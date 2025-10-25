English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Nitish Kumar Reddy, IND vs AUS: नितीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेतील पहिले दोन सामने खेळले, पण दोन्ही सामन्यांमध्ये तो चांगली कामगिरी करू शकला नाही.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 25, 2025, 11:05 AM IST
IND vs AUS: नीतीश कुमार रेड्डी तिसऱ्या वनडेतून बाहेर! BCCI ने सांगितलं कारण, भारतीय टीममध्ये झाले दोन बदल
Why Is Nitish Kumar Reddy Missing IND vs AUS 3rd ODI : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तिसरा आणि अखेरचा वनडे सामना शनिवारी सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर खेळला जात आहे. ऑस्ट्रेलिया सध्या 2-0 ने मालिकेत आघाडीवर आहे आणि या सामन्यात जिंकून भारताविरुद्ध क्लीन स्विप करण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरला आहे. मात्र या निर्णायक सामन्यापूर्वी भारताच्या संघरचनेत दोन बदल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक बदल मजबुरीचा ठरला आहे.

भारतीय संघात दोन बदल 

भारतीय टीम मॅनेजमेंटने अर्शदीप सिंहला विश्रांती देत कुलदीप यादवला संघात स्थान दिलं आहे. त्याचबरोबर नीतीश कुमार रेड्डी तिसऱ्या वनडेसाठी सेलेक्शनसाठी उपलब्ध नव्हते, त्यामुळे त्यांना संघातून बाहेर करण्यात आलं आहे. त्यांच्या जागी प्रसिद्ध कृष्णाला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे. कुलदीप आणि प्रसिद्ध दोघंही या मालिकेतील आपला पहिला सामना खेळत आहेत.

Birthday Special: दुखापतीने 614 विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजाची कारकीर्द संपली, 34व्या वर्षी निवृत्त; जाणून घ्या प्रवास

 

नीतीश कुमार रेड्डी बाहेर कारण...

BCCI ने अधिकृत निवेदन जारी करत नीतीश कुमार रेड्डीच्या अनुपस्थितीचं कारण स्पष्ट केलं आहे. बोर्डानं सांगितलं की, रेड्डी पूर्णपणे फिट नाहीत. दुसऱ्या वनडेदरम्यान (अ‍ॅडलेडमध्ये) त्यांच्या डाव्या क्वॉड्रिसेप्सला दुखापत झाली होती. त्यामुळे ते तिसऱ्या आणि अखेरच्या सामन्यासाठी अनुपलब्ध आहेत. सध्या BCCI मेडिकल टीम त्यांच्यावर दररोज लक्ष ठेवत आहे. या सामन्यात भारत पहिल्यांदाच लक्ष्याचा पाठलाग करत आहे, कारण ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे.

Birthday Special: नागपूरच्या कोळसा खाण कामगाराचा मुलगा, रुपया-रुपया साठवून घेतला चेंडू; टीम इंडियाचा बॉलर आज करोडोंचा मालक

 

भारताची प्लेइंग इलेव्हन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, के.एल. राहुल (यष्टिरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

 

 

मालिकेत नीतीश कुमार रेड्डीचा परफॉर्मन्स

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या या मालिकेत नीतीश कुमार रेड्डीचा खेळ फारसा प्रभावी ठरला नाही. दोन्ही सामन्यांत त्याला विकेट मिळवण्यात अपयश आलं.

पहिला वनडे (पर्थ): 19 नाबाद धावा, 2.1 षटकांत 16 धावा खर्च.

दुसरा वनडे (अ‍ॅडलेड): 8 धावा, 3 षटकांत 24 धावा दिल्या.

एकाच ओव्हरमध्ये 5 विकेट घेणारा एकमेव भारतीय गोलंदाज! रणजी, विजय हजारे आणि SMATमध्ये हॅट्रिक; आज 36वा वाढदिवस

 

दोन सामन्यांत त्याच्या कामगिरीत सातत्य नसल्याने आणि दुखापतीमुळे अखेर त्याला तिसऱ्या वनडेतून बाहेर व्हावं लागलं आहे.

