Marathi News
ऑस्ट्रेलियासोबतच्या सामन्याच्या काही तास आधी श्रेयस अय्यरने अचानक सोडले कर्णधारपद, कारण आलं समोर

Shreyas Iyer Quit India A Captaincy: ऑस्ट्रेलिया सामन्याच्या काही तास आधी श्रेयस अय्यरने इंडिया अ संघाचे कर्णधारपद सोडले, त्याने लगेचच संघ सोडला. यामागचं कारण अचानक समोर आलं आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 24, 2025, 07:21 AM IST
Why Did Shreyas Iyer Quit India A Captaincy hours before Australia match: मुंबईचा आक्रमक फलंदाज श्रेयस अय्यरने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) आणि मुख्य निवडकर्ता अजीत अगरकर यांना कळवले आहे की तो काही काळासाठी टेस्ट आणि प्रथम श्रेणी क्रिकेटपासून दूर राहणार आहे. लखनऊमध्ये सुरु असलेल्या इंडिया-ए विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया-ए सामन्यातून माघार घेतल्यानंतर दोन दिवसांत अय्यरने हा निर्णय घेतला. लवकरच 31 वर्षांचा होणारा हा खेळाडू अजीत अगरकर यांच्याशी बोलताना म्हणाला की लांब फॉरमॅटमध्ये खेळणे त्याच्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तसेच शारीरिकदृष्ट्या कठीण ठरत आहे. विशेषतः पाठदुखीमुळे त्याला त्रास सहन करावा लागत असल्याने त्याने ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला.

आता फोकस मर्यादित फॉरमॅटवर

अय्यरने घेतलेले हे पाऊल त्याच्या करिअरसाठी निर्णायक ठरू शकते. टेस्ट क्रिकेटऐवजी तो वनडे आणि टी-20 सामन्यांवर लक्ष केंद्रीत करणार आहे. त्याचबरोबर, फिटनेस सुधारण्यासाठी आणि पाठदुखी कमी करण्यासाठी तो रिहॅबिलिटेशनवरही काम करणार आहे.

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेपूर्वीचा धक्का

2 ऑक्टोबरपासून अहमदाबादमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन सामन्यांची टेस्ट मालिका खेळली जाणार आहे. त्यासाठी 24 सप्टेंबरला संघ जाहीर होणार होता. निवडकर्ते अय्यरला पुन्हा टेस्ट टीममध्ये घेऊ शकतील अशी चर्चा होती. मात्र अय्यरच्या या निर्णयामुळे त्याच्या पुनरागमनाची शक्यता संपली आहे. तो फेब्रुवारी 2024 पासून टेस्ट टीमबाहेर आहे.

टेस्ट कारकीर्द आणि अलीकडील कामगिरी

अय्यरने आतापर्यंत 14 टेस्ट सामने खेळले आहेत. 2021 मध्ये कानपूर येथे न्यूझीलंडविरुद्धच्या पदार्पण सामन्यात त्याने केलेली शतकी खेळी हीच त्याची एकमेव सेंच्युरी आहे. अलीकडील दुलीप ट्रॉफीत त्याने फक्त 25 आणि 12 धावा केल्या. इंडिया-ए साठी गेल्या आठवड्यात त्याचा स्कोर 8 धावांवर थांबला. तरीही मागच्या हंगामात फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये त्याने चांगली कामगिरी केली होती आणि त्याला इंडिया-ए चे नेतृत्वही देण्यात आले होते.

वनडेतील ठसा, टी-20मध्ये संघर्ष

वनडे संघात अय्यरने आपले स्थान मजबूत केले आहे. आयपीएल 2025 मध्येही त्याची फलंदाजी प्रभावी ठरली. मात्र टी-20 आंतरराष्ट्रीय संघात तो स्थिरावू शकला नाही. इंग्लंडविरुद्धच्या टेस्ट मालिकेतील खराब फॉर्म आणि वेगवान व शॉर्ट चेंडूंसमोरची कमजोरी यामुळे निवडकर्त्यांचा विश्वास त्याच्यावरून कमी झाला.

निवडकर्त्यांसमोर नवीन आव्हान

अय्यरच्या निर्णयामुळे टेस्ट संघाच्या मधल्या फळीला मजबुती देणे निवडकर्त्यांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. करुण नायर फॉर्ममध्ये नाहीत, ऋषभ पंत दुखापतीमुळे बाहेर आहेत. त्यामुळे सरफराज खानला संधी मिळते का याकडे लक्ष लागले आहे. एकूणच, अय्यरचा हा निर्णय भारतीय टेस्ट संघाच्या भावी रणनितीवर परिणाम करणारा ठरू शकतो.

FAQ

प्रश्न 1: श्रेयस अय्यरने कसोटी क्रिकेटमधून ब्रेक का घेतला?
उत्तर: पाठदुखी आणि लांब फॉरमॅटच्या दडपणामुळे त्याने ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रश्न 2: अय्यर आता कोणत्या फॉरमॅटवर लक्ष देणार आहे?
उत्तर: तो आता वनडे आणि टी-20 क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करणार आहे.

प्रश्न 3: त्याने हा निर्णय कधी घेतला?
उत्तर: लखनऊमध्ये सुरू असलेल्या इंडिया-ए विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया-ए सामन्यातून माघार घेतल्यानंतर दोन दिवसांत हा निर्णय घेण्यात आला.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

