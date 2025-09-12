मॅचआधी राष्ट्रगीतासाठी मैदानात येणाऱ्या क्रिकेटर्ससोबत लहान मुलं का येतात? कारण फारच रंजक

Why Do Cricketers Walk Out With Children: कोणत्याही क्रिकेटचा सामना तुम्ही अगदी सुरुवातीपासून बघितला असेल तर एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल की क्रिकेट सामन्याची खरी सुरुवात होते ती राष्ट्रगीतापासून. दोन्ही संघाच्या देशाचे राष्ट्रगीत एक एक करून वाजवलं जातं. त्यावेळी संघातील सगळे खेळाडू मैदानावर ओळीत उभे राहतात आणि त्या वेळी अनेकदा त्यांच्या पुढे उभी असलेली लहान मुलं दिसतात. हा क्षण प्रेक्षकांना आनंद देतो, पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे की या मुलांना मैदानात आणलं का जातं?
यामागे काही महत्त्वाची कारणं आहेत. सर्वप्रथम, हा उपक्रम खेळाच्या जागतिक स्वरूपाचं प्रतिक आहे. जेव्हा लहान मुलं क्रिकेटपटूंच्या बरोबर मैदानात येतात, तेव्हा त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळाची जवळीक अनुभवता येते. या छोट्याशा अनुभवामुळे त्यांच्यात खेळाविषयी प्रेम आणि अभिमान निर्माण होतो.
दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे 'फेअर प्ले' किंवा प्रामाणिक खेळाचा संदेश देणं. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) आणि इतर क्रीडा संघटना नेहमीच खेळाला स्वच्छ, निष्पक्ष आणि सकारात्मक ठेवण्यावर भर देतात. मुलांच्या उपस्थितीमुळे प्रेक्षकांना आणि खेळाडूंनाही ही आठवण करून दिली जाते की क्रीडा हा आनंद, स्पर्धा आणि सन्मानासाठी खेळला जातो.
याशिवाय मुलांना मैदानावर आणण्यामागे सामाजिक जबाबदारीही आहे. अनेक वेळा हे मुलं स्थानिक शाळा, एनजीओ किंवा सामाजिक संस्थांमधून निवडली जातात. त्यामुळे त्यांना एक अद्वितीय संधी मिळते आणि त्यांच्यात आत्मविश्वास वाढतो. मोठ्या स्टार क्रिकेटपटूंच्या जवळ उभं राहणं हा त्यांच्या आयुष्यातला अविस्मरणीय क्षण ठरतो.
हा उपक्रम खेळाडूंसाठीसुद्धा खास असतो. लहान मुलांच्या निरागस उपस्थितीमुळे खेळाडूंनाही भावनिक आधार मिळतो आणि ते सामन्याला अधिक सकारात्मक दृष्टीने सामोरं जातात. हे दृश्य प्रेक्षकांसाठी देखील मनाला स्पर्शून जाणारं ठरतं.
जगभरातील इतर क्रीडाप्रकारांमध्येही, जसे की फुटबॉल वर्ल्डकप किंवा ऑलिंपिक, खेळाडू मुलांसोबत मैदानावर उतरतात. त्यामुळे क्रिकेटमधील हा उपक्रम जागतिक क्रीडा संस्कृतीचा एक भाग मानला जातो.
उत्तर : मुलांना खेळाशी जोडण्यासाठी, क्रीडा संस्कृतीची ओळख करून देण्यासाठी आणि "फेअर प्ले"चा संदेश देण्यासाठी हा उपक्रम राबवला जातो.
उत्तर : अनेकदा स्थानिक शाळा, एनजीओ किंवा क्रीडा संस्थांमधून मुलांची निवड केली जाते. काही वेळा स्पॉन्सर कंपन्याही यामध्ये भूमिका बजावतात.
उत्तर : नाही. फुटबॉल वर्ल्डकप, ऑलिंपिकसारख्या अनेक जागतिक स्पर्धांमध्येही खेळाडू मुलांसोबत मैदानात प्रवेश करतात.
उत्तर : मुलांना आत्मविश्वास, खेळाविषयी प्रेरणा आणि आयुष्यभर लक्षात राहील असा अनुभव मिळतो.
उत्तर : या उपक्रमातून क्रीडा हा शुद्ध आनंद, प्रामाणिक स्पर्धा आणि पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देण्याचं माध्यम आहे, हा संदेश दिला जातो.