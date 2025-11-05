English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Harmanpreet Kaur Jersey Number: हरमनप्रीत कौरने ‘7’ सोडून ‘23’ नंबरची जर्सी का घातली? जाणून घ्या क्रमांकाची रहस्यमय स्टोरी

Harmanpreet Kaur Jersey Number: हरमनप्रीत कौरने जर्सी क्रमांक 7 वरून 23 असा बदलला, यामागेच कारण खास आहे.  या नवीन क्रमांकाखाली तिने भारताला त्यांचे पहिले महिला विश्वचषक विजेतेपद मिळवून दिले.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 5, 2025, 02:44 PM IST
How Harmanpreet Kaur's move from 7 to 23 jersey number

Harmanpreet Kaur jersey switch 7 to 23 team India Women World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेटच्या इतिहासात एक क्षण असा आला, ज्याने संपूर्ण कथा बदलून टाकली. भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरने जर्सी नंबर 7 ऐवजी 23 घातला आणि त्या बदलासोबत तिचं नशीबही बदललं. हा बदल फक्त एक जर्सी नंबर नव्हता तर तो एका नव्या सुरुवातीचा इशारा होता. वर्षानुवर्षे हरमनप्रीतवर अपूर्ण स्वप्नांचा, अपूर्ण ध्येयांचा भार होता. 2020 टी-20 विश्वचषकाची अंतिम फेरी असो की 2022 कॉमनवेल्थ गेम्सची फाइनल. दोन्ही वेळा भारत जिंकण्याच्या जवळ येऊनही ट्रॉफी हातातून निसटली. '7' नंबर तिच्यासाठी त्या अपूर्ण क्षणांची आठवण बनून राहिला.

आकड्यांचा खेळ… निर्णयाचा वळण

नोव्हेंबर 2024 मध्ये भारतीय संघाची नवीन ODI जर्सी सादर झाली आणि त्यावेळी सगळ्यांना आश्चर्य वाटलं. हरमनप्रितने 7 ऐवजी 23 नंबर घेतला होता. हा बदल सहज नव्हता. प्रसिद्ध अंकशास्त्रज्ञ संजय बी. जुमानी यांच्या सल्ल्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. धोनीने जसं 7 नंबरला आयकॉनिक केलं, तसंच हरमनप्रीतसाठी 7 हा संघर्षाचा प्रतिक बनला होता. त्यामुळे नवीन अध्यायासाठी नवीन नंबर 23.

आणि मग… बदल दिसू लागला

23 नंबर घेऊन हरमनप्रीतने मुंबई इंडियन्सला 2025 महिला IPL चे विजेतेपद मिळवून दिलं. अंतिम सामन्यात सर्वाधिक धावा करत प्लेयर ऑफ द मॅचही ठरली. तेव्हाच संकेत मिळाला होता की काहीतरी मोठं होणार आहे.

विश्वचषक 2025 – घरच्या मैदानावर सुवर्णक्षण

घरच्या मैदानावर खेळला गेलेला 2025 महिला वनडे विश्वचषक. दडपण, अपेक्षा, नजर भारताकडे. 2 नोव्हेंबर 2025 DY पाटील स्टेडियम. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका. इतिहास लिहिण्याचा क्षण. शफाली वर्माने 87 धावा (78 चेंडू) करत वादळ उठवलं . दीप्ती शर्माची अष्टपैलू जादू 58 धावा + 5 बळी. भारताने 52 धावांनी विजय मिळवत पहिल्यांदाच महिलांचा विश्वचषक उचलला. त्या क्षणी हरमनप्रीतच्या जर्सीवरील 23 नंबर प्रकाशात चमकत होता.

84 पासून 7… आणि शेवटी 23 : एका प्रवासाची गोष्ट

  • 84 – तिच्या आईने 1984 च्या दंगलीतील पीडितांच्या स्मरणार्थ दिलेला नंबर
  • 7 – धोनीप्रती आदर आणि प्रेरणा
  • 23 – तिच्या स्वतःच्या नशिबाचा नवीन अध्याय

अंक खरोखर नशीब बदलतात की नाही हे सांगणं कठीण. पण बदल मात्र खरा होता दृष्टिकोनातला, आत्मविश्वासातला, आणि निकालातला.

एकेकाळी वारंवार अंतिम टप्प्यावर थांबणारी कर्णधार आता भारतीय महिलांच्या क्रिकेटचा सुवर्ण इतिहास लिहून गेली. ‘7’ ने तिला शिकवलं तर ‘23’ ने तिला मुकुट दिला.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Harmanpreet KaurICC Women's World Cup 2025jersey number

