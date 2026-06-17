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Messi: लिओनेल मेस्सीच्या संघाने '1893' असे लिहिलेली जर्सी परिधान करून का केला मैदानात प्रवेश? रहस्य अर्जेंटिनाच्या सुवर्ण इतिहासात दडलेले

Why does Argentina Team Wearing jersey written 1893 on the back: 2026 फिफा विश्वचषकातील अल्जेरियाविरुद्धच्या आपल्या पहिल्या सामन्यासाठी अर्जेंटिनाचा संघ बुधवारी कॅन्ससमध्ये मैदानात उतरला. यावेळी खेळाडूंनी '1893' असे लिहिलेली जर्सी परिधान केली होती. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 17, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:36 AM IST
Messi: लिओनेल मेस्सीच्या संघाने '1893' असे लिहिलेली जर्सी परिधान करून का केला मैदानात प्रवेश? रहस्य अर्जेंटिनाच्या सुवर्ण इतिहासात दडलेले

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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