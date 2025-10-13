English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND VS AUS: भर सामन्यात अचानक कर्णधार हरमनप्रीत हरलीनवर का संतापली? मैदानावरच...

Womens world Cup 2025: महिला विश्वचषक 2025 चा सामना भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात खेळवला गेला. भारतीय संघाला सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव पत्करावा लागला.   

Updated: Oct 13, 2025, 01:38 PM IST
IND VS AUS: भर सामन्यात अचानक कर्णधार हरमनप्रीत हरलीनवर का संतापली? मैदानावरच...
(photo credit - Social Media)

IND VS AUS: महिला वर्ल्ड कप 2025 चा 13 वा सामना भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात विशाखापट्टणम येथे पार पडला. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारताचा 3 विकेट्सने पराभव केला. भारताचा वर्ल्ड कप 2025 मधील हा सलग दुसरा पराभव होता. ऑस्ट्रेलियाने भारताला 331 धावांचं आव्हान दिलं होतं,पण ऑल आऊट झाल्यामुळे टीम इंडियाची धावसंख्या 330 वर येऊन थांबली. महिला विश्वचषक 2025 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान, भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौर हरलीन देओलवर चिडली. 

Add Zee News as a Preferred Source

धाव काढच असताना या प्रयत्नादरम्यान दोन्ही खेळाडूंमध्ये समन्वय नसल्याने हरलीन देओल धावबाद होण्याचा धोका असतानाच ही घटना घडली. हरमनप्रीत वेळेवर क्रीजवर पोहोचली आणि हरलीन बाद होण्यापसून थोडक्यातच बचावली आणि त्याचवेळी तिने हरलीनला या चुकीबद्दल फटकारले.

नेमक काय झालं?
सामन्याच्या 35 व्या षटकात ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज मेगन शटने धीम्या गतीचा चेंडू टाकला. हरमनप्रीतने एक धाव घेतली, पण हरलीनने तिला मिड-ऑनवरून माघारी पाठवले. हरमनप्रीत थोडक्यात बचावली, तिने एलिसा हिलीच्या थ्रोकडे डाईव्ह मारून धावबाद होण्यापासून स्वतःला वाचवले.

मैदानावरच भडकली हरमनप्रीत...
ती सुरक्षितपणे क्रीजवर पोहोचताच, हरमनप्रीतने हरलीनला फटकारण्यास सुरुवात केली. हरलीनने तिची चूक मान्य करत डोळे खाली केले. त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर हरमनप्रीतने चौकार मारला. तरीही, तिने मागील चेंडूवर झालेल्या चुकीबद्दल हरलीनला फटकारले. हरमनप्रीतने षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर चौकार मारला आणि नंतर हरलीनच्या खांद्यावर थाप देऊन निघाली.

हरमनप्रीत खेळपट्टीवर मात्र जास्त काळ टिकली नाही आणि ती मेगन शटकडून 22 धावांवर बाद झाली. मागोमागच हरलीन देओलही बाद झाली. त्याआधी, स्मृती मंधाना आणि प्रतिमा रावत यांच्यातील 155 धावांच्या धडाकेबाज फलंदाजीने चांगली सुरुवात केली. मंधानाने 80 धावा केल्या, तर प्रतिमा रावत यांनी 75 धावांचे योगदान दिले. ब्युटी क्वीन हरलीनने वाद न वाढवता शांतता राखली आणि 38 धावा केल्या.

भारतीय खेळाडू
प्रतिका रावल, स्मृती मानधना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमाह रॉड्रिग्स, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांती गौड, श्री चरणी.

ऑस्ट्रेलिया संघातील खेळाडू
फोबी लिचफिल्ड, एलिसा हिली (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), एलिस पेरी, बेथ मूनी, अ‍ॅनाबेल सदरलँड, अ‍ॅश गार्डनर, ताहलिया मॅकग्रा, सोफी मोलिनेक्स, किम गार्थ, अलाना किंग, मेगन शट.

FAQ

1. सामन्यातील महत्त्वाचा क्षण कोणता होता?

हरमनप्रीत आणि हरलीन यांच्यातील धावबादाच्या घटनेमुळे मैदानावर तणाव निर्माण झाला.

2. हरमनप्रीत कौर आणि हरलीन देओल यांच्यात काय वाद झाला?

35व्या षटकात धाव काढताना समन्वय नसल्याने हरलीनमुळे हरमनप्रीत धावबाद होण्याच्या जवळ गेली. यामुळे हरमनप्रीतने हरलीनला फटकारले.

3. भारताला किती धावांचे आव्हान मिळाले होते?

ऑस्ट्रेलियाने भारताला 331 धावांचे आव्हान दिले होते.

About the Author
Tags:
Ind vs Ausindian cricketersWomens World Cup 2025india vs australiaaustralian cricketer's name

इतर बातम्या

स्वप्न की सत्य? TATA च्या शेअरमुळं गुंतवणुकदारांना 5 दिवसां...

भारत