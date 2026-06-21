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'कदाचित लोकांना हे माहीत नसेल...' फायनल जिंकल्यानंतर का केले वैभव सूर्यवंशी असे वक्तव्य?

भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ या सामन्यामध्ये टीम इंडियाचा युवा खेळाडू वैभव सुर्यवंशीने संघासाठी 94 धावांची महत्वाची खेळी खेळली. त्याला आजच्या सामन्यामध्ये सामनावीरचा पुरस्कार देण्यात याला यावेळी त्याने काही खुलासे केले आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 21, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:09 PM IST
'कदाचित लोकांना हे माहीत नसेल...' फायनल जिंकल्यानंतर का केले वैभव सूर्यवंशी असे वक्तव्य?

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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