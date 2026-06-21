'कदाचित लोकांना हे माहीत नसेल...' फायनल जिंकल्यानंतर का केले वैभव सूर्यवंशी असे वक्तव्य?

Vaibhav Suryavanshi : भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यात भारताच्या संघाने 66 धावांनी श्रीलंकेला त्याच्या घरच्या मैदानावर पराभूत केले. या सामन्यामध्ये टीम इंडियाने फलंदाजीमध्ये पहिल्या चेंडूपासून श्रीलंकेच्या गोलंदाजांवर दबाव दाखवायला सुरुवात केली. या सामन्यामध्ये टीम इंडियाचा युवा खेळाडू वैभव सुर्यवंशीने संघासाठी 94 धावांची महत्वाची खेळी खेळली, सुरुवातीच्या सामन्यामध्ये खराब कामगिरीनंतर फायनलमध्ये केलेल्या कामगिरीनंतर त्याने त्याचा प्लॅन उघड केला आहे. फायनलच्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने विजय मिळवल्यानंतर वैभव सूर्यवंशीला सामनावीरचा पुरस्कार देण्यात याला यावेळी त्याने काही खुलासे केले आहेत.
वैभव सुर्यवंशीला सामनावीर पुरस्कार देण्यात आला त्यानंतर तो म्हणाला की, मी त्या घटनेचा फारसा विचार करत नाही मला फक्त 10 ओव्हरचा पूर्ण फायदा घ्यायचा होता. आजच्या सामन्यामध्ये जो प्लॅन मी केला होता तो मी चांगल्या प्रकारे अंमलात आणला. जेव्हा त्याला विचारले की सगळ्यांच्या नजरा या तुझ्यावर होत्या त्यामुळे तुझ्यावर दडपण होते का? अजिबात दडपण नव्हते, पण मी अशा योजना राबवण्याचा प्रयत्न करत होतो ज्या यशस्वी होत नव्हत्या. मी त्याबद्दल आणि केलेल्या चुकांच्या संदर्भात माझ्या प्रशिक्षकांशी संवाद साधला आणि त्यावर सरावाच्या वेळी काम केले असे वैभवने सांगितले.
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पुढे तो म्हणाला की ज्या मी चुका करत होतो त्यावर काम केले आणि त्याचे परिणाम आपोआपच मिळाले. मी या मालिकेमध्ये बरेच काही शिकलो आहे आणि मी 50 ओव्हरचे सामने खेळलो आहे. लोकांना कदाचित हे माहीत नसेल. वेगवेगळ्या परिस्थिती, वेगवेगळ्या खेळपट्ट्या, खेळण्याची थोडी वेगळी शैली, पण मला मजा आली आणि ती एक चांगली मालिका होती.