IND W vs AUS W: भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या महिला खेळाडूंनी काळी पट्टी का बांधली? क्रीडा जगतातील सर्वात दुःखद दिवस

Why Ind vs Aus Players Are Wearing Black Armbands: महिला विश्वचषक 2025 च्या दुसऱ्या उपांत्य फेरीत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामना सुरू आहे. नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियममध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या कर्णधार अॅलिसा हीलीने नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलिया ही केवळ या स्पर्धेची डिफेंडिंग चॅम्पियन नाही तर आतापर्यंतची सर्वात यशस्वी टीम मानली जाते. दुसरीकडे भारताचा संघ पहिल्यांदाच विश्वविजेतेपद जिंकण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या सामन्यात भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या महिला खेळाडू बाजूवर काळी पट्टी बांधून खेळताना दिसल्या. ही काळी पट्टी ऑस्ट्रेलियाच्या तरुण क्रिकेटपटू बेन ऑस्टिन यांच्या श्रद्धांजलीसाठी बांधण्यात आली आहे. फक्त 17 वर्षांच्या बेन ऑस्टिन यांचा अलीकडेच दुर्दैवी मृत्यू झाला. एका क्लब सामन्यापूर्वी सरावादरम्यान त्यांना दुखापत झाली होती. तात्काळ रुग्णालयात नेले असता, त्यांचा मृत्यू झाला. भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या महिला खेळाडूंनी हा सामना काळी पट्टी बांधून खेळत बेन ऑस्टिनला श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.
बेन ऑस्टिन मंगळवारी त्यांच्या क्लबच्या नेट्समध्ये ऑटोमॅटिक बॉलिंग मशीनसमोर फलंदाजीचा सराव करत होते. त्यांनी हेल्मेट परिधान केलेले असले, तरी चेंडू मान आणि डोक्याच्या मागील भागावर आदळला. गंभीर अवस्थेत त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, परंतु उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
दुसऱ्या उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतासाठी मोठी बातमी म्हणजे शेफाली वर्मा हिने बराच काळानंतर संघात पुनरागमन केले आहे. हा सामना डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकॅडमीत खेळला जात आहे.
ऑस्ट्रेलियासाठी अॅलिसा हीली पुन्हा संघात परतली असून, सोफी मोलिनेक्स हिला जॉर्जिया वेयरहॅमच्या जागी स्थान देण्यात आले आहे. भारताकडून चोटिल प्रतिका रावलच्या जागी शेफाली वर्मा मैदानात उतरली आहे. तिने शेवटचा वनडे सामना 29 ऑक्टोबर 2024 रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला होता. हरलीन देओल आणि उमा छेत्री यांना संघातून वगळण्यात आले असून, त्यांच्या जागी क्रांती गौड आणि ऋचा घोष यांनी पुनरागमन केले आहे.
भारत: शेफाली वर्मा, स्मृती मंधाना, अमनजोत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), राधा यादव, क्रांती गौड, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकूर.
ऑस्ट्रेलिया: फोबे लिचफिल्ड, अॅलिसा हीली (यष्टीरक्षक/कर्णधार), एलिस पेरी, बेथ मूनी, अॅनाबेल सदरलंड, एश्ले गार्डनर, ताहलिया मॅकग्राथ, सोफी मोलिनेक्स, अलाना किंग, किम गर्थ, मेगन शूट.