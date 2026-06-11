/फिफा वर्ल्ड कपची ट्रॉफी ओबडधोबड का असते? कोणी बनवलंय त्याचं डिझाईन? कारण ऐकून आश्चर्य

FIFA World Cup Trophy 2026 : फिफा वर्ल्ड कपच्या (FIFA World Cup 2026) 23 व्या सीजनला 11 जून पासून सुरुवात होणार आहे. 11 जून ते 19 जुलै दरम्यान फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेचे जवळपास 103 सामने खेळवण्यात येणार असून यंदा स्पर्धेत एकूण 48 संघांनी सहभाग घेतला आहे. दर 4 वर्षांनी होणारी फुटबॉल (Football) जगतातील ही सर्वोच्च स्पर्धा असून या स्पर्धेचं विजेतेपद पटकावण्यासाठी आणि फिफा ट्रॉफीवर नाव कोरण्यासाठी जगभरातील सर्व संघ प्रयत्न करत असतात. फिफा वर्ल्ड कपची ट्रॉफी तुम्ही पहिली असेल तर ती इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील ट्रॉफीच्या तुलनेत काहीशी ओबडधोबड असते. मात्र ही वर्ल्ड कप ट्रॉफीचं डिझाईन तसं असण्यामागे सुद्धा अनेक कारण आहेत. तेव्हा फिफा वर्ल्ड कप ट्रॉफीचा आकार, डिझाईन तसं का असतं? याविषयी जाणून घेऊयात.
फिफा वर्ल्ड कप ही फुटबॉलची सर्वात मोठी स्पर्धा असून या स्पर्धेत विजेत्या संघाला मिळणाऱ्या ट्रॉफीचं डिझाईन हे इटालियन शिल्पकार सिल्व्हियो गॅझानिगा
यांनी केलं आहे. सिल्व्हियो गॅझानिगा यांनी तयार केलेली फिफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 1974 पासून स्पर्धेत विजेत्यांचे मानचिन्ह म्हणून वापरली जाऊ लागली. ही ट्रॉफी 18 कॅरेट सोन्यापासून बनलेली असून तिची उंची सुमारे 36.8 सेमी (14.5 इंच) आहे. फिफा वर्ल्ड कपच्या ट्रॉफीमध्ये दोन खेळाडू पृथ्वी हातात धरून विजय साजरा करत असल्याचं दर्शवण्यात आलं आहे. यापूर्वी इटालियन शिल्पकार सिल्व्हियो गॅझानिगा यांनी UEFA आणि FIS सारख्या संस्थांसाठी पदके आणि चषक बनवली होती.
फिफा वर्ल्ड कपच्या ट्रॉफीचा पृष्ठभाग हा गुळगुळीत न ठेवण्याची काही प्रमुख कारणं आहेत. फिफा वर्ल्ड कप ट्रॉफीच्या तळापासून ते वर जाणाऱ्या वळणदार आणि खडबडीत रेषा या खेळाडूंची मेहनत, उत्साह आणि विजयाचा क्षण दर्शवतात. तर ट्रॉफीवरील असमान आकार हे दोन मानवी आकृती जगाला गोल उंचावत असल्याचे दर्शवतात. फिफा वर्ल्ड कपची ट्रॉफी ही एखाद्या मशीनने बनवलेल्या गुळगुळीत वस्तू प्रमाणे नसून एका कलाकृतीसारखी दिसावी असा ही ट्रॉफी बनवणाऱ्या डिझायनरचा उद्देश होता. त्यामुळे फिफाची ट्रॉफीचं ओबडधोबड असणं हे त्यातील दोष नसुन विजय, संघर्ष आणि आनंदाचे प्रतीक आहे.
फिफा वर्ल्ड कपच्या ट्रॉफीमध्ये जवळपास 5 किलो सोनं वापरलं जात. एका मीडिया रिपोर्ट्सनुसार फिफा वर्ल्ड कप ट्रॉफीची सध्याची किंमत ही जवळपास 5 लाख 50 हजार यूएस डॉलर एवढी आहे. याचं मूल्य भारतीय रुपयांमध्ये 5 कोटी 30 लाख रूपये एवढं असतं. फिफा वर्ल्ड कपची ट्रॉफी चोरी होऊ नये म्हणून विशेष सुरक्षा व्यवस्था केली जाते.