English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • शिवम दुबे ट्रेनमधून लपून या कारणासाठी गेला, रियल हिरोला घातलं टी 20 वर्ल्डकपचं मेडल

शिवम दुबे ट्रेनमधून लपून 'या' कारणासाठी गेला, रियल हिरोला घातलं टी 20 वर्ल्डकपचं मेडल

Shivam Dube : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकानंतर भारतीय अष्टपैलू खेळाडू शिवम दुबे ट्रेनने मुंबईत परतला. फ्लाईट किंवा रोड प्रवास न करता शिवम दुबे ट्रेनने मुंबईत परतला. त्याचं असं येण्यामागचं कारण काय? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 11, 2026, 10:55 PM IST
शिवम दुबे ट्रेनमधून लपून 'या' कारणासाठी गेला, रियल हिरोला घातलं टी 20 वर्ल्डकपचं मेडल

भारताने 2026 चा टी-20 विश्वचषक जिंकला आणि त्या विजयात शिवम दुबेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. डावखुरा अष्टपैलू खेळाडूने आठ डावांमध्ये 169 च्या स्ट्राईक रेटसह 235 धावा केल्या. स्पर्धा संपल्यानंतर शिवम दुबेला घरी पोहोचण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. तो अहमदाबादला ट्रेनने प्रवास करत होता, त्याची ओळख लपवून तो पूर्णपणे अप्पर बर्थवर झोपला होता. संपूर्ण मार्गात तो वरच्या बर्थवर झोपला होता. विमान भरलेले असल्याने दुबेने ट्रेनने प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला.

Add Zee News as a Preferred Source

शिवमने पहिली केली 'ही' कृती 

मुंबईत आल्यानंतर शिवम दुबेने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. तो त्याच्या कुटुंबासह विजयाचा आनंद साजरा करत आहे. शिवम दुबेने टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर मिळालेले पदक त्याचे वडील राजेश दुबे यांच्या मानाने सोपवले. त्याने याचे फोटोही सोशल मीडियावर शेअर केले. फोटोसोबतच्या कॅप्शनमध्ये, या खेळाडूने लिहिले, "माझ्या आयुष्यातील खरा हिरो." शिवम दुबेचा जन्म आणि त्याचे बालपण मुंबईतच गेले. पण शिवम दुबे मुळचा उत्तर प्रदेशशी संबंधित आहेत. त्याचे वडील राजेश दुबे हे उत्तर प्रदेशातील भदोही जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत आणि कामासाठी मुंबईत आले आहेत. मुंबईत त्यांची जीन्सची फॅक्टरी होती, परंतु आर्थिक अडचणींमुळे ती बंद पडली. यामुळे शिवमच्या क्रिकेट कारकिर्दीत पाच वर्षांचा ब्रेक लागला.

(हे पण वाचा - T20 World Cup Final : 'हा' खरा ट्रॉफिचा सन्मान, भारतीय खेळाडूंनी कृतीतून दाखवून दिलं) 

राजेशहे शिवमचे पहिला प्रशिक्षक होते आणि त्यांनी दररोज शेकडो थ्रोडाउन केले. शिवमच्या रिकव्हरीसाठी राजेश यांनी 20 वर्षांहून अधिक काळ दररोज त्याच्या गावातून आणलेले मोहरीचे तेल वापरले. आर्थिक अडचणी आणि अंडर-16 आणि अंडर-19 क्रिकेट संघात निवडीचा अभाव असूनही, राजेशने त्याच्या मुलाच्या उच्च दर्जाचे क्रिकेट खेळण्याच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by shivam dube (@dubeshivam)

शिवम दुबे ठरला संघाचा नायक

शिवम दुबेने 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात भारतीय संघासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्याला सायलेंट हिरो देखील म्हटले जात आहे. शिवमने कठीण काळात संघासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. दुबेने अंतिम सामन्याच्या शेवटच्या षटकात 24 धावा काढल्या, ज्यामुळे संघाला 250 धावांचा टप्पा ओलांडता आला. इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात त्याने 43 धावा काढल्या. वेस्ट इंडिजविरुद्ध तो उशिरा आला आणि त्याने दोन चौकार मारले, ज्यामुळे टीम इंडियाला सहज विजय मिळवून देण्यात मदत झाली.

घरीच सुरु केलं काम 

राजेश दुबे यांनी त्यांच्या घरामागे एक टर्फ पिच बांधलं. त्यांनी शिवमला सकाळ आणि संध्याकाळ तासन्तास सराव करायला लावला. एवढंच नव्हे तर मुलाला दररोज 500 चेंडू टाकले आणि हे 10वर्षे चालू राहिले. शिवम सहा वर्षांचा असल्यापासून मुंबईतील चंद्रकांत पंडित क्रिकेट अकादमीमध्ये शिकला आणि नंतर सतीश सामंत यांच्याकडून त्याला प्रशिक्षण मिळाले. सरावानंतर दुबे थकल्यासारखा वाटायचा आणि हे कमी करण्यासाठी त्याचे वडील त दररोज मोहरीच्या तेलाने मालिश करायचे. शिवम १४ वर्षांचा असताना त्याच्या वडिलांचा व्यवसाय कोलमडला आणि कुटुंबावर मोठे कर्ज झाले. यामुळे शिवम दुबे पाच वर्षे क्रिकेट खेळू शकले नाहीत. शिवम दुबेचे वजन 110 किलोपर्यंत पोहोचले आणि तो नैराश्यात गेला. पण राजेश दुबे यांनी हार मानली नाही आणि एका वर्षात त्यांनी शिवमचे वजन 75 किलोपर्यंत कमी केले. त्यांनी घरी आठ तास सराव सुरू केला आणि आज त्याचे परिणाम सर्वांना स्पष्ट दिसत आहेत. म्हणूनच शिवम त्यांच्या वडिलांना सर्वात मोठा हिरो मानतात. शिवम दुबे यांनी एक नाही तर दोन टी-२० विश्वचषक जिंकले आहेत. या विजयांमध्ये त्यांच्या वडिलांचे निःसंशय योगदान आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Shivam Dubeshivam dube fatherT20 World Cup 2026shivam dube t20 world cup medalशिवम दुबे

इतर बातम्या

World War 3: तिसरे महायुद्ध झाले तर सर्वात आधी कोणते देश जग...

विश्व