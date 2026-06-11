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फिफा वर्ल्ड कपची ट्रॉफी ओबडधोबड का असते? कोणी बनवलंय त्याचं डिझाईन? कारण ऐकून आश्चर्य

FIFA World Cup Trophy 2026 :  फिफा वर्ल्ड कपची ट्रॉफी तुम्ही पहिली असेल तर ती इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील ट्रॉफीच्या तुलनेत काहीशी ओबडधोबड असते. मात्र ही वर्ल्ड कप ट्रॉफीचं डिझाईन तसं असण्यामागे सुद्धा अनेक कारण आहेत. तेव्हा फिफा वर्ल्ड कप ट्रॉफीचा आकार, डिझाईन तसं का असतं? याविषयी जाणून घेऊयात.  

Published: Jun 11, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:12 PM IST
फिफा वर्ल्ड कपची ट्रॉफी ओबडधोबड का असते? कोणी बनवलंय त्याचं डिझाईन? कारण ऐकून आश्चर्य

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