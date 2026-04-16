IPL च्या पहिल्या सीजनमध्ये दिल्ली संघाने विराट कोहलीला का घेतलं नव्हतं? वीरेंद्र सेहवागने केला खुलासा

Virat Kohli : विराट कोहली (Virat Kohli) हा भारतीय क्रिकेटमधला सुपरस्टार आहे. विराट जवळपास 19 वर्षांचा होता तेव्हापासून तो इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये (IPL) सुद्धा खेळतोय. आयपीएलमध्ये विराट कोहली हा सुरुवातीपासूनच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा भाग आहे. आयपीएलचे आतापर्यंत 19 सीजन झाले असून विराट कोहली प्रत्येक सीजन खेळला आहे. मात्र अनेकदा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला की विराट कोहली हा खरंतर दिल्लीचा लोकल बॉय आहे, मग आयपीएलमध्ये दिल्लीचा स्वतंत्र संघ असूनही विराट कोहलीला त्यांनी का विकत घेतलं नाही. आता अखेर माजी क्रिकेटर आणि दिल्ली संघाचा कर्णधार राहिलेल्या वीरेंद्र सहवागने याविषयी खुलासा केला आहे.
जिओहॉटस्टारवर 'चॅम्पियनवाली कॉमेंट्री' वर बोलताना वीरेंद्र सेहवागने सांगितलं की आयपीएलच्या पहिल्या सीजनमध्ये दिल्ली डेअरडेव्हिल्सने विराट कोहलीच्या जागी वेगवान गोलंदाज प्रदीप सांगवानला निवडलं. वीरेंद्र सेहवागने म्हंटले की, 'मला आठवतंय. आयपीएल 2008 मध्ये दिल्ली डेयरडेविल्समध्ये तिलकरत्ने दिलशान सोबतच शिखर धवन सुद्धा आमच्या संघात होता. दोघेही ओपनर होते. पण आम्ही त्यांना तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करायला सांगायचो. कारण गौतम गंभीर आणि आम्ही इनिंगची सुरुवात करायचो. मनोज तिवारीने चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी केली होती. आमच्याकडे तेव्हा खूप टॉप ऑर्डर फलंदाज होते आणि त्या सर्वांना फलंदाजीच्या क्रमात फिट करणं कठीण होतं. तेव्हा विराट कोहली सुद्धा तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करायचा. त्यामुळे आम्हाला विराटला संघात घेण्याची जागा नव्हती. आमच्याकडे एका गोलंदाजांची कमतरता होती, म्हणून आम्ही विराट कोहली ऐवजी प्रदीप सांगवानला घेण्याचा निर्णय घेतला.
वीरेंद्र सेहवाग, शिखर धवन आणि गौतम गंभीर प्रकारे विराट कोहली हा दिल्लीच्या संघाकडून देशांतर्गत सामने खेळायचे. मात्र तरीही आयपीएल 2008 मध्ये जेव्हा पहिलं ऑक्शन झालं तेव्हा दिल्ली डेयरडेविल्सने विराटला खरेदी केलं नाही. त्यामुळे विराटवर लागलेली बिडिंग रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने जिंकली आणि त्याला आपल्या संघाचा भाग केले. विराट हा पहिल्या सीजन पासून आयपीएलमध्ये आरसीबीचा भाग आहे. हा एक रेकॉर्ड असून इतर कोणत्याही खेळाडूने आयपीएलमधील एकाच संघासोबत सर्व सीजन खेळलेले नाहीत. विराट कोहलीला आयपीएल 2008 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने 12 लाख रुपयांना आपल्या संघात घेतलं होतं, त्याने जवळपास तीन सीजन विराट कोहली हा 12 लाखांच्या पगारावर खेळला. तर आता आयपीएल 2026 मध्ये विराट कोहलीचा पगार हा तब्बल 21 कोटी रुपये आहे.