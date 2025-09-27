English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND vs SL: दासुन शनाका रनआऊट होऊनही का खेळत राहिला? अंपायरच्या निर्णयामुळे मैदानावर गोंधळ, जाणून घ्या नियम

IND vs SL: सुपर ओव्हरच्या चौथ्या चेंडूवर संजू सॅमसनच्या थेट थ्रोने श्रीलंकेचा फलंदाज दासुन शनाका धावबाद झाला पण पंचांनी निर्णय बदलला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 27, 2025, 07:40 AM IST
IND vs SL: दासुन शनाका रनआऊट होऊनही का खेळत राहिला? अंपायरच्या निर्णयामुळे मैदानावर गोंधळ, जाणून घ्या नियम

Why Was Dasun Shanaka Given Not Out In Super Over: आशिया कप 2025 च्या (Asia Cup 2025) सुपर-4 फेरीतील अखेरच्या सामन्यात भारत आणि श्रीलंका यांच्यात जबरदस्त थरार पाहायला मिळाला. दोन्ही संघांनी 202 धावा करत सामना टाय केला. त्यानंतर निकालासाठी सुपर ओव्हर खेळवण्यात आला. याच सुपर ओव्हरमध्ये मोठा गोंधळ झाला, जेव्हा श्रीलंकेचा फलंदाज दासुन शनाका संजू सॅमसनच्या थ्रोवर स्पष्टपणे रनआऊट झाला होता. पण नियमांच्या आधारावर तो बाद न ठरता पुन्हा फलंदाजी करत राहिला.

सामन्यातील वादग्रस्त क्षण

भारताकडून सुपर ओव्हरमध्ये अर्शदीप सिंग गोलंदाजी करत होता. चौथ्या चेंडूवर शनाका शॉट मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडूला स्पर्श करू शकला नाही. चेंडू थेट यष्टिरक्षक संजू सॅमसनकडे गेला. यावेळी शनाका क्रीजच्या बाहेर होता आणि सॅमसनने यष्ट्या उद्ध्वस्त करत त्याला रनआऊट केले. पण त्याच वेळी अर्शदीपने अंपायरकडे कॅच आउटसाठी अपील केली. मैदानी अंपायर गाझी सोहैल यांनी शनाकाला कॅच आउट दिलं. लगेचच शनाकाने डीआरएस घेतलं आणि तिसऱ्या अंपायरकडून तो नॉट आउट ठरला. मात्र या प्रक्रियेदरम्यान रनआऊटचा निर्णय आपोआप रद्द झाला.

नेमकं नियम काय सांगतो?

आयसीसीच्या नियमानुसार, एकदा मैदानी अंपायर एखादा निर्णय दिल्यानंतर चेंडू ‘डेड’ मानला जातो. त्यामुळे त्या क्षणानंतर घडणारी कोणतीही घटना वैध ठरत नाही. शनाकाच्या बाबतीत अंपायरने प्रथम त्याला कॅच आउट दिलं, त्यामुळे चेंडू लगेच डेड झाला. परिणामी संजू सॅमसनचा रनआऊटही ग्राह्य धरला गेला नाही. त्यामुळे शनाका बाद ठरण्याऐवजी फलंदाजी करत राहिला.

शनाकाचा शेवट

जरी तो वादग्रस्त प्रसंगातून वाचला असला तरी शनाका फार वेळ टिकू शकला नाही. लगेचच पुढच्या चेंडूवर त्याने रिंकू सिंगकडे झेल देऊन माघारी परतला.

सुपर ओव्हरचा निकाल

श्रीलंकेने सुपर ओव्हरमध्ये प्रथम फलंदाजी केली. कुसल परेरा पहिल्याच चेंडूवर बाद झाले. कामिंडू मेंडिसने एका धावेसाठी धाव घेतली. नंतर एक डॉट बॉल, एक वाइड आणि पुन्हा डॉट बॉल अशी परिस्थिती झाली. अखेरीस शनाका झेलबाद झाला आणि श्रीलंकेने फार मोठा स्कोर उभारला नाही. भारताला विजयासाठी सुपर ओव्हरमध्ये तीन धावा हव्या होत्या. सूर्यकुमार यादवने पहिल्याच चेंडूवर या धावा पूर्ण करत भारताला रोमांचक विजय मिळवून दिला.

FAQ

प्र.१: दासुन शनाका रनआऊट झाल्यानंतरही का नॉट आउट ठरला?

कारण अंपायरने आधी त्याला कॅच आउट दिलं होतं. नियमांनुसार, अंपायरने निर्णय दिल्याबरोबर चेंडू ‘डेड’ मानला जातो. त्यामुळे त्यानंतर झालेला रनआऊट ग्राह्य धरला गेला नाही.

प्र.२: शनाकाच्या रनआऊटला बाद का मानलं गेलं नाही?

अंपायरचा पहिला निर्णय (कॅच आउट) अधिकृत ठरला. त्यानंतर झालेला रनआऊट वैध नव्हता. त्यामुळे शनाका फलंदाजी करत राहिला.

प्र.३: हा नियम कोणत्या आधारे लागू होतो?

आयसीसीच्या नियमांनुसार, जेव्हा अंपायर आउट किंवा नॉट आउट असा निर्णय देतो, तेव्हा त्या क्षणापासून चेंडू डेड मानला जातो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Asia Cup 2025Dasun Shanakaind vs sl

