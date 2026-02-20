T20 World Cup 2026 Super-8: वर्ल्ड कपमधील 'ग्रुप 1' ला का म्हटलं जातंय ‘ग्रुप ऑफ डेथ’?

Group of Death: आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक (ICC Men's T20 World Cup) मध्ये टीम इंडियाने आतापर्यंत दमदार कामगिरी करत सलग चार विजयांसह सुपर-8 फेरीत प्रवेश केला आहे. मात्र पुढील टप्प्याची सुरुवात होण्यापूर्वीच ग्रुप 1 ला ‘ग्रुप ऑफ डेथ’ अशी ओळख मिळू लागली आहे. कारण या गटात एकापेक्षा एक सरस आणि सध्या अपराजित असलेल्या संघांचा समावेश आहे. ग्रुप 1 मध्ये भारताच्या संघासोबत दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघ, वेस्ट इंडीज क्रिकेट संघ आणि झिम्बाब्वे क्रिकेट संघ हे संघ आहेत. विशेष म्हणजे या चारही संघांनी गट टप्प्यात एकही सामना न गमावता सुपर-8 मध्ये धडक मारली आहे.
भारताने ग्रुप A मध्ये पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड्स आणि नामिबिया यांना पराभूत करत अव्वल स्थान मिळवले. दक्षिण आफ्रिकेने ग्रुप D मध्ये सर्व सामने जिंकले. वेस्ट इंडिजने ग्रुप C मध्ये सलग चार विजय मिळवले, तर झिम्बाब्वेने ग्रुप B मध्ये तीन विजय आणि एक बरोबरीसह अपराजित कामगिरी केली. त्यामुळे या गटातील प्रत्येक संघ आत्मविश्वासाने मैदानात उतरणार आहे. जेव्हा एकाच गटात चारही मजबूत आणि विजयी संघ एकत्र येतात, तेव्हा त्या गटाला ‘ग्रुप ऑफ डेथ’ म्हटले जाते. येथे प्रत्येक सामना निर्णायक ठरणार आहे.
सुपर-8 मध्ये प्रत्येक संघ इतर तीन संघांविरुद्ध प्रत्येकी एक सामना खेळणार आहे. अव्वल दोन संघांना उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळणार आहे. भारतासाठी हा टप्पा सोपा नाही. विशेषतः वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना इतिहास बदलण्याचे आव्हान घेऊन येतो. टी20 वर्ल्ड कपमध्ये भारताने वेस्ट इंडिजला केवळ एकदाच पराभूत केले आहे, तर उर्वरित तीन वेळा पराभव पत्करावा लागला आहे.
दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे हे संघही सध्या उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत. त्यामुळे प्रत्येक सामन्यात भारताला सर्वोत्तम खेळ करावा लागणार आहे.
दरम्यान, ग्रुप 2 मध्ये इंग्लंड क्रिकेट संघ, श्रीलंका संघ, पाकिस्तान संघ आणि न्यूझीलंड संघ यांच्यात चुरस पाहायला मिळणार आहे.
एकूणच, सुपर-8 मधील ग्रुप 1 हा स्पर्धेतील सर्वात कठीण आणि रोमांचक गट ठरण्याची चिन्हे आहेत. उपांत्य फेरीकडे वाटचाल करताना येथे प्रत्येक चेंडू आणि प्रत्येक धाव निर्णायक ठरणार आहे.