Under 19 World Cup जिंकूनही टीम इंडियाला ICC कडून प्राइज मनी नाही, कारण काय? जाणून घ्या

Under 19 World Cup Prize Money India: इतिहास, आत्मविश्वास आणि वर्चस्व यांचा त्रिवेणी संगम म्हणजे भारताची अंडर-19 क्रिकेट टीम! सहाव्यांदा अंडर-19 विश्वचषक जिंकत टीम इंडियाने जागतिक क्रिकेटमध्ये आपले निर्विवाद वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. इंग्लंडसारख्या बलाढ्य संघाला अंतिम सामन्यात 100 धावांनी धूळ चारत आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने विश्वविजेतेपदावर शिक्कामोर्तब केले. आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखालील संघाने विजेतेपद पटकावले. संपूर्ण स्पर्धेत एकही सामना न गमावता खेळलेला हा परिपूर्ण प्रवास युवा भारतीय क्रिकेटची ताकद अधोरेखित करणारा ठरला. भारतीय संघ एकही सामना हरला नाही. फायनलमध्ये वैभव सूर्यवंशीने झळकावलेली 175 धावांची जबरदस्त खेळी या विजयाची खास आठवण ठरली. इतकी मोठी कामगिरी करूनही एक प्रश्न सध्या चर्चेत आहे तो म्हणजे ICC कडून टीम इंडियाला कोणतीही प्राइज मनी मिळणार नाही, असे का?
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) दृष्टीने अंडर-19 विश्वचषक ही स्पर्धा मुख्यतः खेळाडूंच्या विकासासाठी आयोजित केली जाते. युवा क्रिकेटपटूंना आंतरराष्ट्रीय अनुभव मिळावा, त्यांची गुणवत्ता सुधारावी आणि भविष्यातील क्रिकेटसाठी ते तयार व्हावेत, हा या स्पर्धेचा मूळ उद्देश आहे. त्यामुळेच ICC या स्पर्धेला व्यावसायिक स्वरूप देत नाही आणि विजेत्यांना थेट आर्थिक बक्षीस देत नाही. मागील स्पर्धांमध्येही हीच पद्धत होती.
हे ही वाचा: जर IND vs PAK सामना रद्द झाला तर टीम इंडियाला पूर्ण दोन गुण मिळणार? जाणून घ्या नियम
रिकाम्या हाताने संघ जाणार असं अजिबात नाही. जरी ICC कडून बक्षीस रक्कम मिळत नसली, तरी बीसीसीआय (BCCI) आपल्या खेळाडूंच्या मेहनतीचे चीज करण्यात नेहमीच पुढे असते. 2022 मध्ये यश धुलच्या नेतृत्वाखाली भारताने अंडर-19 विश्वचषक जिंकला होता. तेव्हा बीसीसीआयने प्रत्येक खेळाडूला 40 लाख रुपये, तर सपोर्ट स्टाफमधील प्रत्येक सदस्याला 25 लाख रुपये बक्षीस दिले होते. यंदाही विजेत्या संघासाठी, प्रशिक्षक आणि सपोर्ट स्टाफसाठी मोठ्या बक्षीस घोषणेची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, महिला अंडर-19 विश्वचषक विजेत्या संघासाठी बीसीसीआयने मागील दोन स्पर्धांमध्ये 5 कोटी रुपयांचा प्राइज मनी पूल जाहीर केला होता.
हे ही वाचा: ICC vs PCB: पाकिस्तनसाठी भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याची किंमत 13,00,00,00,000 रुपये! हट्ट पडू शकतो महागात
Congratulations to India U19 on winning the ICC Men's U19 World Cup 2026
Their historic th title
Take. A. Bow
Scorecard https://t.co/hisult7mtv #U19WorldCup pic.twitter.com/5a0Pf4wpTw
— BCCI (@BCCI) February 6, 2026
हे ही वाचा: T20 World Cup पूर्वी क्रिकेटमध्ये 9 मोठे बदल! चेंडूचा आकार, बॅटची रचना ते हिट विकेटपर्यंत जाणून घ्या नवे नियम
एकूणच, ICC कडून थेट बक्षीस नसले तरी भारतीय क्रिकेट व्यवस्थेकडून युवा खेळाडूंना योग्य सन्मान आणि प्रोत्साहन मिळणार, यात शंका नाही.