला. मात्र भारताने वर्ल्ड कप जिंकल्यावर शिवम दुबेने रेल्वेने अहमदाबाद ते मुंबई प्रवास का केला? याविषयी जाणून घेऊयात. 

विमानाच्या ऐवजी रेल्वेने प्रवास का केला? 

इंडियन एक्सप्रेसने एक मजेशीर किस्सा शेअर केला आहे. बातमीनुसार, अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रविवारी फायनल सामना झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी सोमवारी मुंबईत जाणाऱ्या सर्व विमान हाउसफुल्ल होती. यात शिवम आणि त्याच्या कुटुंबाला विमानाचं तिकीट मिळालं नाही. शिवम सोबत त्याची पत्नी 
अंजुम आणि एक मैत्रीण होती, या तिघांनी मिळवून अखेर ट्रेनने जाण्याचा निर्णय घेतला. शिवम रस्ते मार्गाने सुद्धा जाऊ शकला असता मात्र त्याने रेल्वेने लवकर पोहोचू या उद्देशाने अहमदाबाद ते मुंबई रेल्वे प्रवास करण्याचं ठरवलं. 

शिवम दुबेने स्वःला कसं लपवलं?

इंडियन एक्सप्रेसने पुढे लिहिलं की, 'रेल्वेत फक्त थर्ड एसीची तिकिटं शिल्लक होती म्हणून शिवम आणि कुटुंबाने ती बुक केली. रेल्वे स्टेशन आणि रेल्वेत कोणी त्याला ओळखू नये म्हणून त्याने टोपी, मास्क आणि लांब हाताचा ती शर्ट घातलं होतं. सकाळी 5:10 वाजता शिवमची ट्रेन होती, त्याला असं वाटलं होतं की एवढ्या सकाळी रेल्वे स्टेशनवर कोणच असेल, पण संपूर्ण स्टेशन हे टीम इंडियाची जर्सी घातलेल्या प्रवाशांनी भरून गेलं होतं. अशातच शिवमने पत्नीला सांगितलं की रेल्वे सुरु होण्याच्या 5 मिनिटं आधी तो गाडीतून उतरून ट्रेनमध्ये चढेल. त्याप्रकारे शिवम रेल्वे गाडीत चढला आणि जाऊन थेट वरच्या सीटवर ब्लॅंकेट ओढून झोपला. 

आपल्या रेल्वे डब्ब्यात चढल्याने शिवम दुबे हा फटाफट अपर बर्थवर चढला आणि ब्लँकेट ओढून झोपून गेला. जेव्हा टीटीई तिकीट चेक करण्यासाठी आला तेव्हा त्याने या सीटवर कोण आहे? शिवम दुबे? तो क्रिकेटर? शिवम दुबेच्या पत्नीने न थांबत म्हटले, 'नाही नाही. तो इथे कुठे येणार?' हे ऐकून टीटीई तिथून निघून गेला. टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा ही खूप महिन्यांपासून सुरु होती. शिवम दुबेने या रेल्वे प्रवासात आराम केला. या दरम्यान शिवमने इतर सामान्य प्रवाशांसारखं टॉयलेट सुद्धा वापरलं.  

