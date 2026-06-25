/धोनी, कोहली आणि रोहितला आकाशदीपने लग्नाला का आमंत्रित केले नाही? खेळाडूला स्वत: केला खुलासा

Akash deep wedding Video : भारताचा संघ हा आयर्लंडविरुद्ध यांच्यामध्ये सामना सुरु व्हायला काही तास शिल्लक आहेत. त्याआधी भारताचा खेळाडू आकाशदीप याचा विवाहसोहळा पार पडला आहे. यामध्ये काही भारतीय संघातील खेळाडू देखील त्याच्या लग्नामध्ये सामील झाले होते, पण असे अनेक दिग्गज खेळाडू हे लग्नामध्ये सामील झाले नाहीत. आकाशदीपने त्याचा विवाहसोहळा हा रोहतास जिल्ह्यातील बद्दी गावात पार पडला, त्याने हा विवाहसोहळा पारंपारिक पद्धतीने आयोजित केला होता. आता त्याच्या लग्नाचे काही फोटो आणि व्हिडिओ हे सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत, आकाशदीपने बुधवारी काशी येथे अक्षितासोबत लग्न केले.
आता क्रिकेट खेळाडू आकाशदीपचा विवाहसोहळा पार पडला, यामध्ये आकाशदीपने आता एका मोठ्या प्रश्नाचे मनोरंजक उत्तर दिले आहे. आकाशदीपला त्याच्या मित्राने प्रश्न केला की लग्नाला रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि धोनी भाई का आले नाहीत? त्यावर आकाश हसून म्हणाला, "वाराणसीमध्ये लग्न शक्य होईल का?" त्याचा असा अर्थ होता की, जर हे स्टार्स आले असते, तर गर्दीमुळे लग्न करणे अशक्य झाले असते. हे खेळाडूचे मनोरंजक उत्तर सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
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आकाशदीपचा विवाहसोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला, हा विवाह सोहळा आनंदमय होता, ज्यात कुटुंब, नातेवाईक आणि जवळचे पाहुणे उपस्थित होते. गेल्या चार दिवसांपासून आकाश दीपच्या घरी लग्नसमारंभ सुरू होते. त्याचे घर रोहतास जिल्ह्यातील शिवसागर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बद्दी गावात आहे. या काळात त्याचे कुटुंबीय आणि नातेवाईक लग्नाच्या तयारीत व्यस्त होते. संपूर्ण गावात उत्सवाचे वातावरण होते. आपला मुलगा भारतीय संघाचा एक प्रमुख खेळाडू बनल्याने लोक खूप आनंदित झाले होते. आकाशदीपची पत्नी अक्षिता राज हिच्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, ती सुद्धा रोहतास जिल्ह्यातीलच आहे. ती देहरी भागातील माणिकपूर गावची रहिवासी आहे. तिच्या वडिलांचे नाव अमित सिंग असून, तिचे कुटुंब मध्यमवर्गीय आहे.
Look at Aakash Deep's reaction when his friend asked, "Bhaiya, aapne Virat Kohli Bhaiya, Dhoni Bhaiya aur Rohit Bhaiya ko apni shaadi mein kyun nahi bulaya?"— Sonu (@Cricket_live247) June 25, 2026
Aakash Deep replied, "Phir yahan shaadi nahi ho paati, bahar karni padti." pic.twitter.com/9vAgnwupVi
आकाशदीपच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने आतापर्यत भारताच्या कसोटी संघात पदार्पण केले आहे. त्याने भारतासाठी आतापर्यत 10 कसोटी सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्याने 28 विकेट्स घेतले आहेत. त्याच्या सर्वात्तम कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने कसोटीमध्ये 60 धावा देत 6 बळी घेतले आहेत. तर त्याने एका सामन्यात 112 धावा देत 10 बळी देखील घेतले आहेत. भारताच्या संघाची मागील वर्षी झालेल्या अँडरसन-तेंडुलकर मालिकेमध्ये त्याने दमदार कामगिरी केली होती त्याने या मालिकेत 12 विकेट्स घेतले होते. कोलकाता नाईट रायडर्सने आयपीएल 2026 साठी आकाशदीपला संघात घेतले होते, परंतु दुखापतीमुळे तो संपूर्ण हंगाम खेळू शकला नाही.