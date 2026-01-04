IND vs NZ ODI Series: हार्दिक पांड्याला टीम इंडियामध्ये का देण्यात नाही आली जागा? BCCI ने केले स्पष्ट

Why Hardik Pandya not get chance in IND vs NZ ODI Series: न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) शनिवारी 15 सदस्यीय भारतीय संघाची घोषणा केली. या मालिकेसाठी वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) आणि अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्याला (Hardik Pandya) विश्रांती देण्यात आली आहे. हार्दिकचा विजय हजारे ट्रॉफी मधला एवढा जबरदस्त फॉर्म बघूनही त्याला संघात का स्थान देण्यात आले नाही? असा प्रश्न पडला आहे. पण आता यामागील नेमके कारण भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) ने अधिकृतपणे सांगितले आहे.
या मालिकेसाठी दुखापतीतून सावरल्यानंतर शुभमन गिल कर्णधार म्हणून तर श्रेयस अय्यर उपकर्णधार म्हणून संघात परतले आहेत. मात्र, श्रेयस अय्यरची उपलब्धता ही BCCI च्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सकडून मिळणाऱ्या फिटनेस क्लिअरन्सवर अवलंबून असेल. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेदरम्यान त्याला दुखापत झाली होती.
BCCI ने स्पष्ट केले आहे की हार्दिक पांड्याला एका सामन्यात पूर्ण 10 षटके गोलंदाजी करण्याची परवानगी सध्या देण्यात आलेली नाही. आगामी आयसीसी पुरुष टी20 विश्वचषक लक्षात घेता त्याच्या कामाच्या ताणाचे (वर्कलोड) योग्य व्यवस्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच कारणामुळे त्याला वनडे मालिकेतून विश्रांती देण्यात आली आहे.
हार्दिक पांड्या सध्या उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी20 मालिकेत त्याने फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीत प्रभावी कामगिरी केली होती. चार सामन्यांत त्याने 142 धावा केल्या तसेच 3 बळी घेतले. या काळात त्याने दोन अर्धशतकेही झळकावली होती. त्याची ही कामगिरी पाहता BCCI त्याला टी20 विश्वचषकासाठी ताजेतवाने ठेवू इच्छित आहे.
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार)*, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जयस्वाल.
News
India’s squad for @IDFCFIRSTBank ODI series against New Zealand announced.
Details https://t.co/Qpn22XBAPq#TeamIndia | #INDvNZ pic.twitter.com/8Qp2WXPS5P
— BCCI (@BCCI) January 3, 2026