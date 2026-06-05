/ICC च्या निर्णयावर अफगाणिस्तानचे प्रशिक्षक नाराज; सुनावले खडे बोल! जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

India vs Afghanistan : भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये कसोटी सामना सुरु व्हायला काही तास शिल्लक राहिले आहेत. या मालिकेमध्ये एक कसोटी सामना आणि 3 एकदिवसीय सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मालिकेचा कसोटी सामना हा 6 जून रोजी चंदीगडमधील मुल्लानपूर येथे रंगणार आहे. आयपीएल 2026 च्या टी20 उत्साहानंतर आता दोन्ही संघ पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणार आहेत. 2026 मध्ये झालेल्या टी20 विश्वचषकानंतर अफगाणिस्तान कोच बदलले. सध्या प्रशिक्षक रिचर्ड पायबस हे अफगाणिस्तानची मुख्य प्रशिक्षक आहेत. आता भारताविरुद्ध सामना होण्याआधी अफगाणिस्तानचे मुख्य प्रशिक्षक रिचर्ड पायबस यांनी आयसीसीवर टीका केली.
अफगाणिस्तानचे मुख्य प्रशिक्षक रिचर्ड पायबस यांनी सामन्याआधी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये आयसीसीवर उघडपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी अफगाणिस्तानच्या वेळापत्रकाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि आयसीसीकडून उत्तराची मागणी देखील केली आहे. पत्रकार परिषद झाली आहे, यामध्ये रिचर्ड पायबस यांच्या मते एकदा एखादा देश पूर्ण सदस्य झाल्यावर, त्याचे कसोटी सामन्यांचे वेळापत्रक नियमित असले पाहिजे. ते म्हणाले की, जर एका कसोटी सामन्यानंतर दुसऱ्या सामन्यासाठी सहा महिने थांबावे लागत असेल, तर आयसीसीला जबाबदार धरले पाहिजे अशी टीका त्यांनी केली आहे.
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मागील काही वर्षामध्ये अफगाणिस्तानच्या संघाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. पण त्यांना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये फार कमी कसोटी सामने खेळण्याची संधी देण्यात आली आहे. 2017 मध्ये आयसीसीने अफगाणिस्तानला पूर्ण कसोटी सदस्यत्व दिले. त्यानंतर अफगाणिस्तानच्या संघाला 2018 मध्ये पहिला कसोटी सामना खेळण्याची संधी मिळाली होती. हा कसोटी सामना बंगळूरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर भारताविरुद्ध खेळवण्यात आला होता. अफगाणिस्तानने आतापर्यत 2018 पासून फक्त 12 कसोटी सामने खेळले आहेत, ही सामन्यांची संख्या फारच कमी आहे.
12 अफगाणिस्तानच्या संघाने सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांना पाच सामने जिंकले असून सात गमावले आहेत. 2026 मध्ये अफगाणिस्तानचा संघ हा भारताविरुद्ध पहिला कसोटी सामना खेळणार आहे, हा फक्त दोन्ही संघामध्ये एकच कसोटी सामना होणार आहे. भारताचा संघ हा शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली खेळताना दिसणार आहे. तर अफगाणिस्तानचे कर्णधारपद हे हशमतुल्लाह शाहिदी यांच्या हातात असणार आहे.