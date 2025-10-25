IND vs AUS: नीतीश कुमार रेड्डी तिसऱ्या वनडेतून बाहेर! BCCI ने सांगितलं कारण, भारतीय टीममध्ये झाले दोन बदल

Why Is Nitish Kumar Reddy Missing IND vs AUS 3rd ODI : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तिसरा आणि अखेरचा वनडे सामना शनिवारी सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर खेळला जात आहे. ऑस्ट्रेलिया सध्या 2-0 ने मालिकेत आघाडीवर आहे आणि या सामन्यात जिंकून भारताविरुद्ध क्लीन स्विप करण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरला आहे. मात्र या निर्णायक सामन्यापूर्वी भारताच्या संघरचनेत दोन बदल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक बदल मजबुरीचा ठरला आहे.
भारतीय टीम मॅनेजमेंटने अर्शदीप सिंहला विश्रांती देत कुलदीप यादवला संघात स्थान दिलं आहे. त्याचबरोबर नीतीश कुमार रेड्डी तिसऱ्या वनडेसाठी सेलेक्शनसाठी उपलब्ध नव्हते, त्यामुळे त्यांना संघातून बाहेर करण्यात आलं आहे. त्यांच्या जागी प्रसिद्ध कृष्णाला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे. कुलदीप आणि प्रसिद्ध दोघंही या मालिकेतील आपला पहिला सामना खेळत आहेत.
BCCI ने अधिकृत निवेदन जारी करत नीतीश कुमार रेड्डीच्या अनुपस्थितीचं कारण स्पष्ट केलं आहे. बोर्डानं सांगितलं की, रेड्डी पूर्णपणे फिट नाहीत. दुसऱ्या वनडेदरम्यान (अॅडलेडमध्ये) त्यांच्या डाव्या क्वॉड्रिसेप्सला दुखापत झाली होती. त्यामुळे ते तिसऱ्या आणि अखेरच्या सामन्यासाठी अनुपलब्ध आहेत. सध्या BCCI मेडिकल टीम त्यांच्यावर दररोज लक्ष ठेवत आहे. या सामन्यात भारत पहिल्यांदाच लक्ष्याचा पाठलाग करत आहे, कारण ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे.
Update
Nitish Kumar R eddy sustained a left quadriceps injury during the second ODI in Adelaide and was subsequently unavailable for selection for the third ODI. The BCCI Medical Team is monitoring him on a daily basis.#TeamIndia | #AUSvIND | @NKReddy07 pic.twitter.com/8vBt1f5e5f
— BCCI (@BCCI) October 25, 2025
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, के.एल. राहुल (यष्टिरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा
ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या या मालिकेत नीतीश कुमार रेड्डीचा खेळ फारसा प्रभावी ठरला नाही. दोन्ही सामन्यांत त्याला विकेट मिळवण्यात अपयश आलं.
पहिला वनडे (पर्थ): 19 नाबाद धावा, 2.1 षटकांत 16 धावा खर्च.
दुसरा वनडे (अॅडलेड): 8 धावा, 3 षटकांत 24 धावा दिल्या.
दोन सामन्यांत त्याच्या कामगिरीत सातत्य नसल्याने आणि दुखापतीमुळे अखेर त्याला तिसऱ्या वनडेतून बाहेर व्हावं लागलं आहे.