Messi: लिओनेल मेस्सीच्या संघाने '1893' असे लिहिलेली जर्सी परिधान करून का केला मैदानात प्रवेश? रहस्य अर्जेंटिनाच्या सुवर्ण इतिहासात दडलेले

Why does Argentina Team Wearing jersey written 1893 on the back: फिफा वर्ल्ड कप 2026 मधील आपल्या मोहिमेची सुरुवात करताना अर्जेंटिनाच्या संघाने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले. अल्जीरियाविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात मैदानात उतरलेल्या विश्वविजेत्या संघाच्या जर्सीच्या मागील बाजूस '1893' हा आकडा दिसत होता. अनेक फुटबॉलप्रेमींना या आकड्याचा अर्थ काय, असा प्रश्न पडला होता. मात्र त्यामागे अर्जेंटिनाच्या फुटबॉल इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा दडलेला आहे.
अर्जेंटिनाच्या फुटबॉल परंपरेत 1893 हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. याच वर्षी अर्जेंटिना फुटबॉल असोसिएशनची स्थापना झाली होती. दक्षिण अमेरिकेतील आणि युरोपबाहेरील सर्वात जुन्या फुटबॉल संघटनांपैकी ही एक संघटना मानली जाते. अलेक्झांडर वॉटसन हट्टन यांनी या संघटनेची स्थापना केली होती. अर्जेंटिनामध्ये फुटबॉलच्या प्रसारासाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानामुळे त्यांना "अर्जेंटिनियन फुटबॉलचे जनक" म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे या ऐतिहासिक वारशाचा सन्मान करण्यासाठी संघाने जर्सीवर '1893' हा विशेष उल्लेख केला.
The defending champions are ready #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3taBeOcxil— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
अर्जेंटिनाच्या जर्सीवरील संघटनेच्या चिन्हाच्या वर दिसणारे तीन सोनेरी तारे देखील त्यांच्या गौरवशाली इतिहासाची साक्ष देतात. हे तिन्ही तारे संघाने जिंकलेल्या तीन विश्वचषक विजेतेपदांचे प्रतीक आहेत. अर्जेंटिनाने 1978 मध्ये पहिल्यांदा विश्वचषक जिंकला. त्यानंतर 1986 मध्ये डिएगो मॅराडोनाच्या नेतृत्वाखाली संघाने दुसरे विजेतेपद पटकावले. तर 2022 मध्ये लिओनेल मेसीच्या नेतृत्वाखाली अर्जेंटिनाने पुन्हा एकदा जगज्जेतेपद मिळवत इतिहास रचला.
अर्जेंटिनाने जगाला अनेक दर्जेदार फुटबॉलपटू दिले असले तरी डिएगो मॅराडोना आणि लिओनेल मेसी यांची नावे सर्वात वर घेतली जातात. 1986 च्या विश्वचषकात मॅराडोनाने केलेली कामगिरी आजही फुटबॉल इतिहासातील सर्वोत्तम वैयक्तिक प्रदर्शनांपैकी एक मानली जाते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अर्जेंटिनाने विश्वविजेतेपद पटकावले आणि ते राष्ट्रीय नायक बनले. दुसरीकडे, लिओनेल मेसीने आधुनिक फुटबॉलमध्ये स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. 2022 मध्ये अर्जेंटिनाला विश्वविजेते बनवण्याबरोबरच मेसीने दोन वेळा स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूसाठी दिला जाणारा 'गोल्डन बॉल' पुरस्कार जिंकला आहे. 2014 आणि 2022 या दोन्ही विश्वचषकांमध्ये हा मान मिळवणारा तो एकमेव फुटबॉलपटू आहे.
2022 मध्ये कतारमध्ये विजेतेपद मिळवल्यानंतर आता अर्जेंटिना 2026 च्या स्पर्धेत आपल्या किताबाचे रक्षण करण्यासाठी उतरला आहे. मेसीच्या नेतृत्वाखालील संघाकडून पुन्हा एकदा दमदार कामगिरीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे संघाच्या प्रत्येक सामन्याकडे जगभरातील फुटबॉल चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.
फिफा वर्ल्ड कप 2026 मधील सर्व ग्रुप स्टेज आणि बाद फेरीतील सामने भारतातील प्रेक्षकांना डिजिटल माध्यमातून पाहता येणार आहेत. स्पर्धेचे थेट प्रक्षेपण आणि लाइव्ह स्ट्रीमिंग Zee5 वर उपलब्ध आहेत.
अर्जेंटिनाच्या जर्सीवरील '1893' हा फक्त एक आकडा नसून, देशाच्या 130 वर्षांहून अधिक समृद्ध फुटबॉल वारशाची आठवण करून देणारे प्रतीक आहे. विश्वचषकाच्या रंगमंचावर उतरताना आपल्या इतिहासाचा अभिमान बाळगणाऱ्या अर्जेंटिनाने चाहत्यांना याच संदेशाची जाणीव करून दिली.