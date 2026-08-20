/ENG VS PAK : इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी बॉलचे 2 तुकडे का केले? पाकिस्तान विरुद्ध सामन्यानंतर उचललं मोठं पाऊल

ENG VS PAK Test Cricket : पाकिस्तान विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात टेस्ट सीरिज खेळवली जात आहे. या सीरिजच्या पहिल्या सामन्यात इंग्लंडने पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानला घाम फोडला आणि त्यांना अवघ्या 171 धावांवर ऑलआउट केले. हेडिंग्ले टेस्टच्या मैदानात इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी ऑली रॉबिन्सन आणि जोश टंग यांनी पाकिस्तानच्या प्रत्येकी 5 विकेट घेतल्या. पाकिस्तानच्या फलंदाजांना घाम फोडल्यावर इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी पुन्हा बॉलचे दोन तुकडे केले. पण टेस्ट क्रिकेटमध्ये गोलंदाज बॉलचे दोन तुकडे का करतात? याला नेमकं काय महत्व आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
इंग्लंड विरुद्ध हेडिंग्ले टेस्टच्या पहिल्या इनिंगमध्ये पाकिस्तानचा संघ हा 171 धावांवर ऑल आउट झाला. पाकिस्तानची अशी अवस्था करण्यात फक्त 2 गोलंदाजच पुरे पडले. फक्त ओली रोबिन्सन आणि जॉश टंगने मिळून पाकिस्तान संघाच्या 10 विकेट घेतल्या. दोन्ही खेळाडूंनी प्रत्येकी 5 -5 विकेट घेतले. रोबिन्सनने 18 ओव्हरमध्ये 51 धावा करून 5 विकेट घेतल्या. जोश टंगने 9.1 ओव्हरमध्ये 46 धावांवर 5 विकेट घेतले. बऱ्याचदा जेव्हा एखादा गोलंदाज इनिंगमध्ये 5 किंवा त्यापेक्षा जास्त विकेट घेतो तेव्हा तो बॉल स्मृती म्हणून स्वतः कडे ठेवतो. मात्र यावेळी इंग्लंडच्या दोन फलंदाजांनी सामान विकेट काढल्या होत्या. तेव्हा प्रश्न होता की बॉल कोणाकडे ठेवला जाणार? या प्रश्नाचं उत्तर हे ओली रोबिन्सनने काढलं. त्याने बॉलचे दोन तुकडे करण्याची कल्पना दिली.
साधारणपणे टेस्ट सामन्यात अशी परंपरा आहे की जो गोलंदाज इनिंगमध्ये 5 विकेट घेतो तेव्हा तो बॉल ठेऊन घेतो. मात्र हेडंग्ले टेस्टच्या पहिल्या डावात एका नव्हे, तर दोन गोलंदाजांनी प्रत्येकी पाच विकेट घेतल्या. यामुळे एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला की बॉल आता कोणाकडे राहणार? ऑली रॉबिन्सनने या पेचप्रसंगवर एक उपाय सुचवला आणि त्याने तो बॉल मधून कापून दोन भाग करण्याचा प्रस्ताव मांडला. ओली रोबिन्सनने पहिल्या दिवशी खेळानंतर याविषयी सांगितलं. तो म्हणाला की जेव्हा तो 5 विकेट घेतल्यावर मैदानाच्या बाहेर येत होता तेव्हा त्याने टंगला सांगितलं की बॉलचे दोन तुकडे करून ते आपसात वाटून घेऊयात.
पाकिस्तानला 171 धावांत ऑल आउट केल्यानंतर हेडली टेस्टच्या पहिल्या डावातील खेळाच्या पहिल्या दिवसाच्या समाप्तीपर्यंत इंग्लंडने 2 बाद 112 धावा केल्या होत्या. पहिल्या डावात इंग्लंड अजूनही पाकिस्तानपेक्षा 59 धावांनी पिछाडीवर आहे. जो रूट 37 धावांवर फलंदाजी करत आहे, तर जॉर्डन कॉक्स 23 धावांवर नाबाद आहे.